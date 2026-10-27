హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని : షారూక్ 'కింగ్' నుంచి కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్
బాలీవుడ్ హీరో షారూక్ ఖాన్ కొత్త చిత్రం 'కింగ్' నుంచి సరికొత్త పోస్టర్ మంగళవారం రిలీజైంది. 'బుల్లెట్ చేతిలో వుంది. పెదాల మధ్య గులాబీ ఉంది. చూపుల్లో మాత్రం కసి కనిపిస్తోంది' ఇది ఆ పోస్టర్ లుక్లో కనిపిస్తున్న దృశ్యం. 'హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను షారూక్ జోడించాడు. అంతేకాకుండా, 'ఆ జ్ఞాపకం నాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. నేను హంతకుడిని కాదు... నేను ప్రేమికుడిని. కింగ్, డిసెంబర్ 24న థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.' అని పేర్కొన్నారు.
ఈ కొత్త పోస్టర్లో, నేపథ్యంలో మంటలు చెలరేగుతుండగా, షారుఖ్ ఖాన్ తన కుడి చేతిలో తుపాకీ, నోటిలో పొడవాటి ముళ్ళు ఉన్న గులాబీతో గంభీరంగా నడుస్తూ కనిపిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం, ఈ చిత్రం యొక్క సంభాషణలతో కూడిన ప్రోమో, టీజర్ విడుదలయ్యాయి. 'కింగ్' చిత్రంలో షారుఖ్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
దీనికి సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించగా, దీపికా పడుకొణె, సుహానా ఖాన్, అభిషేక్ బచ్చన్, అభయ్ వర్మ, రాణి ముఖర్జీ మరియు అనేక ఇతర నటీనటులు కూడా నటించారు. రెడ్ చిల్లీస్, మార్వెల్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం, 'పఠాన్' విజయం తర్వాత సిద్ధార్థ్ ఆనంద్, షారుఖ్ ఖాన్ కలిసి నటిస్తున్న రెండో చిత్రం.
ఈ చిత్రంలో షారూక్ కుమార్తె సుహానా ఖాన్ కీలక పాత్రను పోషిస్తోంది. తండ్రీకూతుళ్లు తొలిసారి కలిసి తెరపై కనిపించనుండటం ఈ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అభిషేక్ బచ్చన్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు. కాగా, సుహానా ఖాన్ గత 2023లో ది ఆర్చీస్ తో నటిగా పరిచయమయ్యారు. షారూక్ చివరిసారిగా డంకీ సినిమాలో కనిపించారు. రాజ్కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం 2023లో విడుదలైంది.