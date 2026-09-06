అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాల్లో అస్సలు నటించను : కయదు లొహర్
హీరోయిన్లను వెండితెరపై అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాల్లో అస్సలు నటించనని యుంగ్ బ్యూటీ కయదు లొహర్ అంటున్నారు. ఆమె హీరోయిన్గా నటించిన రెండు చిత్రాలైన 'ఇమ్మోర్టల్', 'ఐమ్ గేమ్' తాజాగా విడుదలయ్యాయి.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, కేవలం సినీ ప్రియుల దృష్టిని ఆకర్షించడం కోసమే నటీమణులను అసభ్యకరంగా చూపించే చిత్రాలలో నేను నటించను. మహిళలను ఓ అనవసరపు వస్తువు, ఓ ఆట బొమ్మలా చూపించడం నాకు అస్సలు నచ్చదు. కానీ, కథకు, పాత్రకు అది అవసరమని నాకు నమ్మకం కలిగితే, ఓ స్థాయి వరకు దాన్ని నేను అంగీకరిస్తా. అంతేకానీ, సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించడం కోసం అలాంటి పనులు చేయడం నాకిష్టం లేదు.
అది అపుడపుడూ ఇన్స్టాలో ట్రెండ్ అవ్వొచ్చు. కానీ, ఆ ఆలోచన నాకు ఏమాత్రం సౌకర్యవంతంగా అనిపించదు. అలాంటి సినిమాలను ఎన్నటికీ అంగీకరించను' అని చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఖాతాలో 'ది ప్యారడైజ్', 'సూర్య 48' తదితర చిత్రాలున్నాయి.