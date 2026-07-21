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జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
ఈ వేడుక యొక్క స్థాయిని మరింత పెంచుతూ, ఈ ఫ్రాంచైజీకి చెందిన దిగ్గజ హోస్ట్లు సల్మాన్ ఖాన్, విజయ్ సేతుపతి, నాగార్జున, కిచ్చా సుదీప్, మోహన్లాల్ వంటి వారు ఈ సీజన్ లోనూ కొనసాగనున్నారు. వీరు తమ తమ మార్కెట్లలో బిగ్ బాస్కు పర్యాయపదంగా మారారు. ఈ సంవత్సరం, 'దేశపు దాదా', 'బెంగాల్ గర్వకారణం' అయిన సౌరవ్ గంగూలీ ఈ ఫ్రాంచైజీలో చేరి, దాని తారాతీరపు ఆకర్షణను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చనున్నారు. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, 'ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ' అనే ఒక ప్రత్యేకమైన, డేటాతో నిండిన కాఫీ టేబుల్ పుస్తకాన్ని జియోస్టార్ ఆవిష్కరించింది. ఇది ఈ ఫ్రాంచైజీ యొక్క అద్భుతమైన ప్రయాణం, సాంస్కృతిక ప్రభావం మరియు శాశ్వత వారసత్వాన్ని వివరిస్తుంది.
రెండు దశాబ్దాల బిగ్ బాస్ అనుభవం ఆధారంగా, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినోద ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటిగా బ్రాండ్లకు ఎలా నిరూపితమైన వృద్ధి వేదికగా నిలిచిందో ' ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ' ప్రదర్శిస్తుంది. కేవలం 2025లోనే, ఈ ఫ్రాంచైజీ 500 మిలియన్లకు పైగా వీక్షకులను చేరుకుంది, 438 బిలియన్లకు పైగా వీక్షణ నిమిషాలను సృష్టించింది. ఆరు భాషా ఎడిషన్లనూ కలిపి చూసినప్పుడు ఈ ఎంగేజ్మెంట్లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ 47% వృద్ధిని సాధించింది. దాదాపు 625 కంటే ఎక్కువ బ్రాండ్లు దీనిని ఉపయోగించుకుని, జాతీయ మరియు ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో ఉత్పత్తులను విడుదల చేయటం, అవగాహన కల్పించడం, వినియోగదారులతో శాశ్వత సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం చేశాయి.
జియోహాట్స్టార్లో, ప్రతి 10 మంది వీక్షకులలో ఆరుగురు బిగ్ బాస్ 24x7 లైవ్ ఫీడ్ను చూస్తున్నారు. ఇది ప్రేక్షకులతో లోతైన అనుబంధాన్ని పెంచగల దాని సామర్థ్యాన్ని నొక్కి చెబుతోంది. దీనివల్ల టైడ్, సిల్వర్ కాయిన్ ఆటా వంటి బ్రాండ్లు, ఎపిసోడ్లకు మించి స్పాన్సర్షిప్ను విస్తరించడానికి వీలు కలుగుతోంది. వీక్షకుల ప్రయాణమంతా వారి సందేశం కనిపించేలా చేసే నిరంతర బ్రాండింగ్ను ఇది అందిస్తోంది.
సాంప్రదాయ ప్రచార పద్ధతులకు అతీతంగా, మరింత లోతైన, ఆకర్షణీయమైన సంభాషణలను సృష్టించడం ద్వారా బిగ్ బాస్ షో బ్రాండ్లకు ఎలా జీవం పోస్తుందో ఈ పుస్తకం సమగ్రంగా వివరిస్తుంది. స్నాక్ మరియు స్నాక్ డ్రోన్ డెలివరీ, వాసెలిన్ ఉత్పత్తులను హైలైట్ చేసే ప్రత్యేకమైన టాస్క్లు, ఎలివేటర్ యొక్క చైతన్యవంతమైన ఉనికి, లేదా ఇంటరాక్టివ్ స్పై కుట్టన్ రోబో వంటి వినూత్నమైన అనుసంధానాల ద్వారా, బ్రాండ్లు మరింత స్పష్టమైన రీతిలో ప్రేక్షకుల లక్ష్య నిర్దేశాన్ని మరియు లోతైన భాగస్వామ్యాన్ని సాధిస్తాయి. ఈ కొలవతగిన బ్రాండ్ ప్రభావం, దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులతో అర్థవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవాలనుకునే కంపెనీలకు బిగ్ బాస్ను ఒక అనివార్యమైన వ్యూహాత్మక వనరుగా చేస్తుంది.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా, బిగ్ బాస్ ప్రతి సీజన్తో తన స్థాయిని, ఆదరణను, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను పెంచుకుంటూ, నిరంతరం తనను తాను పునరావిష్కరించుకుంది. ఈ పండుగ సీజన్ మా అతిపెద్ద మైలురాయిగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఆరు ఎడిషన్లు వివిధ భాషలలో కలిసి వస్తున్నాయి, ఇది ఈ షో యొక్క అతిపెద్ద వేడుకగా నిలుస్తోంది. బిగ్ బాస్ యొక్క శాశ్వత బలం, ప్రేక్షకులను నిరంతరం పాల్గొనేలా చేయడం, బ్రాండ్లకు కొలవగల వ్యాపార ఫలితాలుగా మార్చే ఉమ్మడి సాంస్కృతిక క్షణాలను సృష్టించగల దాని సామర్థ్యంలో ఉంది. 'ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ' ఈ ప్రయాణాన్ని డేటా మరియు వివిధ అంశాల ద్వారా ఒడిసి పడుతుంది. ఈ విధానం ఎలా ఒక సాంస్కృతిక దృగ్విషయంగా మారిందో మార్కెటర్లకు ఒక వ్యూహాత్మక అవలోకనాన్ని అందిస్తుంది. జియోస్టార్ వద్ద మేము బిగ్ బాస్ వంటి షోలను కేవలం వేడుకగా జరుపుకోవడమే కాకుండా, వాటిని నమోదు చేయడాన్ని నమ్ముతాము. ఈ కాఫీ టేబుల్ పుస్తకం భారతదేశ వినోద పర్యావరణ వ్యవస్థ పరిణామంలోని ఈ కీలకమైన క్షణాలను వెలుగులోకి తెస్తుంది అని జియోస్టార్ టీవీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ సేల్స్ హెడ్ మహేష్ శెట్టి అన్నారు.
ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లో ప్రేక్షకుల వివిధ అంశాలపై ఏకాగ్రత చూపే ఈ తరుణంలో, బిగ్ బాస్ ఒక శక్తివంతమైన అయస్కాంతంలా పనిచేస్తుంది. సంవత్సరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన మూడు అమ్మకాల నెలల్లో పెద్ద ఎత్తున ఏకీకృత దృష్టిని అందిస్తుంది. 24/7 లైవ్ ఫీడ్లు, బిలియన్ల కొద్దీ ఓట్లు, మరియు లైవ్ చాట్ల ద్వారా ఏటా 47% ఎంగేజ్మెంట్ వృద్ధిని సాధిస్తూ, ఈ షో నిష్క్రియాత్మక వీక్షకులను చురుకైన భాగస్వాములుగా మారుస్తుంది. బ్రాండ్ల కోసం, ఈ లోతైన, కొలవతగిన అనుసంధానిత, సాధారణ మీడియా వ్యూహాలకు అతీతంగా, కంటెంట్, సంస్కృతి మరియు వాణిజ్యం కలిసే చోట వినూత్నంగా ఆలోచించడానికి, గందరగోళాన్ని ఛేదించడానికి ఒక అపూర్వమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది అని జియోస్టార్ డిజిటల్, ఎంటర్టైన్మెంట్ సేల్స్ హెడ్ భాస్కర్ రమేష్ అన్నారు.
బిగ్ బాస్ కేవలం చూసే అనుభవం కంటే ఎంతో ఎక్కువ అని ఈ కాఫీ టేబుల్ పుస్తకం వెల్లడిస్తుంది. జియోహాట్స్టార్లో 9.32 బిలియన్లకు పైగా ఓట్లు పోలవడం మరియు 43 మిలియన్ల లైవ్ చాట్లు నమోదు కావడం ద్వారా ప్రేక్షకులు ఈ ఫ్రాంచైజీని తీర్చిదిద్దడంలో చురుకుగా వ్యవహరించారు. దాదాపు ప్రతి నలుగురు వీక్షకులలో ముగ్గురు కేవలం నిష్క్రియాత్మక వినియోగానికి మించి ఈ షోతో మమేకమవుతున్నారు, ఇది బిగ్ బాస్ను భారతదేశపు అత్యంత ఇంటరాక్టివ్ వినోద వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలుపుతుంది.
బిగ్ బాస్ ఇంటర్నెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ను సృష్టిస్తుంది, కేవలం 2025లోనే 1.7 బిలియన్లకు పైగా సోషల్ ఎంగేజ్మెంట్లను మరియు 30 మిలియన్ల యూజర్-జనరేటెడ్ మీమ్స్ను సృష్టించింది. ఈ నిరంతర భాగస్వామ్యం, బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్ల జీవితకాలాన్ని ఆన్-ఎయిర్ ఇంటిగ్రేషన్లకు మించి విస్తరింపజేస్తుంది. ఇది మార్కెటర్లకు సంస్కృతిలో పాలుపంచుకోవడానికి, సంభాషణలను ప్రారంభించడానికి మరియు వినియోగదారులతో అర్థవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి అనేక అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
'ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ' ఈ షో యొక్క విస్తృతమైన ప్రాంతీయ వ్యాప్తిని , సాంస్కృతిక ప్రతిధ్వనిని హైలైట్ చేస్తుంది. బిగ్ బాస్ ఇప్పుడు హిందీ మాట్లాడే మార్కెట్లలో 20 కోట్లకు పైగా వీక్షకులను, దక్షిణ భారతదేశంలో 3 కోట్లకు పైగా వీక్షకులను చేరుకుంది. ఇక్కడ ప్రతి 10 మంది టెలివిజన్ వీక్షకులలో 8 మంది ఈ షోతో మమేకమవుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని మిగతా అన్ని రియాలిటీ షోల కంటే దీని రీచ్ 3.5 రెట్లు ఎక్కువ. ఇది దాని బహుభాషా ప్రాబల్యం యొక్క బలాన్ని నొక్కి చెబుతోంది.
బ్రాండ్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్థాయి కొలవతగిన వ్యాపార ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఒక్క 2025 సీజన్లోనే, 49 కొత్త ప్రకటనలతో సహా 46 విభాగాలలో 625 మందికి పైగా ప్రకటనదారులు పాల్గొన్నారు. వీరు అవగాహనలో సగటున 1.33 రెట్లు, పరిశీలనలో 1.26 రెట్లు, మరియు కొనుగోలు ఉద్దేశంలో 1.25 రెట్ల పెరుగుదల నుండి ప్రయోజనం పొందారు. మామాఎర్త్ ప్రత్యేకమైన టాస్క్లతో లోతుగా అనుసంధానం కావడం, వారి సహ-వ్యవస్థాపకుడి అతిథి పాత్ర, హిందీ మరియు కన్నడ ఎడిషన్లకు సహ-ప్రాయోజకుడిగా VZY వ్యూహాత్మకంగా మార్కెట్లో విస్తరించడం, మరియు జార్ యాప్ తన మైక్రో-ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉత్పత్తి కోసం బిగ్ బాస్ కన్నడలో లక్షిత వినియోగదారులను సంపాదించుకోవడం వంటి విజయవంతమైన సహకారాల ద్వారా ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా వివరించబడింది.
'ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ' పుస్తకం, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన రియాలిటీ వినోద కార్యక్రమాలలో ఒకదానిపై సమగ్రమైన దృక్పథాన్ని అందించడానికి ప్రేక్షకుల నుంచి సమాచార సేకరణ, భాగస్వామ్య కొలమానాలు మరియు వాణిజ్య ప్రభావాన్ని ఒకచోట చేర్చుతుంది. ఈ కాఫీ టేబుల్ పుస్తకం, బిగ్ బాస్ దీర్ఘకాలిక ప్రేక్షకుల భాగస్వామ్యం, సాంస్కృతిక ప్రాసంగికత మరియు లీనమయ్యే బ్రాండ్ అనుబంధానికి ఒక వేదికగా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో కూడా వెల్లడిస్తుంది.
బ్రిటన్లో తొలి ఏఐ మంత్రిగా భారతీయుడు
బ్రిటన్ నూతన ప్రధానమంత్రిగా ఆండీ బర్న్హామ్ (56) బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆండీ మంత్రివర్గంలో భారత మూలాలు ఉన్న ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. వీరిలో ఒకరు కనిష్క నారాయణ్ కాగా, మరొకరు లీసా నాండీ. వేల్స్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచిన కనిష్క యూకే తొలి ఏఐ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బీహార్ రాష్ట్రంలో కనిష్క జన్మించారు. మరోవైపు, కీర్స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన లీసా నాండీకి మరోసారి అదే పదవి దక్కింది.
Mysuru: భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెల గొంతు నులిమి చంపేసిన భర్త
మైసూరు జిల్లా హున్సూర్ తాలూకాలోని న్యూ మారుతీ లేఅవుట్లో మంగళవారం ఒక వ్యక్తి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నొప్పి నివారణకు వాడే అడెసివ్ ప్లాస్టర్లతో వారి ముక్కు, నోరు మూసివేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయడం ద్వారా అతను వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులను హరీష్ (39), అతని భార్య నిశ్చిత (37), కుమార్తెలు రక్ష (8) నక్ష (4)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
దారుణం, రెండ్రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువును సంచీలో పెట్టి రోడ్డుపక్కన వదిలేసారు
శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపై దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. రెండ్రోజుల వయసున్న ఓ నవజాత ఆడ శిశువును కూరగాయల తెచ్చుకునే సంచీలో పెట్టి రోడ్డు పక్కనే వదిలి వెళ్లారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. ఈ సర్వీస్ రోడ్డు ఎయిర్ పోర్ట్ కాలనీ బ్రిడ్జికి కలుపుతూ వెళ్తుంది. పసిపాపను చూసినవారు వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బిడ్డను శంషాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాధమిక చికిత్స చేసి బిడ్డను అమీర్ పేటలోని శిశు విహార్ కి తరలించారు.
తిరుగుబాటు నేతలను మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదు : మమతా బెనర్జీ
అత్తారింటికి వెళ్లిన కూతురు ఆర్జించే డబ్బులో సగం పుట్టింటికా? ఇదేదో ఆలోచించాల్సిందే, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో ఇదివరకు వెకిలిగా వుండే సెటైరికల్ వీడియోలు వస్తుండేవి. కానీ క్రమంగా అట్లాంటి వీడియోలు క్రమంగా తగ్గి మెరుగైన సమాజం కోసం తమవంతు చేయూతనిచ్చే వీడియోలు వస్తున్నాయి. కుటుంబ విలువలు, సంప్రదాయాలు తెలియజెప్పే వీడియోలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో కోడలు తన తొలి జీతాన్ని అత్తగారికి ఇస్తుంది. అత్తయ్య తన కుమారుడిని పిలిచి జీతంలో సగం మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి కోడలి కుటుంబానికి ఇవ్వమని చెబుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో కాస్త ఆలోచింపజేసేదిగా వుంది. మీరు కూడా చూడండి.
జామ కాయలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్యాసిడ్, ఫైబర్లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.