Kajal: రసాయనాల దుర్వినియోగం నేపథ్యంగా కాజల్ అగర్వాల్.. ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రేయాస్ తల్పడే నటించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రం జూలై 24, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్బంగా చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చెట్టన్ డి.కె. దర్శకత్వంలో, సాగర్ బి. షిండే నిర్మించి, రచించిన 'ది ఇండియా స్టోరీ' చిత్రాన్ని జీ స్టూడియోస్, ఎంఐజి ప్రొడక్షన్ & స్టూడియోస్ సహకారంతో సమర్పిస్తోంది.
రసాయనాల దుర్వినియోగం, పురుగుమందుల సాగు, మరియు ప్రజారోగ్యంపై దాని ప్రభావం వంటి అంశాలను ప్రస్తావించే ఈ సామాజిక నాటకం హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషలలో విడుదలవుతోంది. సుమిత్ బగాడే, అనితా జాదవ్, వినాయక్ సైదానీ, కల్పేష్ షా, దేవయాని ఖోరటే, మరియు ప్రేమ్ జోషి సహ నిర్మాతలుగా ఉన్నారు.