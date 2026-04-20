Kamakshi Bhaskarla: ఎం.ఎస్. రాజు అగధ లో ‘మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్ల
Agadha - Kamakshi Bhaskarla
ఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం అగధ. మహాదేవి పాత్ర పరిచయం ఈ మర్మమైన, దైవిక థ్రిల్లర్కు కొత్త ఉత్కంఠను జోడిస్తుంది. మునుపటి పోస్టర్లో దైవ విగ్రహం ముందు నిలబడి కనిపించిన ఆ రహస్య యువతి మరెవరో కాదు, కామాక్షి భాస్కర్ల అని చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా నేడు ప్రకటించారు. ఆమె ఈ చిత్రంలో కీలక కథానాయిక మహాదేవి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
ఈ ప్రకటనతో, మొదటి పోస్టర్ ద్వారా ఎంఎస్ రాజు సృష్టించిన దృశ్యరూపానికి ఇప్పుడు ఒక ముఖం, శక్తివంతమైన తెరపై ఉనికి లభించాయి. త్రిశూలాలు, దీపాలు, ఎత్తైన విగ్రహంతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం ముందు, సాంప్రదాయ నల్ల చీర కట్టుకుని గంభీరంగా కూర్చున్న కామాక్షి భాస్కర్ల రూపమే, కథనంలో ఆమె పాత్రకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని సూచిస్తోంది. ఆమె ప్రచండమైన హావభావం, సాంప్రదాయ రూపం, ఆ పరిసరాల్లోని ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, మహాదేవి కేవలం ఒక సాధారణ పాత్ర కాదని, కథ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మూలంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తి అని తెలియజేస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఫస్ట్ లుక్కు వస్తున్న స్పందనతో ఉప్పొంగిపోయిన ఎంఎస్ రాజు, ప్రేక్షకులు, శ్రేయోభిలాషులు, దర్శకులు, నటీనటులు అందించిన ప్రోత్సాహకరమైన మాటలకు, ప్రశంసలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఒక హృదయపూర్వక లేఖను విడుదల చేశారు. ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లు, సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లువెత్తుతున్న ప్రేమ, తాను చెబుతున్న కథపై తన నమ్మకాన్ని మరింత బలపరిచిందని ఆయన పంచుకున్నారు. ఒక రచయితగా, దర్శకుడిగా, ఈ ప్రోత్సాహం తన అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరచడానికి, 'అగధ'లోని ప్రతి అంశం అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి తనను ప్రేరేపిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
నిర్మాత కాశీ విశాలాక్షి బలుసు, శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న 'అగధ' ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. 45 నిమిషాల విఎఫ్ఎక్స్, విస్తృతమైన సెట్ వర్క్ మరియు 85 రోజుల షూటింగ్తో, ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీలలో ప్రత్యేకమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.