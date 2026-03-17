సెలెబ్రిటీల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూసే సంస్కృతి పెరిగిపోతోంది : నటి ఖుష్బూ
ఇటీవలికాలంలో సెలెబ్రిటీల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తొంగి చూసే వ్యక్తులు, అలాంటి సంస్కృతి పెరిగిపోతోందని సినీ నటి, బీజేపీ మహిళా నేత ఖుష్బూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత కొంతకాలంగా కోలీవుడ్ హీరో విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల వ్యక్తిగత జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో విస్తృత ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఖుష్బూ స్పందించారు.
ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల్లో తలదూర్చి, అసత్య ప్రచారాలు చేసే వారిపై ఆమె తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రూమర్స్ సృష్టిస్తున్న వారి తీరును ఆమె తప్పుబట్టారు. "విజయ్, త్రిష ఇద్దరూ నాకు వ్యక్తిగతంగా బాగా తెలుసు. ముఖ్యంగా త్రిష గురించి చెప్పాలంటే, నేను చూసిన గొప్ప మహిళల్లో ఆమె ఒకరు. ఆమె చాలా మృదుస్వభావి, ఎంతో హుందాగా ప్రవర్తిస్తారు. అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మహిళపై అనవసరంగా నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయడం చాలా బాధాకరం" అని అన్నారు.
అలాగే, రూమర్స్ సృష్టించే వారి మనస్తత్వంపై ఖుష్చూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కొందరు ఇతరుల జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో వారి గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతూ ఒక రకమైన పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు. సెలబ్రిటీల ప్రైవసీకి భంగం కలిగించే ఈ సంస్కృతి ఇప్పుడు చెన్నైలో కూడా ఎక్కువ కావడం విచారకరం" అని ఆమె విమర్శించారు.
విజయ్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం నేపథ్యంలో ఈ రూమర్స్ ఆయన కెరీర్ పై ప్రభావం చూపుతాయా అన్న ప్రశ్నకు కూడా ఖుష్బూ స్పందించారు. "ప్రజలకు ఎవరికి ఓటు వేయాలో బాగా తెలుసు. ఒక నాయకుడి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, రాజకీయాలను ముడిపెట్టడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఇది పూర్తిగా వారి వ్యక్తిగత విషయం. దాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.