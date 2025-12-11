గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (16:23 IST)

హీరో కార్తి చిత్రం వా వాత్తియార్‌ రిలీజ్‌కు చిక్కులు - మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్

vaa vaathiyaar
కార్తి హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం వా వాత్తియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తారు. నలన్ కుమార స్వామి దర్శకుడు. డిసెంబరు 12వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడదలకు మద్రాస్ హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ప్రముఖ ఫైనాన్షియర్ అర్జున్ లాల్ వద్ద ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుది. ఈ మొత్తానికి వడ్డీతో కలిపి రూ.21.78 కోట్లు అయింది. ఈ మొత్తం చెల్లించేవరకు చిత్రం విడుదల చేయొద్దని నిర్మాణ సంస్థ స్టూడియో గ్రీన్ అధినేత కేఈ జ్ఞానవేల్ రాజాను ఆదేశిస్తూ విడుదలపై మధ్యంతర స్టే విధించింది.
 
ఈ చిత్రం వివాదానికి గల కారణాలను పరిశీలిస్తే, స్టూడియో గ్రీన్ నిర్మాణ సంస్థ తమ వద్ద రూ.10.35 కోట్ల రుణం తీసుకుందని, ఆ మొత్తం వడ్డీతో కలిపి ప్రస్తుతం రూ.21.78 కోట్లు అయిందని తిరిగి చెల్లించేలా ఆదేశించాలని, అప్పటివరకు చిత్రం విడుదలను వాయిదా వేయాలని అర్జున్‌లాల్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. 
 
దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎస్.ఎం.సుబ్రహ్మణ్యం, జస్టిస్ కుమరప్ప ధర్మాసనం మధ్యంతర స్టే విధిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చి, తదుపరి విచారణను వాయిదా చేశారు. ఈ పిటిషన్‌ మళ్లీ విచారణకు వచ్చింది. న్యాయస్థానం పలుసార్లు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ జ్ఞానవేల్ రాజా అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేదని, కనుక ఆయన ఆస్తులను జప్తు చేయాలంటూ పిటిషనర్‌ తరపు లాయర్‌ వాదించారు. 
 
జ్ఞానవేల్ రాజాకు కోర్టు ఇప్పటికే పలుసార్లు అవకాశం ఇచ్చిందని, ఇకపై మళ్లీ అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని తెలియజేస్తూ అప్పు తిరిగి చెల్లించే వరకూ విడుదల చేయకూడదని నిషేధం విధిస్తూ న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. 

కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు... టేక్ హోమ్ శాలరీలో కోత?

కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు... టేక్ హోమ్ శాలరీలో కోత?కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాత కార్మిక చట్టాల స్థానంలో కొత్త కార్మిక చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఇందులోభాగంగా, తాజాగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటివల్ల చాలా మంది వేతన జీవులు తీసుకునే టేక్ హోం శాలరీలో కోతపడుతుందనే భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో కేంద్ర కార్మిక శాఖ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ లేబర్ కోడ్‌ల ప్రభావం కేవలం ఇతర అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందేగానీ, టేక్ హోం శాలరీలో ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, సీటీసీలో బేసిక్ శాలరీ 50 శాతానికి పెరిగినా అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందే తప్ప చేతికందే వేతనంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది.

పెళ్లైన 3 రోజులకే విడాకులు కోరిన వధువు, కారణం ఇదేనంటూ ఫిర్యాదు

పెళ్లైన 3 రోజులకే విడాకులు కోరిన వధువు, కారణం ఇదేనంటూ ఫిర్యాదుపెళ్లయిన 3 రోజులకే ఓ నవ వధువు విడాకులు కోరింది. తను పెళ్లాడిన వ్యక్తి శారీరకంగా అసమర్థుడనీ, దాంపత్య సుఖానికి పనికిరాడని, ఆ విషయాన్ని స్వయంగా అతడే తనతో చెప్పినట్లు ఆమె చెప్పింది. దీనితో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తూ, తాము పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చిన కట్నకానుకలతో సహా పెళ్లికి అయిన ఖర్చు మొత్తం తిరిగి ఇచ్చేయాలంటూ డిమాండ్ చేస్తోంది పెళ్లికూతురు కుటుంబం. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని గోరఖ్ పూర్ లోని ఇండస్ట్రియల్ డెవలెప్మెంట్ అథారిటీలో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న 25 ఏళ్ల సహజన్వాలాలోని సంపన్న రైతు కుటుంబానికి చెందిన యువకుడితో యువతికి నవంబర్ 28న పెళ్లయింది.

ysrcp: కడప మేయర్ ఎన్నికలు.. మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఎంపిక

ysrcp: కడప మేయర్ ఎన్నికలు.. మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఎంపికకడప మేయర్ ఎన్నికలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఎన్నికకు దూరంగా వుంది. దీంతో కడప మేయర్ పదవిని వైసీపీ చేజిక్కించుకుంది. కడప కార్పొరేషన్ మేయర్‌గా పాకా సురేష్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. కడప మాజీ మేయర్ సురేష్ బాబును తొలగించడంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమయింది. కడప కార్పొరేషన్‌లో మొత్తం 50 మంది కార్పొరేటర్లుండగా అందులో 49 మంది వైసీపీ నుంచి గెలిచారు.

నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు : టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డి అరెస్టు

నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు : టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డి అరెస్టునకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో టీడీపీ బహిష్కృత నేత జయచంద్రారెడ్డిని ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడుగా ఉన్న జయచంద్రారెడ్డిని బెంగుళూరులో ఎక్సైజ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో ఈ నకిలీ మద్యం తయారీ దందా బయటపడిన విషయం తెల్సిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 31 మంది పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజా అరెస్టుతో ఈ సంఖ్య 32కు చేరింది.

నోరు జారితే ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష : కర్నాటకలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లు

నోరు జారితే ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష : కర్నాటకలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లుకర్నాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నోరు జారితే ఇక ఏడేళ్లపాటు జైలుశిక్ష విధించనున్నారు. ఈ మేరకు కర్నాటక రాష్ట్ర శాసనసభలో ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యల వ్యతిరేక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. కులం, మతం, లింగం, జన్మస్థలం వంటి అంశాలపై ఇతరుల మవోభావాలను దెబ్బతినేలా మాట్లాడితే కఠిన శిక్షలు, జరిమానాలు విధించడం ఈ బిల్లు ముఖ్య ఉద్దేశం.

Watch More Videos

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com