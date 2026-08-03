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Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (10:19 IST)

KJQ విజయం సాధించి కిరణ్ కు ట్రిబ్యూట్‌గా నిలవాలి : శ్రీకాంత్ ఓదెల

Srikanth Odela, Dikshith Shetty, Sashi Odela, Yukti Tareja,
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (10:19 IST)
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Srikanth Odela, Dikshith Shetty, Sashi Odela, Yukti Tareja,
దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా శశి ఓదెల, యుక్తి తరేజా కీలక పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం #KJQ (కింగ్ - జాకీ - క్వీన్). 1990ల నాటి నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామా. గత ఏడాది కన్నుమూసిన దర్శకుడు KK(కిరణ్ )కి ఇది చివరి చిత్రం.  థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
 
హీరో దీక్షిత్ శెట్టి మాట్లాడుతూ,  కిరణ్ గారికి ఈ సినిమాను అంకితం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సుధాకర్ గారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్, డీఓపీ నగేష్‌తో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా పనిచేశారు. ఈ సినిమా కూడా స్నేహం గురించి చెబుతుంది. తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
హీరో శశి ఓదెల మాట్లాడుతూ, :దీక్షిత్‌తో నాకు నాలుగేళ్లుగా స్నేహం ఉంది. తనతో కలిసి ఈ సినిమాతో పరిచయం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. యుక్తి కూడా చాలా ఎమోషనల్ పాత్ర చేసింది. కిరణ్ అన్న ప్రతి క్షణం తాను నమ్మినదే చేశాడు. తాను నమ్మిన దాని కోసం చివరి వరకు నిలబడ్డాడు. థియేటర్‌లో చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను."
 
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల మాట్లాడుతూ: "ఈ సినిమా కిరణ్ డ్రీమ్. ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆయనను చూస్తుంటే 'అర్జున్ రెడ్డి'లో విజయ్ ని చూసినట్టుగా అనిపించెడి. ఎంతో అంకితభావంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా కిరణ్ గారికి ఒక గొప్ప నివాళి నిలిచి, పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్."
 
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి మాట్లాడుతూ: "ఈ వేడుకలో కిరణ్‌ను చాలా మిస్ అవుతున్నాను. ఆగస్టు 7న అందరూ థియేటర్లకు వెళ్లి ఈ సినిమాను చూడండి. ఈ సినిమా మిమ్మల్ని ఎక్కడా నిరాశపరచదు."
 
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాత వై. రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ,  టీజర్, ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత సినిమాపై చాలా పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఏర్పడింది. దర్శకుడు కిరణ్ లేకపోయినా సుధాకర్ గారు ఎన్నో ఇబ్బందులు దాటుకుని ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. తప్పకుండా ఈ సినిమాను అందరూ సపోర్ట్ చేసి కిరణ్‌కు ఒక గ్రాండ్ ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను."
 
హీరోయిన్ యుక్తి తరేజా మాట్లాడుతూ, దీక్షిత్, శశితో కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్యూ. 'రంగబలి' సినిమాతో ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లో హీరోయిన్‌గా పరిచయమయ్యాను. మళ్లీ అదే బ్యానర్‌లో ఈ సినిమా చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆగస్టు 7న సినిమా విడుదల అవుతోంది. ఇది మా దర్శకుడు కిరణ్ గారికి ఒక ట్రిబ్యూట్. ఎంతో ప్యాషన్‌తో ఈ సినిమా చేశాం. తప్పకుండా మీరందరూ థియేటర్లలో చూసి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను."
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