Kaala Bhairava: కావ్య కళ్యాణ్రామ్, కాల భైరవ ఇస్టపడ్డారు త్వరలో పెండ్లి
టాలీవుడ్ నటి కావ్య కళ్యాణ్రామ్, సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవ, 2026 ప్రారంభం నుండి నెలల తరబడి సాగుతున్న తమ బంధంపై ఊహాగానాలకు రొమాంటిక్ ఫోటోలు మరియు ప్రేమపూర్వక సందేశాలను పంచుకోవడం ద్వారా తెరదించారు. ఈ చిత్రాలలో క్రిస్మస్ చెట్టు వద్ద ఆత్మీయ ఆలింగనాలు, ఆకాశహర్మ్యాల నేపథ్యంలో సాంప్రదాయ దుస్తులలో, మరియు ఇంట్లో ప్రశాంతంగా గడిపిన క్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Kavya Kalyanram, Kaala Bhairava
ఉస్తాద్ 2023లో విడుదలైంది. వారాహి చలనచిత్రం, క్రిషి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై రజనీ కొర్రపాటి, రాకేష్ రెడ్డి గడ్డం, హిమాంక్ రెడ్డి దువ్వూరు నిర్మించారు. ఇందులో. శ్రీ సింహా, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ప్రధానా తారాగణం.
గంగోత్రిలో బాల నటిగా గుర్తింపు. 'బన్నీ' చిత్రాలలో బాలనటులుగా నటించిన కావ్య, 2023లో వచ్చిన 'బాలగం' చిత్రంతో మంచి పేరు సంపాదించగా, ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి కుమారుడైన కాల, 'ఆర్ఆర్ఆర్' సౌండ్ట్రాక్తో మెరిశారు. ఈ కొత్త టాలీవుడ్ జంటకు అభిమానులు మరియు మీడియా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.
చాలాకాలంగా హీరోయిన్ కాలభైరవతో ప్రేమలో పడింది. ఇన్స్టా వేదికగా లవ్ స్టోరీ రివీల్ చేశారు. జీవితాంతం కలిసుంటామన్న విషయం చెప్పడానికి ఆనందంగా వుంది అని కాలభైరవ పేర్కొన్నారు.