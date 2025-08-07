శుక్రవారం, 8 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025 (19:04 IST)

కిష్కిందపురి మంచి హారర్ మిస్టరీ : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

Sai Srinivas, Anupama
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం 'కిష్కిందపురి' లో నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్ పై డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటి నిర్మించి చిత్రానికి కౌశిక్ పెగల్లపాటి రచన దర్శకత్వం వహించారు.  శ్రీమతి అర్చన  ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ గ్రిప్పింగ్ హర్రర్-మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ కథానాయికగా నటించింది. చిల్లింగ్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌తో బజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మేకర్స్ ఫస్ట్ సింగిల్ ఉండిపోవే నాతోనే లాంచ్ చేశారు.
 
ఈరోజు లాంచ్ చేసిన ఈ పాట మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ కి శ్రీకారం చుట్టి ఆడియన్స్ లో మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. చైతన్ భరద్వాజ్ స్వరపరిచిన ఈ అందమైన పాటలో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీతో ఆకట్టుకున్నారు. వైబ్రెంట్ బీట్స్ తో ఈ పాట కట్టిపడేసింది.
 
జావేద్ అలీ వోకల్స్ మెస్మరైజ్ చేశాయి. ప్రేమలో ఉన్న  భావోద్వేగాలను  పూర్ణా చారి సాహిత్యం ద్వారా మరింత అందంగా ప్రజెంట్ చేశారు. బ్యూటీఫుల్ బీచ్‌సైడ్ విజువల్స్ చాలా ప్లజెంట్ గా వున్నాయి. టీజర్‌లో ప్రేక్షకులను సరికొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళిన దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి, ఈ సాంగ్ తో ఒక రొమాంటిక్ టచ్ ఇచ్చాడు. రాజు సుందరం కొరియోగ్రఫీ సాంగ్ వైబ్‌ను మరింతగా పెంచింది.
 
సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ మీ సమక్షంలో సాంగ్ ని లాంచ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరికీ నచ్చే సినిమా ఇది. మంచి హారర్ మిస్టరీ. మీరందరు సినిమా చూసి మా టీమ్ అందరిని బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ థాంక్యు'అన్నారు
 
హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, ఇది చాలా స్పెషల్ సినిమా. ఇందులో చాలా స్పెషల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి.త్వరలోనే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. కచ్చితంగా మీరందరూ ఈ సినిమాని థియేటర్స్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి'అన్నారు
 
దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి మాట్లాడుతూ.. అందరికీ గుడ్ ఈవెనింగ్. నేను చదువుకున్న కాలేజీలో ఈ సాంగ్ ని ఆన్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్. త్వరలోనే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా మీరందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ సాంగ్ మీ అందరికీ నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరికీ థాంక్యు'అన్నారు
 
సంగీత దర్శకుడు చైతన్ భరద్వాజ్.. హలో ఆల్. మీ అందరి ముందు ఈ సాంగ్ ఆన్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంత ఎంకరేజ్ చేసిన అందరికీ థాంక్యు. సో మచ్ ఈ పాట మీ అందరికీ నచ్చితే పదిమందికి షేర్ చేయండి. చాలా మంచి సబ్జెక్టు ఇది. తప్పకుండా మీరందరూ థియేటర్స్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు'అన్నారు.  

