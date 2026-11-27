జనవరి 12 విడుదల కోసం డబ్బింగ్ చెబుతున్న కల్యాణ్ రామ్ - అమెరికాలో క్యాంపెయిన్
Nandamuri Kalyan Ram
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘జనవరి 12 విడుదల’ కు హీరో నందమూరి కల్యాణ్ డబ్బింగ్ ప్రారంభించారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్టర్గా పరిచయమైన ‘పటాస్’ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
‘జనవరి 12 విడుదల’లో కల్యాణ్ రామ్ను ప్రేక్షకులు ఇప్పటివరకు చూడని పూర్తిగా కొత్త అవతార్లో చూపించబోతున్నారు అనిల్ రావిపూడి. ఈ సినిమాలో ఆయనను స్టైలిష్ లుక్లో ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. 2027 జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు చిత్రబృందం సిద్ధమవుతోంది.
మ్యూజికల్ జర్నీని కూడా సినిమా అదిరిపోయేలా ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే విడుదలైన తొలి పాట ‘డివికి డివికి’ సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వైబ్రెంట్ సాంగ్కు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో కలిపి 35 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. దీంతో సినిమా మ్యూజికల్ ఆల్బమ్పై అంచనాలు పెరిగాయి. త్వరలోనే మరో పాటను కూడా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సిద్ధమవుతున్నారు.
సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకుంది. ఇంకా ఒక పాట, కొంత చిన్న టాకీ పార్ట్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
మరోవైపు, డిసెంబర్ 26 నుంచి అమెరికాలో భారీ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను నిర్వహించనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. వినూత్నమైన, భారీ స్థాయి ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీలకు పేరుగాంచిన అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమా కోసం మరో ఆసక్తికరమైన ప్రచార కార్యక్రమానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
అద్భుతమైన స్టార్ కాస్ట్, అదిరిపోయే మ్యూజికల్ బిగినింగ్, భారీ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్తో ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.