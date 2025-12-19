కేజీఎఫ్ కో డైరక్టర్ కీర్తన్ కుమారుడి మృతి.. సంతాపం వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్
కన్నడ చిత్రం కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2 సహ దర్శకుడు కీర్తన్ నాగగౌడ తన ఐదేళ్ల కుమారుడు చిరంజీవి సోనార్ష్ కె నాగగౌడ లిఫ్ట్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సంఘటన కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగింది. ఆ బాలుడు తన తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా లిఫ్ట్లోకి ప్రవేశించి, అందులో చిక్కుకుపోయినట్లు సమాచారం.
కీర్తన్ తన కుమారుడి మరణ వార్తను ధృవీకరించారు. చిన్నారి సోనార్ష్ ఎవరికీ చెప్పకుండా లిఫ్ట్లోకి ప్రవేశించి, అందులో చిక్కుకుపోయి, కిందపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సహాయక బృందం ఆ చిన్నారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది విఫలమైంది.
ఈ విషాద వార్త విన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఇలా రాశారు, "దర్శకుడు శ్రీ కీర్తన్ నాడగౌడ్ కుమారుడి మరణం తీవ్ర దుఃఖాన్ని కలిగించింది. తెలుగు, కన్నడ భాషలలో దర్శకుడిగా పేరుగాంచిన శ్రీ కీర్తన్ నాడగౌడ్ కుటుంబంలో జరిగిన ఈ విషాదం మనందరినీ తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచింది. అంతేకాకుండా, కీర్తన్, శ్రీమతి సమృద్ధి దంపతులకు తమ కుమారుడిని కోల్పోయిన దుఃఖం నుండి కోలుకోవడానికి మానసిక ధైర్యం ప్రసాదించాలని ఆయన ప్రార్థించారు."
మరోవైపు కీర్తన్ తన కొడుకు కోసం పెట్టిన చివరి పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తన కొడుకు తన భార్య సమృద్ధితో కలిసి పెట్టిన ఒక ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. ఆ పోస్ట్లో హలోవీన్ కోసం సోనార్ష్ రెడీ అయిన ఫోటోలు వున్నాయి.