బుధవారం, 11 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 11 మార్చి 2026 (12:10 IST)

Nagarjuna: కింగ్ 100 చిత్రం తాజా అప్ డేట్ - హైదరాబాద్ లో షూట్

Nagarjuna - king 100
అక్కినేని నాగార్జున కథానాయకుడిగా నటిస్తూ, నిర్మిస్తున్న 100వ సినిమా కోసం చాలా కసరత్తే చేస్తున్నాడు. కొద్దికాలం క్రితం షూట్ మొదలయి మధ్యలో గేప్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు కింగ్ 100 అనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టినట్లు సమాచారం. 100వ సినిమా కాబట్టి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా, చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు వుంటారట. అందులో అనుష్క శెట్టి, టబు ఇద్దరు ఖరారు అయినట్లు చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. మరో నాయికను ఎంపిక చేయాల్సి వుంది.
 
కాగా, ఈ సినిమాకు తమిళ దర్శకుడు రా. కార్తిక్ నేత్రుత్వం వహిస్తున్నాడు. నాగార్జున గత సినిమాలను ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కు తగినట్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మియాపూర్ లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో కొన్ని యాక్సన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు.
 
అయితే తమిళ దర్శకుడిని పెట్టడంతో ఫ్యాన్స్ లో కొన్ని సందేహాలున్నాయి. వాటిని వివరిస్తూ, ఇటీవలే రా. కార్తీక్  ఓ ఇంటర్వూలో ఇలా తెలిపాడు. తమిల దర్శకుడితో పనిచేయడం మీకు కంఫర్ట్ బుల్లా అంటే, అందుకు నాగ్ బదులిస్తూ, గత 40 ఏళ్ళుగా ఎటువంటి హద్దులు పెట్టుకోలేదు. మణిరత్నం, ప్రియదర్శన్ తోపాటు ఇతర భాషా దర్శకులను పరిచయం చేశానని తేల్చిచెప్పాడట. ఇదిలా వుండగా, కింగ్ 100 కథ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ లో వుండేలా చేస్తున్నారనే టాక్ వుంది. మరి విడుదలకుముందు మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.

భర్త చనిపోయిన 20 రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడింది.. భర్తను అలా చంపేసింది..

భర్త చనిపోయిన 20 రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడింది.. భర్తను అలా చంపేసింది..కర్ణాటకలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. భర్తను హత్య చేసి గుండెపోటుగా డ్రామా చేసి భార్య, ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. 2026 జనవరి 30వ తేదీన పరమేష్ మరణించాడు. ఆ సమయంలో అతని భార్య ఆశ, తన భర్తకు గుండెపోటు వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించింది. అందరూ ఆమె ఏడుపు చూసి నిజమే కావచ్చు అని నమ్మేశారు. దీంతో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా హుటాహుటిన పరమేష్ అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేశారు.

ఏపీలో ఎల్పీజీ కొరత లేదు.. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. నాదెండ్ల

ఏపీలో ఎల్పీజీ కొరత లేదు.. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. నాదెండ్లఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎల్‌పిజి కొరత లేదని, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మంగళవారం అన్నారు. గృహ, వాణిజ్య అవసరాలను తీర్చడానికి తగినంత గ్యాస్ నిల్వలు ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం ఎటువంటి సమస్య లేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ కీలక సమయంలో ఎల్‌పిజిని చట్టవిరుద్ధంగా బ్లాక్ మార్కెట్‌కు మళ్లించకుండా నిరోధించడానికి జిల్లాల వారీగా చర్యలు తీసుకోవాలని, సంబంధిత జిల్లాల జాయింట్ కలెక్టర్లు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు.

Belagavi: సోషల్ మీడియాలో పురుషులకు ఆకర్షించి.. దోచుకెళ్లే కిలాడీ అరెస్ట్

Belagavi: సోషల్ మీడియాలో పురుషులకు ఆకర్షించి.. దోచుకెళ్లే కిలాడీ అరెస్ట్సోషల్ మీడియా ద్వారా పురుషులను ఆకర్షించి, లాడ్జీలకు తీసుకెళ్లి, వారి వస్తువులను దోచుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 33 ఏళ్ల మహిళను తిలక్‌వాడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితురాలిని బాగల్‌కోట్ జిల్లాకు చెందిన దీపా మహాలింగ్ అవతగి (33)గా గుర్తించారు. ఆమె ప్రస్తుతం హుక్కేరి తాలూకాలోని సంకేశ్వర్ పట్టణంలో నివసిస్తుంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా పురుషులను ఆకర్షించి వారితో మాటలు కలిపి.. హోటల్‌కు రప్పిస్తుంది.

గుండెపోటుతో ఓ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతి

గుండెపోటుతో ఓ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతిగుండెపోటుతో ఓ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. మంగళవారం 3.2 కిలోమీటర్ల పరుగులో పాల్గొంటూ గుండెపోటు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడు విజయవాడలోని రామవరప్పాడు నివాసి వెంకటేశ్వరరావు మంగళగిరిలోని ఆరవ బెటాలియన్‌కు అనుబంధంగా ఉన్నాడు. శిక్షణా వ్యాయామంలో కొద్ది దూరం పరిగెత్తిన తర్వాత అతను కుప్పకూలిపోయాడని పోలీసులు తెలిపారు. వెంటనే అతన్ని మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్‌కు తరలించారు. కానీ వైద్యులు ఆయన మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు.

ఇరాన్ పరిస్థితి ఇలా వుందా? భీకర దాడులు చేయబోతున్నాం: అమెరికన్ రక్షణమంత్రి

ఇరాన్ పరిస్థితి ఇలా వుందా? భీకర దాడులు చేయబోతున్నాం: అమెరికన్ రక్షణమంత్రిఇరాన్ దేశానికి అమెరికా దేశ రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సేత్ హెచ్చరిక చేసాడు. ఆ దేశంపై భీకర దాడులు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫైటర్ జెట్స్, బాంబర్స్, ఇరాన్ లోని కీలక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసేందుకు ఖచ్చితత్వంతో కూడిన భారీ క్షిపణులు సిద్ధమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకూ అమెరికా పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించలేదనీ, ఈరోజు మొదటిసారిగా అమెరికా శక్తి ఏమిటో ఇరాన్ చూస్తుందన్నారు. ఆ దేశం అణుబాంబులు తయారుచేయకుండా చూడటమే తమ బాధ్యతనీ, అందుకుగాను అక్కడ వున్న అణుకేంద్రాల కోసం యత్నిస్తున్న ప్రాంతాలన్నిటినీ మసి చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరాన్ దేశంలోని క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలు, లాంఛర్లను తుడిచిపెట్టబోతున్నట్లు తెలియజేసారు.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలు

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలుచాలామంది మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి సహజంగా కనిపిస్తాయి. అయితే వీటి తీవ్రత ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరిలో రుతుస్రావం మొదలుకావడానికి రెండు మూడు రోజుల నుండే పొత్తికడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నడుమునొప్పిగా ఉంటుంది. మరి వాటిని తగ్గించే చిట్కాలేంటో చూద్దాం. 1. నీటిని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిదనే విషయం మనందరికి తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించి కావల్సినంత నీటిని త్రాగడం వల్ల నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. 2. ప్రతిసారి నీళ్ళు తాగాలంటే కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి హెర్బల్ టీని తీసుకోండి. వెచ్చటి ద్రవం గొంతులో దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవేమన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.
