K. Raghavendra Rao: నా వైఫ్ మిస్సింగ్ నుంచి అరెరే వినవా.. సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన కె.రాఘవేంద్రరావు
వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రధాన పాత్రల్లో ఆహా ఒరిజినల్ నా వైఫ్ మిస్సింగ్ ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ సబ్ స్క్రైబర్స్ కు అందుబాటులో ఉండనుంది. సిరీస్ ను లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బ్యానర్ పై శివ కంఠంనేని నిర్మించారు. స్వాతిప్రకాష్ మంత్రిప్రగడ దర్శకత్వం వహించారు.
K. Raghavendra Rao with Naa Wife Missing movie team
ఈ రోజు దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావు చేతుల మీదుగా "నా వైఫ్ మిస్సింగ్" నుంచి 'అరెరే వినవా..' సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కె రాఘవేంద్రరావు మాట్లాడుతూ - నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అనే టైటిల్ తోనే ఈ సినిమా చూడాలనే ఆసక్తి కలుగుతోంది. అరెరే వినవా పాట చాలా బాగుంది. సాయి కార్తీక్ ఈ పాటను ఆకట్టుకునేలా కంపోజ్ చేశారు. స్వాతి ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్ గా పరిచయమవుతోంది. ప్రొడ్యూసర్ శివకంఠంనేని ఆయన స్నేహితులు అందరికీ ఈ సినిమా పెద్ద విజయం అందివ్వాలని కోరుకుంటున్నా. అలాగే ఆహా కూడా ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ ను ఎంకరేజ్ చేయాలి. అన్నారు.
ఈ పాటకు సాయి కార్తీక్ బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్ కంపోజ్ చేయగా, అనురాగ్ కులకర్ణి అంతే అందంగా పాడారు. శ్రీ సాయి కిరణ్ క్యాచీ లిరిక్స్ అందించారు. 'అరెరే వినవా..' ఎలా ఉందో చూస్తే - 'అరెరే వినవా కదిలే కలవా ఏ పేరుతో నిన్ను పిలవాలమ్మా, జరిగే కథవా ఎదురే పడవా ఏ చోట నిన్ను వెతకాలమ్మా, నేనంటే నేను లేనంటే లేను తొలిసారి నిన్ను చూడంగానే, నా ఊహల్లోను నా ఆశల్లోను అందంగా దాచుకుంటున్నానే..' అంటూ ఆకట్టుకునేలా సాగుతుందీ పాట.
నటీనటులు - వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసుప్రసాద్, ప్రవీణ్, సత్య శ్రీ, తదితరులు