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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (12:42 IST)

కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డు

Kantara Chapter 1 shooting complete
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:42 IST)
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కాంతార చిత్ర నటుడు రిషబ్ శెట్టి 2026 ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డును స్వీకరించనున్నారు. చలనచిత్ర రంగంలో తెర వెనుక, తెర ముందు ఆయన చేసిన దూరదృష్టితో కూడిన కృషికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. 
 
తన చిత్రాల ద్వారా, ముఖ్యంగా కాంతార సిరీస్ ద్వారా, భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత విశిష్టమైన కథకులలో ఒకరిగా రిషబ్ గుర్తింపు పొందారు. తీరప్రాంత కర్ణాటకకు చెందిన సంప్రదాయాలు, జానపద గాథలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్త మానవ భావోద్వేగాలతో మేళవించడంలో ఆయన అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
 
సాంస్కృతిక వాస్తవికత, లోతైన మూలాలు కలిగిన కథాంశాల ద్వారా భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్లడంలో రిషబ్ పోషించిన కీలక పాత్రకు ఈ పురస్కారం గుర్తింపునిస్తుంది. సంస్కృతి పట్ల అచంచలమైన అంకితభావంతో కూడిన తన చిత్ర నిర్మాణ శైలి ద్వారా ఆయన ప్రేక్షకులను విజయవంతంగా ఆకట్టుకున్నారు. 
 
ఇకపోతే.. రిషబ్ ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'జై హనుమాన్, సందీప్ సింగ్ రూపొందిస్తున్న 'ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్' వంటి పలు కీలక ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్నారు. వీటితో పాటు, మరో ఒక స్క్రిప్ట్‌ను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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Gade Vijayalakshmi: గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు.. లాయర్ కోగంటి రిత్వికకు నోటీసు

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కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?గర్భిణీలలో మాంసాహారం తినేవారికి పలు అనుమానాలు వుంటుంటాయి. ఏ చేపలు తినాలి, ఏ చేపలు తినకూడదు అనే దానిపై మీమాంస వుంటుంది. కొంతమంది చిన్నచేపలైన నామలు అని పిలువబడే చేపల్ని తినవచ్చా లేదా అని అనుమానిస్తుంటారు. ఈ చేపలను తినవచ్చు. ఇవి సముద్రపు చిన్న చేపలు కాబట్టి, గర్భధారణ సమయంలో వీటిని తినడం సురక్షితం, ఆరోగ్యకరమే. చిన్న చేపల వల్ల గర్భిణీలకు ఎటువంటి హాని కలగదు. అయితే, వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఈ నామల చేపలు ఎందుకు సురక్షితం అంటే వీటిలో తక్కువ మెర్క్యురీ... అంటే పాదరసం వుంటుంది.

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...

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ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.