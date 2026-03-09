Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డి
దేశంలోని సినీపరిశ్రమంలో కేవలం ముగ్గురు నటులు మాత్రమే ఏదైనా చేయగలరని తన అభిప్రాయమని ప్రముఖ వైద్యుడు, ప్రజా ప్రతినిధి గురవ రెడ్డి కితాబిచ్చారు. ఇటీవలే జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. తను మాట్లాడేటప్పుడు కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్,స్లయిడ్ లను చూపిస్తూ, నేను ఎందుకు వీరి ఫొటోలను పెట్టానంటే భారత సినిపరిశ్రమలో ఏదైనా చేయగల సమర్థులని అన్నారు. అక్కడే వున్న ఎన్.టి.ఆర్. నమస్కరిస్తూ సంస్కారాన్ని చూపారు.
గురవ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా — తెరపై దాదాపు ఏదైనా చేయగల నటులు. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే చిన్నతనంనుంచి ఎన్.టి.ఆర్. డాన్స్ చూశాను. డాన్స్ బాగా చేయగలడు. ఏ ఎమోషన్ అయినా ముఖంలో చూపించగలడు. కమల్ హాసన్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, నసీరుద్దీన్ షా డ్యాన్స్ చేయలేనందున, కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్ నిజంగా అన్నీ చేయగలరని ఆయన అన్నారు.