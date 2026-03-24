మంగళవారం, 24 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 24 మార్చి 2026 (20:08 IST)

'పంజుర్లి' హావభావాలు ప్రదర్శించి చిక్కుల్లో పడిన 'ధురంధర్' హీరో

ranveer singh
బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయన సూపర్ హిట్ చిత్రం కాంతారలోని పంజుర్లి హావభావాలను  వేదికపై ప్రదర్శించారు. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. దీనిపై కర్నాటక హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది. దైవిక సన్నివేశాన్ని కించ పరిచేలా రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ప్రవర్తించారని న్యాయవాది ప్రశాంత్‌ కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇటీవల ఈ కేసు విచారణకు రాగా, రణ్‌వీర్‌కు స్వల్ప ఊరటనిస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారవర్గాలు ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించింది. అయితే, తదుపరి విచారణకు రణ్‌వీర్‌ పూర్తి సహకారం అందించాలని సూచించింది.
 
ఈ క్రమంలో రణ్‌వీర్‌ బేషరతుగా, స్వయంగా వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన లీగల్‌ టీమ్‌ కర్ణాటక హైకోర్టులో అఫిడవిట్‌దాఖలు చేయడానికి సిద్ధమైంది. అంతేకాదు, రణ్‌వీర్‌ స్వయంగా మైసూర్‌లోనూ చాముండేశ్వరి ఆలయానికి వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పడానికి సుముఖంగా ఉన్నారని నటుడి తరపు కౌన్సిల్‌ తెలిపింది. 
 
రణ్‌వీర్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా చెప్పిన క్షమాపణలో నిజాయతీ లేదని న్యాయవాది ప్రశాంత్‌ ఆరోపిస్తూ కోర్టుకెక్కారు. ఇప్పుడు స్వయంగా రణ్‌వీర్‌ వచ్చి క్షమాపణ చెప్పేందుకు సుముఖంగా ఉండటంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు 'ధురంధర్‌ 2'లో రణ్‌వీర్‌ నటనను మెచ్చుకుంటూ 'కాంతార' స్టార్‌ రిషబ్‌శెట్టి తాజాగా ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టడం గమనార్హం. కాగా, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురంధర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న విషయం తెల్సిందే. కేవలం నాలుగు రోజుల్లో రూ.761 కోట్ల గ్రాస్‌ వసూళ్లను సాధించింది. 

కారుణ్య మరణం కేసు : తుదిశ్వాస విడిచిన హరీశ్ రాణా

కారుణ్య మరణం కేసు : తుదిశ్వాస విడిచిన హరీశ్ రాణాప్రమాదవశాత్తు గాయపడి 13 ఏళ్ల క్రితం కోమాలో వెళ్లిపోయిన హరీశ్‌ రాణా తుదిశ్వాస విడిచినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కారుణ్య మరణాన్ని ప్రసాదించడంతో ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్‌ వైద్యులు అతడికి చికిత్స నిలిపివేశారు. దాంతో మంగళవారం రాణా మృతి చెందారని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

Nara Bhuvaneswari: భువనేశ్వరి రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? కుప్పం టూర్ అందుకేనా?

Nara Bhuvaneswari: భువనేశ్వరి రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? కుప్పం టూర్ అందుకేనా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరికి పరిచయం అక్కర్లేదు. హెరిటేజ్ వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా నడిపిన ఆమె, ఇప్పుడు తన భర్త కుప్పం నియోజకవర్గం సంక్షేమాన్ని చూసుకుంటున్నారు. అయితే, ఆమె తరచూ పర్యటనలు, స్థానికులతో కలిసిపోవడం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం వంటివి టీడీపీ కార్యకర్తలలో ఆశలు రేకెత్తించాయి. నందమూరి-నారా కుటుంబం నుండి మరో సభ్యురాలు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారా? ప్రస్తుతానికి, ఇది చాలా మంది మనసుల్లో మెదులుతున్న ఒక ఆలోచన మాత్రమే.

పార్లమెంట్‌లో వైకాపాకు తలనొప్పి.. 11 నెంబర్ గది వద్దు.. ట్రోల్స్

పార్లమెంట్‌లో వైకాపాకు తలనొప్పి.. 11 నెంబర్ గది వద్దు.. ట్రోల్స్కొత్త పార్లమెంట్‌లో వైకాపాకు తలనొప్పి వచ్చి పడింది. అసెంబ్లీ అటు రావడం ఇటు పోవడం చేస్తున్న వైకాపాకు పార్లమెంటులో అందరికీ నవ్వు తెప్పించే ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కొత్త పార్లమెంటులో వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు గదులను కేటాయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైఎస్సార్‌సీపీ వంతు వచ్చింది. దీన్ని యాదృచ్ఛికం అనొచ్చు, కానీ వైఎస్సార్‌సీపీకి మొదటి అంతస్తులోని 11వ నంబరు గదిని కేటాయించారు.

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధానికి బ్రేక్: పాక్ చర్చలు

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధానికి బ్రేక్: పాక్ చర్చలుఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించి చర్చలు జరిపేందుకు పాకిస్థాన్ ముందంజ వేస్తోందని, ఈ పోరాటానికి ఒక పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నారని టాక్ వస్తోంది. ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ సోమవారం ట్రంప్‌తో మాట్లాడారని, ఈ చర్చలు గోప్యమైనవి కాబట్టి తమ గుర్తింపును వెల్లడించవద్దని కోరిన ఆ వ్యక్తులు చెప్పారు.

యువతితో అక్రమ సంబంధం... ఇంట్లో తెలిసిందనీ భార్యను చంపేసిన డాక్టర్ భర్త

యువతితో అక్రమ సంబంధం... ఇంట్లో తెలిసిందనీ భార్యను చంపేసిన డాక్టర్ భర్తమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తన క్లినిక్‌కు వచ్చే ఓ యువతితో వైద్యుడికి వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భార్యకు తెలిసింది. దీంతో నిత్యం గొడవలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె పీడ వదిలించుకునేందుకు పొరుగున వుండే స్నేహితులతో కలిసి భార్యను చంపేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని కారులో నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి కాల్చివేశాడు. ఆ తర్వాత తన భార్య కనపించలేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశవ్యాప్తంగా 20,911 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో, డానోన్ ఇండియా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనతను పరిష్కరించడానికి అవగాహనను పెంచడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడం, సమర్థవంతమైన పోషకాహార చర్యలను ప్రోత్సహించడంలో డానోన్ చేసిన సామూహిక కృషిని ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను ఎదుర్కోవడంలో, ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో భాగస్వామ్య చర్యల ప్రాముఖ్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెబుతుంది.

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదల

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదలహైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.
