Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడి
Venkatesh and Kalyan Ram movie
పటాస్ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయం చేసిన అనిల్ రావిపూడిని కథానాయకుడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరోసారి నటించబోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సక్సెస్ కొట్టి నిర్మాతలకూ, అభిమానులకూ ఖుషీ చేసిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమా వెంకటేష్ తో అని ప్రకటించాడు. అయితే నేడు అందులో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా వున్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ ఓ చిన్న వీడియో కూడా చేశాడు దర్శకుడు.
మొదటి "వందకోట్ల బొమ్మ" కొట్టిన హీరో.విక్టరీ వెంకటేష్ తో, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ తో కలిసి సినిమా చేస్తున్నా. 2027 మొదటి పండగకి మీ ముందుకు వస్తున్నాం అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో సినిమా వుంబడోతోందని అర్థమవుతుంది. అయితే ఈసారి కొత్తగా ప్రయోగం చేయాలని ఇటీవలే దర్శకుడు చెప్పారు. మరి ఈ ఇరువురి కాంబినేషన్ ఎలా వుంటుందో చూడాలి.
కాగా, వచ్చే ఏడాదికి వచ్చేస్తున్నానంటూ ముందుగానే ప్రకటించిన అనిల్ రావిపూడి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టాపిక్ గా మారాడు. ముందు ముందు అగ్రహీరోలు, సెకండ్ గ్రేడ్ హీరోలు కూడా ఇంత సాహసంగా ప్రకటించలేకపోయారు. మరి సంక్రాంతికి ఇంకెంతమంది హీరోలు ముందుకు వస్తారో చూడాల్సిందే.