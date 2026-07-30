కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డు
కాంతార చిత్ర నటుడు రిషబ్ శెట్టి 2026 ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన లీడర్షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డును స్వీకరించనున్నారు. చలనచిత్ర రంగంలో తెర వెనుక, తెర ముందు ఆయన చేసిన దూరదృష్టితో కూడిన కృషికి ఈ గుర్తింపు లభించింది.
తన చిత్రాల ద్వారా, ముఖ్యంగా కాంతార సిరీస్ ద్వారా, భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత విశిష్టమైన కథకులలో ఒకరిగా రిషబ్ గుర్తింపు పొందారు. తీరప్రాంత కర్ణాటకకు చెందిన సంప్రదాయాలు, జానపద గాథలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్త మానవ భావోద్వేగాలతో మేళవించడంలో ఆయన అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.
సాంస్కృతిక వాస్తవికత, లోతైన మూలాలు కలిగిన కథాంశాల ద్వారా భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్లడంలో రిషబ్ పోషించిన కీలక పాత్రకు ఈ పురస్కారం గుర్తింపునిస్తుంది. సంస్కృతి పట్ల అచంచలమైన అంకితభావంతో కూడిన తన చిత్ర నిర్మాణ శైలి ద్వారా ఆయన ప్రేక్షకులను విజయవంతంగా ఆకట్టుకున్నారు.
ఇకపోతే.. రిషబ్ ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'జై హనుమాన్, సందీప్ సింగ్ రూపొందిస్తున్న 'ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్' వంటి పలు కీలక ప్రాజెక్ట్లతో బిజీగా ఉన్నారు. వీటితో పాటు, మరో ఒక స్క్రిప్ట్ను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు.