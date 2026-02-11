అనన్యా పాండే నడుముపై కరణ్ జోహార్ చేతితో అలా రుద్దడంపై దుమారం, వీడియో వైరల్
సినీ ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనే జాఢ్యం వుందని పలు ఘటనలు పట్టి చూపించాయి. కొంతమంది హీరోయిన్లయితే తమకు జరిగిన చేదు అనుభవాలను మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు కూడా. ఇక తాజాగా గత నెలలో జరిగిన ఓ బాలీవుడ్ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ప్రముఖ నిర్మాత కరణ్ జోహార్, నటి అనన్యపాండే ఇతర చిత్ర యూనిట్ పాల్గొన్నది.
ఆ సందర్భంలో కరణ్ జోహార్ ఫోటోల కోసం ఫోజిస్తున్న సమయంలో నటి అనన్యపాండే నడముపై చేయి వేసి రుద్దుతూ కన్పించాడు. ఆ సమయంలో అనన్యపాండే కాస్తంత అసౌకర్యంగా వున్నట్లు వీడియోలో కనబడుతోంది. ఇప్పుడా పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కరణ్ జోహార్ తన చిత్రంలో ఛాన్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన నటి నడుముపై అలా రుద్దవచ్చా అంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ట్రోల్స్ పరంపర సాగుతోంది.