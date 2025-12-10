బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
Written By దేవి
Last Updated : బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025 (17:31 IST)

Divi: బిగ్ బాస్ దివి ప్రధాన పాత్రలో కర్మస్థలం పోస్టర్

Divi in ​​the lead role of Karmasthalam
బిగ్ బాస్ దివి ముఖ్య పాత్రలో రాకీ షెర్మాన్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘కర్మస్థలం’. పాన్ ఇండియా వైడ్‌గా రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి అందరిలోనూ అంచనాల్ని పెంచేశారు. దివిని ఓ యోధురాలిగా చూపిస్తూ వదిలిన ఈ కొత్త పోస్టర్ ట్రేడ్ సర్కిళ్లలో హైప్ పెంచేసింది. సామ్రాద్ని ఫిల్మ్స్ , రాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ల మీద హర్ష వర్దన్ షిండే నిర్మాత.
 
‘కర్మస్థలం’ అంటూ వదిలిన పోస్టర్‌లో దివి కదనరంగంలో దూసుకుపోతోన్నట్టుగా కనిపించడం, చుట్టూ అగ్ని జ్వాలలు, బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో యుద్ధం చేస్తున్న సైనికులు ఇలా ప్రతీ ఒక్క డీటైల్‌ను పోస్టర్‌లో అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ చిత్రానికి విజువల్స్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఆర్ట్ వర్క్ ప్రధాన బలాలుగా నిలుస్తాయని మేకర్లు చెబుతున్నారు.
 
తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రానున్న ఈ చిత్రంలో అర్చనా శాస్త్రి, చుంకీ పాండే, అరవింద్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ సెసిల్, దివి వద్త్యా, కిల్లి క్రాంతి, మిథాలి చౌహాన్, కాలకేయ ప్రభాకర్, వెంకటేష్ ముమ్మిడి, వినోద్ అల్వా, బలగం సంజయ్, నాగ మహేష్, దిల్ రమేష్ వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు.
 
ఈ మూవీకి శిరీష్ ప్రసాద్ ఎడిటర్‌గా, సాయి కార్తీక్ సంగీత దర్శకుడిగా పని చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర విషయాల్ని ప్రకటించనున్నారు.
 
 తారాగణం  : అర్చన శాస్త్రి, చుంకీ పాండే, అరవింద్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ సెసిల్, దివి వద్త్యా, కిల్లి క్రాంతి, మిథాలి చౌహాన్, కాలకేయ ప్రభాకర్, వెంకటేష్ ముమ్మిడి, వినోద్ అల్వా, బలగం సంజయ్, నాగ మహేష్, దిల్ రమేష్ తదితరులు

వైకాపా సర్కారులో ప్రతి ఉద్యోగానికి - బదిలీకి ఓ రేటు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్

వైకాపా సర్కారులో ప్రతి ఉద్యోగానికి - బదిలీకి ఓ రేటు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో ప్రతి ఉద్యోగానికి, ప్రతి బదిలీకి ఓ రేటు నిర్ణయించారని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. అయితే, తమ హయాంలో కేవలం సీనియారిటీ, సిన్సియారిటీలను కొలమానంగా తీసుకుని ప్రమోషన్లు ఇచ్చామని తెలిపారు. పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఉద్యోగులతో ఆయన బుధవారం చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, పల్లెల కోసమే పంచాయతీ రాజ్ శాఖను తీసుకుని, పదేపదే సమీక్షలు నిర్వహించి సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా కొలిక్కి తెస్తున్నట్టు తెలిపారు.

పంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో బాగా తెలుసు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

పంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో బాగా తెలుసు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో తనకు బాగా తెలుసని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన బుధవారం హైదరాబాద నగరంలోని విద్యా నిలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన బహిరంగ సభలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఆయన కీలక ప్రసంగం చేశారు.

పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పాలిస్తున్నారు: పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్వేగం (video)

పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పాలిస్తున్నారు: పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్వేగం (video)పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పరిపాలిస్తున్నారంటూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన ప్రశంసలు వర్షం కురిపించారు పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీమతి ధర్మావతి. ఆమె ఒకింత ఉద్వేగానికి లోనవుతూ... మీరు వచ్చాక మాకు వరుసగా ప్రమోషన్లు వస్తున్నాయి సార్. నేను గ్రేడ్ 3 నుంచి ఇప్పుడు 1కి వచ్చాను. ఎంతో సంతోషంగా వుంది. చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని సినిమా హీరోగా చూసాను. ఇప్పుడు అదే హీరో మామధ్యకు డిప్యూటీ సీఎంగా రావడం, నాకు మీతో మాట్లాడే అవకాశం రావడం, రాత్రంతా నిద్రపట్టలేదు సార్. మీతో ఏం మాట్లాడాలో నాకు మాటలు రావడం లేదు అంటూ ఆమె మాట్లాడారు.

ప్రేమికురాలిని దిండుతో చంపేసిన ప్రియుడు

ప్రేమికురాలిని దిండుతో చంపేసిన ప్రియుడుతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని సేలం జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయిని ప్రియుడు హత్య చేశాడు. దిండుతో గట్టిగా అదిమిపట్టి చంపేశాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

వివాహితతో ఏకాంతంగా వ్యక్తి, ఇద్దర్నీ చెట్టుకు కట్టేసి చితక బాదారు

వివాహితతో ఏకాంతంగా వ్యక్తి, ఇద్దర్నీ చెట్టుకు కట్టేసి చితక బాదారువివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న వివాహితను, ఆమె ప్రియుడిని చెట్టుకు కట్టేసి దారుణంగా దాడి చేసిన ఘటన బీహారులోని సుపాల్ లో వెలుగుచూసింది. మౌళ్వీ అనే వ్యక్తి సుపాల్ గ్రామానికి చెందిన ఓ వివాహితతో సన్నిహితంగా వుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ బంధం వీరిద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. తరచూ సదరు వివాహిత వద్దకు వస్తూ ఆమెతో ఏకాంతంగా సమయం గడపడాన్ని గమనించిన గ్రామస్తులు వారిద్దరూ ఒకటిగా వున్న సమయంలో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఇద్దరికీ గ్రామస్తుల సమక్షంలో పంచాయతీ విధించడమే కాకుండా చెట్టుకు కట్టేసి దారుణంగా కొట్టారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
