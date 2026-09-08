మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిపోయింది : కంగనా రనౌత్
రాజకీయ వివాదాల్లో మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిందంటూ నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మండిపడ్డారు. తమిళనాడులో నటి త్రిషపై ఇటీవల ఉదయనిధి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కంగనా స్పందించారు. తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
'తమిళనాడులో ఏం జరిగిందో అందరం చూశాం. రెండు రాజకీయ పార్టీల వివాదంలోకి ఒక గౌరవప్రద నటిని తీసుకొచ్చి నిందలేశారు. ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడారు. వేధింపులు, వ్యక్తిగత విషయాలకు సంబంధించిన ఘటనల్లో ఎప్పుడూ మహిళలే లక్ష్యంగా మారుతున్నారు. కేవలం భారత్లోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే జరుగుతోంది. ఒక మహిళ ఉద్యోగం చేస్తున్నా, విజయం సాధించినా, నాయకురాలిగా అధికారంలో ఉన్నా.. ఆమె వ్యక్తిత్వంపై దాడి చేసి దిగజార్చాలని చూస్తున్నారు' అని కంగనా అన్నారు.
మహిళలపై జరిగే ఈ రకమైన దాడులు ఎప్పుడు ఆగుతాయని ఆమె ప్రశ్నించారు. మహిళలను మనం ఎలా చూస్తున్నాం, వారిని నిజంగా గౌరవిస్తున్నామా లేదా అనేది ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలన్నారు. మరోవైపు మహిళలపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తే చట్టం చూస్తూ ఊరుకోదని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తాజాగా హెచ్చరించారు. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని సూచించారు.