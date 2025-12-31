అమ్మా నన్ను క్షమించు. గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయడం ఇష్టంలేదు..
సాధారణంగా ఎవరైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. కానీ ఆ యువతికి మాత్రం గవర్నమెంట్ కొలువు చేయడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. దీంతో అమ్మా నన్ను క్షమించు.. అంటూ సూసైడ్ లేఖ రాసిపెట్టి తనువు చాలించింది. పేరు నందిని. బుల్లితెర నటి. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ సీరియల్స్లో నటిస్తూ మంచి గుర్తింపుతో పాటు పేరును కూడా సంపాదించుకుంది. అయితే, ఆమె బెంగుళూరు నగరంలోని రాజరాజేశ్వరినగరలోని పీజీలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బుల్లి తెర నటి సీఎం నందిని డైరీ (దినచరి)ని పోలీసులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు.
ఆమె ధారావాహికల్లో నటిస్తూనే హెసరఘట్టలోని ఒక కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతోందని పోలీసులు తెలిపారు. తండ్రి ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉద్యోగి. తనలాగే కుమార్తె కూడా బోధనను వృత్తిగా తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకునే వారు. ‘అమ్మా నన్ను క్షమించు. నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు. నటన అంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇంట్లో ఎవరూ నా మాట వినడం లేదు. నన్ను క్షమించండి..’ అని లేఖ రాసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని రాజరాజేశ్వరినగర ఠాణా పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ మాటల అర్థాన్ని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఉద్యోగం చేయమన్నంతనే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకు తలెత్తింది? మరణానికి మరేమైనా కారణాలున్నాయా అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు.