'పంజుర్లి' హావభావాలు ప్రదర్శించి చిక్కుల్లో పడిన 'ధురంధర్' హీరో
బాలీవుడ్ నటుడు రణ్వీర్ సింగ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయన సూపర్ హిట్ చిత్రం కాంతారలోని పంజుర్లి హావభావాలను వేదికపై ప్రదర్శించారు. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. దీనిపై కర్నాటక హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది. దైవిక సన్నివేశాన్ని కించ పరిచేలా రణ్వీర్ సింగ్ ప్రవర్తించారని న్యాయవాది ప్రశాంత్ కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇటీవల ఈ కేసు విచారణకు రాగా, రణ్వీర్కు స్వల్ప ఊరటనిస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారవర్గాలు ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించింది. అయితే, తదుపరి విచారణకు రణ్వీర్ పూర్తి సహకారం అందించాలని సూచించింది.
ఈ క్రమంలో రణ్వీర్ బేషరతుగా, స్వయంగా వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన లీగల్ టీమ్ కర్ణాటక హైకోర్టులో అఫిడవిట్దాఖలు చేయడానికి సిద్ధమైంది. అంతేకాదు, రణ్వీర్ స్వయంగా మైసూర్లోనూ చాముండేశ్వరి ఆలయానికి వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడానికి సుముఖంగా ఉన్నారని నటుడి తరపు కౌన్సిల్ తెలిపింది.
రణ్వీర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా చెప్పిన క్షమాపణలో నిజాయతీ లేదని న్యాయవాది ప్రశాంత్ ఆరోపిస్తూ కోర్టుకెక్కారు. ఇప్పుడు స్వయంగా రణ్వీర్ వచ్చి క్షమాపణ చెప్పేందుకు సుముఖంగా ఉండటంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు 'ధురంధర్ 2'లో రణ్వీర్ నటనను మెచ్చుకుంటూ 'కాంతార' స్టార్ రిషబ్శెట్టి తాజాగా ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ పెట్టడం గమనార్హం. కాగా, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురంధర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న విషయం తెల్సిందే. కేవలం నాలుగు రోజుల్లో రూ.761 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.