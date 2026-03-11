Nagarjuna: కింగ్ 100 చిత్రం తాజా అప్ డేట్ - హైదరాబాద్ లో షూట్
అక్కినేని నాగార్జున కథానాయకుడిగా నటిస్తూ, నిర్మిస్తున్న 100వ సినిమా కోసం చాలా కసరత్తే చేస్తున్నాడు. కొద్దికాలం క్రితం షూట్ మొదలయి మధ్యలో గేప్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు కింగ్ 100 అనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టినట్లు సమాచారం. 100వ సినిమా కాబట్టి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా, చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు వుంటారట. అందులో అనుష్క శెట్టి, టబు ఇద్దరు ఖరారు అయినట్లు చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. మరో నాయికను ఎంపిక చేయాల్సి వుంది.
కాగా, ఈ సినిమాకు తమిళ దర్శకుడు రా. కార్తిక్ నేత్రుత్వం వహిస్తున్నాడు. నాగార్జున గత సినిమాలను ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కు తగినట్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మియాపూర్ లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో కొన్ని యాక్సన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు.
అయితే తమిళ దర్శకుడిని పెట్టడంతో ఫ్యాన్స్ లో కొన్ని సందేహాలున్నాయి. వాటిని వివరిస్తూ, ఇటీవలే రా. కార్తీక్ ఓ ఇంటర్వూలో ఇలా తెలిపాడు. తమిల దర్శకుడితో పనిచేయడం మీకు కంఫర్ట్ బుల్లా అంటే, అందుకు నాగ్ బదులిస్తూ, గత 40 ఏళ్ళుగా ఎటువంటి హద్దులు పెట్టుకోలేదు. మణిరత్నం, ప్రియదర్శన్ తోపాటు ఇతర భాషా దర్శకులను పరిచయం చేశానని తేల్చిచెప్పాడట. ఇదిలా వుండగా, కింగ్ 100 కథ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ లో వుండేలా చేస్తున్నారనే టాక్ వుంది. మరి విడుదలకుముందు మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.