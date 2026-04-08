Dhanush: ధనుష్ కారాలోని కన్నమ్మా ఎన్ కన్నమ్మ పాట 1 మిలియన్ వ్యూస్ దాటింది
ధనుష్ రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ *కారా* నుండి వచ్చిన కన్నమ్మ ఎన్ కన్నమ్మ అని మధురమైన పాట, యూట్యూబ్లో 10 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు సాధించిన మొదటి పాట 'వాయా ఏ కరసామి' తర్వాత, అన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో వేగంగా 10 లక్షల వీక్షణలను అధిగమించింది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించగా, ధనుష్ హృద్యమైన సాహిత్యం అందించారు.
ఈ పాట, తన కుటుంబాన్ని రక్షించే కరసామి పాత్రలో ధనుష్ నటించిన రామనాథపురంలోని 1991 గల్ఫ్ యుద్ధ తీవ్రమైన నేపథ్యానికి ఒక శృంగారభరితమైన విరుద్ధతను అందిస్తుంది. విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో జయరామ్, సూరజ్ వెంజరమూడు, తదితరులు నటించారు. ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. అభిమానులు ఈ పాటలోని మధురమైన స్వరాలను మరియు మ్యాజికల్ హై నోట్స్ను ప్రశంసిస్తున్నారు.