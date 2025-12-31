బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (10:55 IST)

అమ్మా నన్ను క్షమించు. గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయడం ఇష్టంలేదు..

nandini
సాధారణంగా ఎవరైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. కానీ ఆ యువతికి మాత్రం గవర్నమెంట్ కొలువు చేయడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. దీంతో అమ్మా నన్ను క్షమించు.. అంటూ సూసైడ్ లేఖ రాసిపెట్టి తనువు చాలించింది. పేరు నందిని. బుల్లితెర నటి. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ సీరియల్స్‌లో నటిస్తూ మంచి గుర్తింపుతో పాటు పేరును కూడా సంపాదించుకుంది. అయితే, ఆమె బెంగుళూరు నగరంలోని రాజరాజేశ్వరినగరలోని పీజీలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బుల్లి తెర నటి సీఎం నందిని డైరీ (దినచరి)ని పోలీసులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు. 
 
ఆమె ధారావాహికల్లో నటిస్తూనే హెసరఘట్టలోని ఒక కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతోందని పోలీసులు తెలిపారు. తండ్రి ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉద్యోగి. తనలాగే కుమార్తె కూడా బోధనను వృత్తిగా తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకునే వారు. ‘అమ్మా నన్ను క్షమించు. నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు. నటన అంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇంట్లో ఎవరూ నా మాట వినడం లేదు. నన్ను క్షమించండి..’ అని లేఖ రాసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని రాజరాజేశ్వరినగర ఠాణా పోలీసులు తెలిపారు. 
 
ఆ మాటల అర్థాన్ని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఉద్యోగం చేయమన్నంతనే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకు తలెత్తింది? మరణానికి మరేమైనా కారణాలున్నాయా అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. 

ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనం

ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనంఅమరావతి - నంద్యాల జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో బొలెరో వాహనంలోని డ్రైవర్ మంటల్లో కాలిబూడిదైపోయాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు....

కొత్త సంవత్సర సంబరాలు... మందుబాబులకు ఉచిత రవాణా సేవలు.. ఎక్కడ?

కొత్త సంవత్సర సంబరాలు... మందుబాబులకు ఉచిత రవాణా సేవలు.. ఎక్కడ?నూతన సంవత్సర వేడుకల సంబరాల్లో మద్యం సేవించిన మందు బాబులు తిరిగి సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకునేందుకు ఉచిత రవాణా సేవలు అందించనున్నట్టు తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ఫ్లాట్‌ఫాం వర్కర్స్ యూనియన్ వెల్లడించింది. డిసెంబరు 31వ తేదీ బుధవారం రాత్రి 11 నుంచి అర్థరాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఈ సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు.

కస్టమర్ల పేరుపై 3 కోట్లు లోన్ తీసుకుని బ్యాంక్ మేనేజర్ పరార్

కస్టమర్ల పేరుపై 3 కోట్లు లోన్ తీసుకుని బ్యాంక్ మేనేజర్ పరార్కంచె చేను మేస్తే అన్న చందంగా ఓ బ్యాంకు మేనేజర్ ఏకంగా తను పనిచేసే బ్యాంకులోనే రూ. 3 కోట్ల మేర మోసం చేసి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలను చూస్తే... కర్నాటకలో బ్యాంకు మేనేజరుగా పనిచేస్తున్న రఘు అనే వ్యక్తి బ్యాంకుకి వచ్చే కస్టమర్లతో బాగా పరిచయం పెంచుకున్నాడు. వారితో చాలా స్నేహంగా వుంటూ వారికి అవసరమైనప్పుడు చిన్నచిన్న లోన్లు ఇస్తూ మరింత దగ్గరయ్యాడు. ఈ క్రమంలో తను బ్యాంకు మేనేజరుగా వున్నందుకు అదే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే అవకాశం కుదరడంలేదనీ, మీరు సంతకాలు చేస్తే వస్తాయని 21 మందికిపైగా కస్టమర్లను నమ్మించాడు.

నన్ను క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలతో సర్వనాశనం అవుతారు: యూ ట్యూబర్ అన్వేష్

నన్ను క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలతో సర్వనాశనం అవుతారు: యూ ట్యూబర్ అన్వేష్హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివాదం ఇంకా రగులుతూనే వుంది. శివాజీ వర్సెస్ అనసూయలా మారింది. కొంతమంది శివాజీకి మద్దతు పలుకుతుండగా మరికొందరు అనసూయకే మా మద్దతు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వివాదంలోకి ప్రపంచ యాత్రికుడు అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ దూరాడు. మహిళ వస్త్రధారణ గురించి చెబుతూ అసభ్య పదజాలాన్ని వాడాడు. అంతేకాదు, ఈ వ్యవహారంలోకి పురాణకాలంలోని సీతాదేవి, ద్రౌపదిలను తీసుకుని వచ్చాడు.

హిజ్రాలకు శుభవార్త చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... వంద శాతం రాయితీతో రుణాలు

హిజ్రాలకు శుభవార్త చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... వంద శాతం రాయితీతో రుణాలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హిజ్రాలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుభవార్త చెప్పారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో వంద శాతం రాయితీతో వారికి రుణాలు అందివ్వనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన వారికి రూ.75 వేల వరకు రుణం మంజూరు చేయనున్నారు. ఇది పూర్తిగా సబ్సిడీతో కూడుకున్నది కావడంతో లబ్ధిదారులు తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
