ద్వాదశ జ్యోతిర్లాంగాల దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న కంగనా రనౌత్
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ దశాబ్దకాలంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల భీమశంకర జ్యోతిర్లాంగాన్ని దర్శించుకోవడంతో ఆమె సంకల్పం నెరవేరింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఆదివారం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
సంప్రదాయ దుస్తుల్లో శివలింగానికి పాలాభిషేకం చేస్తూ, పూజల్లో పాల్గొన్న చిత్రాలను షేర్ చేశారు. మహాదేవుడి దయ, నా పూర్వీకలు పుణ్య కర్మలఫలం వల్ల ఈ రోజు నేను 12 జ్యోతిర్లాంగాల దర్శనాన్ని పూర్తి చేశారు. పదేళ్ళకు పైగా సాగిన నా యాత్ర భీమశంకర దర్శనంతో ముగిసింది. మొదట్లో ప్రయాణాల్లో యాదృచ్ఛితంగా దర్శనాలు జరిగాయి, కానీ, ఇటీవల గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని అన్నింటినీ పూర్తి చేయాలనుకున్నాను అని కంగనా తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
భీమశంకర జ్యోతిర్లింగం ప్రత్యేకతను కూడా ఆమె వివరించారు. శివుడు, శక్తి ఇద్దరూ అర్థనారీశ్వర రూపంలో ఒకే లింగంపై కొలువై వుండటం ఇక్కడ విశిష్టత అని తెలిపారు. రోజులో ఎక్కువ భాగం ఈ లింగ్ వెండి కవచంతో కప్పడి వుంటుంది. కేవలం 10 నిమిషాలు మాత్రమే పురాతన లింగాన్ని చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ సమయంలో నేను దర్శనం చేసుకోగలిగాను. హరహర మహదేవ్ అంటూ ఆమె కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల ఆమె గృష్ణేశ్వర్ జ్యోతిర్లాంగాన్ని, అంతకుముందు వైద్యనాథ్ జ్యోతిర్లాంగాన్ని కూడా దర్శించుకున్నారు. ఇపుడు భీమశంకర దర్శనంతో తన ఆధ్యాత్మిక యాత్రను సంపూర్ణం చేసుకున్నారు.