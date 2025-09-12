KH 237: కమల్ హాసన్ 237 చిత్రం అన్బరివ్ దర్శకత్వంలో ప్రారంభం
ఊహించని ప్రకటనలో
Kamal Haasan 237 movie Team
కమల్ హాసన్ నిర్మాణ బ్యానర్ రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ శుక్రవారంనాడు తదుపరి చిత్రం KH 237 సెట్స్ పైకి వెళ్లిందని ప్రకటించింది. ప్రఖ్యాత మలయాళ స్క్రీన్ రైటర్ శ్యామ్ పుష్కరన్ రాసిన ఈ చిత్రం ప్రముఖ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ అన్బరివ్ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు.
ఈ వార్తను ప్రకటించడానికి RKFI తన X హ్యాండిల్లో దర్శకులు, రచయితతో కమల్ ఉన్న చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేశారు. కాగా, KH 237 గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో ప్రకటించబడింది, కానీ కమల్ ఇటీవల సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో కలిసి 46 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి తెరపై కలిసి నటిస్తున్నట్లు ధృవీకరించినందున ఈ పరిణామం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.
కమల్ హాసన్ 46 సంవత్సరాల తర్వాత రజనీకాంత్తో తెరపై తిరిగి కలుస్తున్నట్లు ధృవీకరించారు. ఇది రజనీకాంత్ తో నటిస్తున్న సినిమా కాదా అనేది ఇంకా తెలియదు. గతంలో కమల్-రజనీ చిత్రాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి, అతను 2022లో విక్రమ్లో తన తాజా చిత్రం కూలీ, కమల్లో రజనీకి దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కారణంగానే కార్తీతో లోకేష్ సినిమా కైతి 2 వాయిదా పడిందని నెటిజన్లు కూడా ఊహించారు. కైథీ 2 మరియు కమల్-రజిని ప్రాజెక్ట్ యొక్క భవిష్యత్తు ప్రస్తుతానికి తెలియదు.
ఇంతలో, అన్బరివ్ గతంలో కమల్తో కలిసి విక్రమ్, ఇండియన్ 2, థగ్ లైఫ్, కల్కి 2898 AD చిత్రాలలో పనిచేశాడు. ఆర్ మహేంద్రన్ కమల్ హాసన్తో కలిసి KH 237 చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు.