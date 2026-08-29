Kiccha Sudeep : బిల్లా రంగా బాషా: ది ఫస్ట్ బ్లడ్ లో కిచ్చా సుదీప్ లుక్
కన్నడ సూపర్స్టార్ బాద్షా కిచ్చా సుదీప్ ప్రతిష్టాత్మక పీరియడ్-యాక్షన్ స్పెక్టకిల్ ‘బిల్లా రంగా బాషా: ది ఫస్ట్ బ్లడ్’ థియేట్రికల్ రిలీజ్ దిశగా యూనిక్ ప్లానింగ్తో ముందుకు సాగుతోంది. అనూప్ భండారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ హై-బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై కె. నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.
Billa Ranga Baasha.. Kiccha Sudeep's look
ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ వినూత్నమైన ప్రమోషనల్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించారు. ఈ ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ 2026 సెప్టెంబర్ 2 నుంచి 2027 చివరి క్యార్టర్లో సినిమా విడుదలయ్యే వరకు కొనసాగనుంది.
సుదీప్ పుట్టినరోజు అయిన సెప్టెంబర్ 2, 2026న ఈ ప్రచార కార్యక్రమం అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ను ఆవిష్కరించనున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ మంచుతో నిండిన ల్యాండ్స్కేప్స్, ఎత్తైన మంచు నిర్మాణాలతో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ అనౌన్స్మెంట్లో ముఖ్యంగా ఆకట్టుకునే అంశం మేకర్స్ రూపొందించిన లాంగ్-టర్మ్ ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీ. 2027 తొలి క్యార్టర్లో టీజర్ విడుదల చేయనున్నారు. అనంతరం 2027 మూడో క్యార్టర్లో భారీ ప్రమోషనల్ ఫేజ్ను ప్రారంభించి, ట్రైలర్, పాటలను విడుదల చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత 2027 చివరి క్యార్టర్లో సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నారు.
చాలా ముందుగానే రూపొందించిన ఈ ప్రమోషనల్ టైమ్లైన్ ‘బిల్లా రంగా బాషా’కు ప్రత్యేకమైన ప్రమోషనల్ విధానాన్ని అందిస్తోంది. ఎక్కువ కాలం పాటు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని క్రమంగా పెంచేలా మేకర్స్ ఈ ప్లాన్ను రూపొందించారు.
విజయవంతమైన ‘విక్రాంత్ రోణా’ తర్వాత సుదీప్, అనూప్ భండారి కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం ‘బిల్లా రంగా బాషా’. దర్శకుడు మరోసారి విస్తృతమైన సినిమాటిక్ యూనివర్స్ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సుదీప్ ఈ పీరియడ్-యాక్షన్ అడ్వెంచర్లో లార్జర్-దేన్-లైఫ్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ఈ గ్రాండ్ వరల్డ్కు పరిచయాన్ని అందించి, సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని క్రియేట్ చేసింది.
‘బిల్లా రంగా బాషా: ది ఫస్ట్ బ్లడ్’ అన్ని దక్షిణ భారతీయ భాషలతో పాటు హిందీలోనూ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది.