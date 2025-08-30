శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (15:24 IST)

దక్షిణాది చిత్రాల్లో హీరోయిన్లకు ప్రాధాన్యత ఎక్కడ?

jyothika
ప్రముఖ నటి జ్యోతిక మరోమారు దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. దక్షిణాది చిత్రాల్లో హీరోయిన్లకు ప్రాధాన్యత ఇక్కడ అంటూ ఆమె తన అక్కసును వెళ్లగక్కారు. మూవీ వాల్ పోస్టర్లలో కేవలం హీరోలు మాత్రమే కనిపిస్తారన్నారు. ఇటీవల ఓ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, దక్షిణాది సినిమా పోస్టర్లలో కేవలం హీరోలే కనిపిస్తారు. హీరోయిన్ల ఫోటోలు ఉండవు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. 
 
బాలీవుడ్, మలయాళ చిత్రపరిశ్రమల్లోతనకు లభించిన గౌరవాన్ని జ్యోతిక ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. హిందీలో తాను నటించిన 'సైతాన్' సినిమా పోస్టర్‌ను అజయ్ దేవగన్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అలాగే, మలయాళంలో సూపర్ స్టార్ మమ్మూట్టితో నటించి 'కాథల్ ది కోర్' చిత్ర పోస్టర్‌లోనూ తన ఫోటో ఉందని, ఆ పోస్టర్‌ను మమ్మూట్టి కూడా షేర్ చశారని ఆమె వివరించారు. 
 
అయితే, దక్షిణాదిలో పరిస్థితి దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉందని జ్యోతిక ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తాను ఇక్కడ ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలతో కలిసి పని చేశానని, కానీ ఓ ఒక్క హీరో కూడా హీరోయిన్ ఫోటో ఉన్న పోస్టర్‌ను తమ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపలేదని అన్నారు. 

