Prabhas: కల్కి 2 అప్ డేట్ - ప్రభాస్ ఎంట్రీ తో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రం కల్కి మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దానికి సీక్వెల్ గా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేవాలు మొదటి భాగంలో పూర్తిచేసినా, మరికొన్ని సీన్లు చేయాల్సి వుంది. అందుకే ప్రభాస్ డేట్ కో్సం వేచివుంటూ నేటితో ఆయన ఎంట్రీతో సీన్స్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్ శివార్లో వన్ స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది.
ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా, అమితాబ్ బచ్చన్ పాల్గొన్న ఒక షెడ్యూల్ పూర్తయింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రభాస్ ఈరోజు రాత్రి పూట షూటింగ్లో చేరి, కొన్ని రోజుల పాటు పనిచేయనున్నారు. కాగా, గతంలో దీపికా పడుకోన్ పోషించిన సుమతి పాత్రకు మరో నటిని తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే దీపికా కొన్ని కారణాల వల్ల తను సినిమా చేయనని తేల్చిచెప్పిన విషయం తెలిసిందే. మొదటి భాగంలోని కమల్ హాసన్, ఇతర కీలక నటీనటులు తిరిగి రానున్నారు. వైజయంతి మూవీస్ నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమాకు అశ్వనీదత్ కుమారె్తలు స్వప్నా దత్ పర్యవేక్షణ చేస్తుంది.