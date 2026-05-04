సోమవారం, 4 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (09:53 IST)

Prabhas: కల్కి 2 అప్ డేట్ - ప్రభాస్ ఎంట్రీ తో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Kalki - Prabhas
Kalki - Prabhas
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రం కల్కి మంచి విజయాన్ని సాధించింది. దానికి సీక్వెల్ గా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేవాలు మొదటి భాగంలో పూర్తిచేసినా, మరికొన్ని సీన్లు చేయాల్సి వుంది. అందుకే ప్రభాస్ డేట్ కో్సం వేచివుంటూ నేటితో ఆయన ఎంట్రీతో సీన్స్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్ శివార్లో వన్ స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది. 

ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా, అమితాబ్ బచ్చన్ పాల్గొన్న ఒక షెడ్యూల్ పూర్తయింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రభాస్ ఈరోజు రాత్రి పూట షూటింగ్‌లో చేరి, కొన్ని రోజుల పాటు పనిచేయనున్నారు. కాగా,  గతంలో దీపికా పడుకోన్ పోషించిన సుమతి పాత్రకు మరో నటిని తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే దీపికా కొన్ని కారణాల వల్ల తను సినిమా చేయనని తేల్చిచెప్పిన విషయం తెలిసిందే. మొదటి భాగంలోని కమల్ హాసన్, ఇతర కీలక నటీనటులు తిరిగి రానున్నారు. వైజయంతి మూవీస్ నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమాకు అశ్వనీదత్ కుమారె్తలు స్వప్నా దత్ పర్యవేక్షణ చేస్తుంది.

Hyderabad: కుమారుడి సాయంతో ప్రియుడిని హత్య చేసింది

Hyderabad: కుమారుడి సాయంతో ప్రియుడిని హత్య చేసిందిఅక్రమ సంబంధాలతో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. హైదరాబాద్‌లోని చింతల్, అంబేద్కర్ నగర్ ప్రాంతంలో ఒక వివాహిత మహిళ, తన కుమారుడి సహాయంతో తన ప్రియుడిని హత్య చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన 40 ఏళ్ల శివారెడ్డి, గత పదేళ్లుగా సదరు మహిళతో సహజీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆ మహిళ కుమారుడు (19 ఏళ్లు) కూడా వారితో పాటే నివసిస్తున్నాడు. గత కొన్ని నెలలుగా, శివారెడ్డి ఆ ఇద్దరినీ వేధిస్తున్నాడు. ఆదివారం రాత్రి, ఆ మహిళ, ఆమె కుమారుడు కలిసి శివారెడ్డిని నరికి చంపారు.

తమిళనాడు 2026: దళపతి అఖండ విజయం, దక్షిణాదిన సినిమా రాజకీయ మాయాజాలం పునరాగమనం

తమిళనాడు 2026: దళపతి అఖండ విజయం, దక్షిణాదిన సినిమా రాజకీయ మాయాజాలం పునరాగమనంమే 4, 2026న వెలువడిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు కేవలం ఒక ఎన్నికల తీర్పు మాత్రమే కాదు; అవి దక్షిణాది రాజకీయాల యొక్క శాశ్వతమైన స్వరూపాన్ని మరోసారి ధృవీకరిస్తున్నాయి. విజయ్ సాధించిన ఘన విజయం, ఈ రాష్ట్రంలో వెండితెర ఆకర్షణ ఏమాత్రం తగ్గలేదని, పైగా, కొత్త తరం ఓటర్లలో అది మరింత కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ప్రభావాన్ని సంతరించుకుందని స్పష్టం చేస్తోంది. ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత తర్వాతి దశాబ్దాలలో, తమిళనాడు రాజకీయ రంగం తన సినిమా ఆధారిత పట్టును కోల్పోయినట్లు కనిపించింది. ఎంతో కాలంగా ఏర్పడుతూ వచ్చిన ఆ శూన్యం ఇప్పుడు భర్తీ చేయబడింది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఫలితాల్లో విజిల్ - విజయ్ ఇంటికి ఐపీఎస్‌ - ఐఏఎస్‌ల క్యూ (వీడియో)

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఫలితాల్లో విజిల్ - విజయ్ ఇంటికి ఐపీఎస్‌ - ఐఏఎస్‌ల క్యూ (వీడియో)తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సోమవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ఒక ప్రభంజనంలా దూసుకెళుతోంది. మొత్తం 234 స్థానాలకుగాను టీవీకే ఏకంగా 107 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అధికార డీఎంకే 62, విపక్ష అన్నాడీఎంకేలు 65 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి.

టీవీకే విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం సాఫీగా సాగలేదు.. బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ పడుతుందా?

టీవీకే విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణం సాఫీగా సాగలేదు.. బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ పడుతుందా?తమిళగ వెట్రి కళగం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. ఈ స్థాయికి టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రయాణం ఏమాత్రం సాఫీగా సాగలేదు. సినిమా రంగంలో, విజయ్ కెరీర్ ఎన్నో శిఖరాలను చూసింది. బ్లాక్‌బస్టర్ ఎంటర్‌టైనర్ల నుండి మొదలుకొని, అతన్ని ఒక ప్రజాతారగా నిలబెట్టిన చిత్రాల వరకు ఎన్నో విజయాలు సాధించాడు. గిల్లి, తుపాకి, మెర్సల్ వంటి చిత్రాలు తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత లాభదాయకమైన నటులలో ఒకరిగా అతని స్థానాన్ని సుస్థిరం చేశాయి. అయినప్పటికీ, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక మార్పు కూడా వచ్చింది. ప్రతి సినిమా ఇకపై కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు. దానిని ఒక ప్రకటనగా పరిగణిస్తున్నారు. దానిలోని రాజకీయ అంతరార్థాలు మరియు ప్రజా సందేశాల కోసం విశ్లేషిస్తున్నారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రభంజనం - చెన్నైలో అన్నీ స్థానాల్లో విజిల్

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రభంజనం - చెన్నైలో అన్నీ స్థానాల్లో విజిల్తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ప్రభంజనం సృష్టిస్తుంది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు వందకు పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన టీవీకే.. సోమవారం వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తం 234 స్థానాలకుగాను టీవీకే ఏకంగా 106 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

Watch More Videos

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com