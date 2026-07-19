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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (10:04 IST)

అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్

kajal agarwal
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (10:04 IST)
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సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్‌గా అభివర్ణించారు. 
 
తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం పట్ల తన దృక్పథం ప్రస్తుతం పూర్తిగా మారిందని వెల్లడించారు. మాతృత్వపు మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న తాను, ఇప్పుడు మనసుకు నచ్చని విషయాలకు నిర్మొహమాటంగా 'నో' చెబుతున్నానని స్పష్టం చేశారు. కేవలం అవకాశాల కోసమే ప్రతిదానికి 'యస్' చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
 
నలభై ఏళ్ల వయసులో అ
డుగుపెట్టి, నాలుగేళ్ల కుమారుడు నీలు తల్లిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న తరుణంలో తన ఆలోచనా విధానంలో మార్పులు వచ్చాయని కాజల్ తెలిపారు. "ప్రస్తుతం ఏదైనా కథ వింటున్నప్పుడు ఒక తల్లిగా ఆలోచిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో నా కుమారుడు 'ఇది మా అమ్మ సినిమా' అని గర్వంగా చెప్పుకునేలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ఆమె తెలిపారు. కెరీర్ తొలినాళ్లలో శరీరాకృతి, పాత్రల విషయంలో ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గినప్పటికీ, ఇప్పుడు అలాంటి వాటికి ఆస్కారం ఇవ్వనని స్పష్టం చేశారు.
 
ప్రస్తుతం తాను నటిస్తున్న బాలీవుడ్ చిత్రం 'ది ఇండియన్ స్టోరీ'లో న్యాయవాది అర్చన పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు కాజల్ వివరించారు. తన శారీరక, మానసిక దృఢత్వానికి నిత్యం చేసే యోగా, వారానికి రెండుసార్లు చేసే వెయిట్ ట్రైనింగ్ మరియు శాకాహారమే ప్రధాన కారణమని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యమే అత్యంత ముఖ్యమని, మిగతావన్నీ ఆ తర్వాతేనని ఆమె హితవు పలికారు.
 
సోషల్ మీడియాను 'బ్రెయిన్ పాయిజనింగ్' (మెదడుకు విషం)తో పోల్చిన కాజల్.. మానసిక ప్రశాంతత కోసం దానికి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరమని సూచించారు. నటి దీపికా పదుకొణె ప్రతిపాదించిన ఎనిమిది గంటల పని విధానానికి తాను మద్దతు తెలుపుతున్నానని, తన ఒప్పంద పత్రాల్లోనూ ఇటువంటి నిబంధనలను చేర్చుతానని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఆదివారాలను పూర్తిగా తన కుటుంబానికే కేటాయిస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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