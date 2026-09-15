Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంస
సీనియర్ నటి రమ్యక్రిష్ణ తో కలిసి నటించడం అంటే తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానంటూ మంచు మనోజ్ తన మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించారు. నేడు ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన సోషల్ మీడియాలో డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే అంటూ ఆమె తీక్షమైన లుక్ గురించి వ్యాఖ్యానించారు.
Ramya Krishna in Devid reddy
డేవిడ్ రెడ్డి చిత్రం నుండి ఉగ్రరూపం దాల్చిన కమలారెడ్డి పాత్రలో ఆమె నటించారు. అంతా సీరియస్ గా వుండడానికి కారణం కథలోని కీలకమైన పాత్ర అని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఆమె యాక్షన్ సీన్స్లో కూడా అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
మంచు మనోజ్ ప్రస్తుతం నందమూరి బాలక్రిష్ణ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. అలాగే డేవిడ్ రెడ్డి చిత్రం షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు . ఈ చిత్రాన్ని వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్ల క్రింద నల్లగంగూల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి హనుమ రెడ్డి యక్కంటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
బ్రిటిష్ వలస పాలన కాలం నేపథ్యంలో యాక్షన్ డ్రామా కథాంశంతో 'డేవిడ్ రెడ్డి' చిత్రాన్ని భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో ఏకకాలంలో నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో అంతర్జాతీయ నటి మరియా రియాబోషాప్కా కథానాయికగా నటిస్తుందని చిత్ర నిర్మాతలు ఇటీవలే ప్రకటించారు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసే ఒక యోధుడి కథను 'డేవిడ్ రెడ్డి' వుంటుంది. అందుకే హాలీవుడ్ నటిని ఎంపిక చేశామని దర్శకుడు వెల్లడించారు. ఈ చిత్రం కోసం మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియనున్నాయి.