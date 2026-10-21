Kalki 2 shoot Over : కల్కి 2898 AD లో 5 కోట్ల విలువైన బుజ్జి కారు ధ్వంసం
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 AD చిత్రానికి సంబంధించిన మొదటి ప్రధాన ప్రచార కార్యక్రమం, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో “బుజ్జి” కారు ఆవిష్కరణతో జరిగింది. ₹5 కోట్ల విలువైన ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ వాహనం, అనేక ఆటోమొబైల్ సమీక్షకులు, పత్రికల దృష్టిని ఆకర్షించి, విస్తృత ప్రచారానికి దారితీసింది. తాజాగా కల్కి 2 లో బుజ్జి కారులో ప్రభాస్ ఎపిసోడ్స్ కీలకంగా మారాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది.
Prabhas Bujji car in Kalki 2
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు, దసరానాడు ప్రభాస్ కల్కి 2 షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. ఆరోజు చిత్రంలో పనిచేసిన చిన్నా, పెద్ద తేడా లేకుండా నటీనటులకు, టెక్నీషియన్లకు విజయవాడ నుంచి సెపరేట్ గా వంటవాళ్ళను తెప్పించి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. క్రిష్ణంరాజు బాటలోనే ప్రభాస్ కూడా భోజనం విషయంలో పెట్టింది పేరు. గత ఏడాది తన ఊరికి వచ్చినప్పుడు పక్క ఊరి గ్రామాల నుంచి కూడా అబిమానులు, ప్రజలు కూడా ప్రభాస్ ను చూడడానికి రావడంతో వారికి మంచి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక కల్కి 2 విషయానికి వస్తే, ప్రభాస్, సాయిపల్లవి కాంబినేషన్ లో కొన్ని సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరిగిందని తెలిసింది. ఇందులో యాక్షన్్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరిగింది. అందులో భాగంగా ప్రభాస్ వాడే బుజ్జి కారును కమల్ హాసన్ పాత్ర కు చెందిన బ్యాచ్ ధ్వంసం చేసే సీన్స్ తీశారని తెలిసింది. దానితో బుజ్జి కారు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిందట. అలా ఎందుకయింది? ఆ తర్వాత ప్రభాస్ ఏం చేశాడనేది తెరపై చూడాల్సిందే.
దసరాతో కల్కి 2 షెడ్యూల్ ముగిసింది. మరలా నవంబర్ లో షూట్ వుండనున్నదని సమాచారం. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ కల్కి 2కు మరింత విస్తృతమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా హాలీవుడ్లో మార్వెల్, డీసీ సంస్థలు తమ చిత్రాల్లోని పాత్రలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రత్యేక కథలను రూపొందిస్తూ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లను విస్తరిస్తున్నాయి. అదే తరహాలో భారతీయ పురాణ నేపథ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘కల్కి’ ప్రపంచాన్ని మరింత విస్తరించే ఆలోచనలో నాగ్ అశ్విన్ ఉన్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇక, కల్కి 2898 ఏడీ’లో కెప్టెన్ పాత్రలో కనిపించిన దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచారు. ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన నేపథ్యం, గతం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దుల్కర్ పాత్ర చుట్టూ ప్రత్యేక వెబ్ సిరీస్ను రూపొందించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చితే ‘కల్కి’ ప్రపంచంలోని మరో కోణాన్ని ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశం ఉంటుంది.