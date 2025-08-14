Manuch Manoj: బాలీవుడ్ లో మిరాయ్ రిలీజ్ చేస్తున్న కరణ్ జోహార్
హీరో తేజ సజ్జా నటించిన హనుమాన్ తర్వాత, యువ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తరపున కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించిన తన తదుపరి చిత్రం మిరాయ్లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రమోషన్లు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి మరియు అంచనాలను పెంచాయి.
ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 5, 2025న అనుకున్న టైంలో బహుళ భాషలలో విడుదల అవుతుందని మేకర్స్ మరోసారి ధృవీకరించారు. తాజాగా ప్రకటనలో, ధర్మ ప్రొడక్షన్స్కు చెందిన కరణ్ జోహార్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను హిందీ మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి మద్దతు ఇచ్చారని మేకర్స్ ఆసక్తికరమైన అప్డేట్తో ముందుకు వచ్చారు. ఈ దశ సినిమా మరింత ఊపందుకోవడానికి సహాయపడుతుంది మరియు వాస్తవానికి, స్క్రీన్ల సంఖ్య కూడా బాగుంటుంది.
విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతుండటంతో, ముఖ్యంగా ఉత్తరాది ప్రాంతాలలో దూకుడుగా ప్రమోషన్లు చేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మిరాయ్లో మంచు మనోజ్ విలన్. జగపతి బాబు, రితికా నాయక్ ముఖ్యమైన పాత్రల కోసం ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి గౌర హరి సంగీత దర్శకుడు.