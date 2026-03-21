దర్శకులను సూపర్ స్టార్లు తొక్కేస్తున్నారు : కంగనా రనౌత్
దర్శకులను సూపర్ స్టార్లు తొక్కేస్తున్నారని బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ అన్నారు. హాలీవుడ్లో ప్రముఖ నటుల కంటే దర్శకులకే ఎక్కువ పేరు, గౌరవం ఉంటాయని, కానీ బాలీవుడ్లో పరిస్థితి దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇటీవల ఘన విజయం సాధించిన 'ధురంధర 2' చిత్రం సందర్భంగా దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ను ప్రశంసిస్తూ కంగనా రనౌత్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ఒక సుధీర్ఘమైన నోట్ రాశారు. భారతీయ చిత్రపరిశ్రమలో దర్శకులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల తీవ్రమైన శ్రమకు గురవుతారని, కానీ వారికి సరైన పారితోషికంగానీ, గుర్తింపుగానీ లభించడం లేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ధురంధర్ విజయంలో గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, ఆదిత్య ధర్ ఒక సూపర్ స్టార్ డైరెక్టరుగా స్థిరపడటం. స్పీల్బర్గ్, టరంటినో, నోలన్ వంటి హాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ దర్శకులకు ఎపుడూ అక్కడి నటుల కన్నా అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కానీ మనం మన ఫిల్మ్ మేకర్లకు తగినంత గౌరవం ఇవ్వం అని కంగనా వ్యాఖ్యానించారు.
దర్శకులు అధిక శ్రమకు గురవుతూ తక్కువ వేతనం పొందుతూ సూపర్ స్టార్లు చేతిలో వేధింపులకు గురవుతున్నారు. దీని ఫలితంగానే ఫిల్మ్ మేకర్ కావాలని లేదా సినిమాటోగ్రాఫర్ అవ్వాలని కలలు కనే యువతను నేను ఎపుడూ కలవలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమకు టాలెంట్ ఉందని చెప్పుకుంటారు. కానీ, అందరూ నటులు కావాలనే కోరుకుంటారు.
ఇక్కడ ఏ హీరో కన్నా ప్రశాంతంగా వెలిగిపోతున్న ఒక సూపర్ స్టార్ ఫిల్మ్ మేకర్ (ఆదిత్య ధర్) ఉన్నారు. ఇపుడు ఎందరో యువకులు ఆయన కథను చూసి, ఆయనలాగే ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తారు. సినీ పరిశ్రమను ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళతారు. ఆదిత్య ధర్ మీకు నా వందనాలు అని కంగనా తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అలాగే, మరికొందరు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆదిత్య ధర్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.