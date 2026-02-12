గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026 (15:48 IST)

Senior Naresh: హగ్ డే కంటే కిస్ డే అయితే బాగుండేది: సీనియర్ నరేశ్

Shivani Nagaram, Anchor Sravanthi Huged each other under direction of Senior Naresh
ఈరోజు ఓ ఆసక్తికర సంఘటన హే భగవాస్ సినిమా వేడుకలో జరిగింది. స్టేజీపైన యాంకర్, నటి కూడా పాల్గొన్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. స్టేజీపైన నరేశ్ మాట్లాడుతూ, అమ్మా మీ ఇద్దరిని హగ్ చేసుకోవాలనుంది. కానీ మీరు చీరలో వున్నారు. ఇటీవలే ఒక సంఘటన (శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్) తర్వాత చాలా మంది స్టేజ్ మీద చీరలే కట్టుకుంటున్నారు, అది మన భారతీయ సంస్కృతి. 
 
మన సంస్కృతి ప్రకారం మగ వాళ్ళు ఆడవాళ్ళను హగ్ చేసుకోకూడదు కనుక. మీ ఇద్దరూ హగ్ చేసుకోండి నటీమణులు శివానీ, స్రవంతిలను ఉద్దేశించి అన్నారు. వారిద్దరూ హగ్ చేసుకునేలా చేశారు నరేశ్. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, యాంకర్ గీతా భగత్ నుద్దేశించి దూరం నుంచైనా నీకు హగ్ డే అంటూ అన్నారు. అదేవిధంగా నిర్మాతలు రేపు ఫంక్షన్ పెడితే బాగుండేదని అన్నారు. రేపు ఏమిటి? అంటే.. కిస్ డే అన్నారు.కనుక ఈరోజే పెట్టడమే బెటర్ అన్నారు. దానితో గీతా భగత్ ఓరి దుర్మార్గుడా.. అంటూ నరేశ్ ను ఉద్దేశించి సరదాగా కామెంట్ చేసింది. ఏది ఏమైనా హగ్ డే రోజు సినిమాట్రైలర్ విడుదలచేయడం బాగుంది అని ముగించారు నరేశ్.

యధేచ్చగా మాస్ కాపీయింగ్ : డ్రోన్ కెమెరాతో గుట్టు రట్టు

యధేచ్చగా మాస్ కాపీయింగ్ : డ్రోన్ కెమెరాతో గుట్టు రట్టుమహారాష్ట్రలోని ఓ పాఠశాలలో యధేచ్చగా సాగుతున్న మాస్ కాపీయింగ్‌ను డ్రోన్ కెమెరా బహిర్గతం చేసింది. దీంతో మాస్ కాపీయింగ్‌కు అనుమతించిన 17 మంది ఉపాధ్యాయులపై విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

డబ్బు చేతిలో లేదనే సరికి హోటల్ గదిలో అనుమతి ఇచ్చింది.. చివరికి అలా తాకాడు..

డబ్బు చేతిలో లేదనే సరికి హోటల్ గదిలో అనుమతి ఇచ్చింది.. చివరికి అలా తాకాడు..దేశీయ విమానయాన సంస్థలో పనిచేస్తున్న 28 ఏళ్ల మహిళా క్యాబిన్ సూపర్‌వైజర్, ఒక సహోద్యోగి తాను బుక్ చేసుకున్న హోటల్ గదిలో ఉండటానికి అనుమతించిన తర్వాత అనుచితంగా ప్రవర్తించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. సెక్టార్ 29 పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయబడిందని, అధికారులు కేసు వాస్తవాలను ధృవీకరిస్తున్నారని, త్వరలో చర్యలు తీసుకుంటామని వారు తెలిపారు. ఆ మహిళ ఫిర్యాదు చేసినట్లు వారు తెలిపారు. శనివారం తన సహోద్యోగితో కలిసి ఢిల్లీ నుండి డెహ్రాడూన్‌కు ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఆ మహిళ తెలిపింది.

పుష్పలా మారిన అంబటి రాంబాబు, తగ్గేదే ల్యా అంటూ పోలీసు వాహనం నుంచి సిగ్నల్స్

పుష్పలా మారిన అంబటి రాంబాబు, తగ్గేదే ల్యా అంటూ పోలీసు వాహనం నుంచి సిగ్నల్స్మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు కాస్త అల్లు అర్జున్ పుష్పలా మారిపోయారు. పోలీసు వాహనం నుంచి చేతితో మెడ కింద నుంచి తిప్పుతూ తగ్గేదేలే అన్నట్లు సైగలు చేసారు. ఈ సైగలు కాస్త ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరినైనా పోలీసులు అరెస్టులు చేస్తే ఒకింత ఆందోళనకరంగా వుంటుంటారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తుంటే అదేదో గొప్ప ఘనకార్యంలా ఫీలవుతున్నారు. ఇదిగో... అంబటి రాంబాబును చూస్తే అలానే అనిపిస్తోందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

అమెరికా పోలీసు అధికారి నిర్లక్ష్యం: చనిపోయిన కర్నూలు యువతి కుటుంబానికి రూ. 262 కోట్ల పరిహారం

అమెరికా పోలీసు అధికారి నిర్లక్ష్యం: చనిపోయిన కర్నూలు యువతి కుటుంబానికి రూ. 262 కోట్ల పరిహారం2023లో జనవరి నెలలో అమెరికా సియాటెల్ రోడ్డు ప్రమాదంలో కర్నూలు యువతి జాహ్నవి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పోలీసు పెట్రోలింగ్ కారు నడుపుతూ వచ్చిన అమెరికా పోలీసు అధికారి రోడ్డు దాటుతున్న యువతిని ఢీకొట్టి ఆమె మరణానికి కారకుడయ్యాడు. పైగా తన నిర్లక్ష్యం కారణంగా మృతి చెందిన యువతి పట్ల పరిహాసంగా మాట్లాడుతూ... ఆమె చనిపోయింది. ఆమె చాలా సామాన్యమైన మనిషి. 11 వేల డాలర్లు ఇస్తే సరిపోతుంది హహహ అంటూ నవ్వాడు సదరు పోలీసు అధికారి అయిన డేనియల్.

అసెంబ్లీ ఇమేజ్‌ను పెంచకపోయినా పర్లేదు.. అణగదొక్కే హక్కు ఎవరిచ్చారు.. స్పీకర్ ఫైర్

అసెంబ్లీ ఇమేజ్‌ను పెంచకపోయినా పర్లేదు.. అణగదొక్కే హక్కు ఎవరిచ్చారు.. స్పీకర్ ఫైర్శాసనసభ్యులు సభ ప్రతిష్టను పెంచడంలో విజయం సాధించలేకపోయినా, ప్రజల దృష్టిలో దానిని అణగదొక్కే హక్కు వారికి లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సి. అయ్యన్నపాత్రుడు గురువారం అన్నారు. బడ్జెట్ సెషన్ అల్లకల్లోలంగా ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో వైఎస్‌ఆర్‌సిపి శాసనసభ్యులు గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగాన్ని నినాదాలు చేయడంలో, అధికారిక పత్రాలను చింపివేయడంలో మునిగిపోయారు.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.
