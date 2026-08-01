Vinayak: కేఎల్ యూనివర్సిటీ చూడగానే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ గుర్తుకువస్తుంది: వినాయక్
కేఎల్ యూనివర్సిటీ సత్యనారాయణ కుమారుడు హీరో హవీష్ కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం నేను రెడీ. త్రినాథరావు నక్కిన దర్శకుడు. కావ్యా థాపర్ కథానాయిక. హార్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో తొలి పాట 'కొంచెం కొంచెం' కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మెరుపులే మెరుపులే సాంగ్ లాంచ్ చేశారు. డైరెక్టర్ వివి వినాయక్ ఈ ఈవెంట్ కి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
Nenu reday, Havish
దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ మాట్లాడుతూ, కేఎల్ యూనివర్సిటీకి వస్తున్నప్పుడు నాకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వచ్చిన అనుభూతి కలిగింది. సత్యనారాయణ గారిని చూస్తుంటే రామోజీరావు గారిని చూసినట్లే అనిపించింది. ఈ యూనివర్సిటీ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, సినిమా కూడా అంతే బాగుంటుందని నమ్ముతున్నాను. ఆయన తన కుమారుడి కోసం పెట్టుకున్న కలలన్నీ ఈ సినిమాతో నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను. హవీష్ చాలా పెద్ద కమర్షియల్ హీరో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. త్రినాథరావు నక్కిన తీసిన 'నేను లోకల్', 'సినిమా చూపిస్త మావ' సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ సినిమాల సరసన ఈ సినిమా కూడా చేరాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు.
హీరో హవీష్ మాట్లాడుతూ, మిక్కీ గారు చాలా మంచి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుంది. మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పటికే సినిమా చూసి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్ ఇలా చాలా మంచి నటీనటులు ఇందులో ఉన్నారు. ట్రైలర్లో ఏముంటుందో, దానికి వంద రెట్లు సినిమాలో ఉంటుంది. సినిమా అంతా నవ్వుతూనే ఉంటారు. చాలా మంచి కథతో కూడిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. పాటలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. తప్పకుండా మీరు సినిమా చూడండి. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది."
దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన మాట్లాడుతూ, త్వరలోనే ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వస్తుంది. ఈ సినిమాలో యష్ మాస్టర్తో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ చేయించాం. 'ధమాకా'లో రవితేజ పాట ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో, ఈ పాట కూడా అంత పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. మా నిర్మాతలు సినిమాకు కావాల్సిన ప్రతిదీ అద్భుతంగా సమకూర్చారు. అలాంటి నిర్మాతలతో పని చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది."
నిర్మాత నిఖిల కోనేరు మాట్లాడుతూ, త్రినాథరావు నక్కిన సూపర్ హిట్ సినిమాలే చేస్తారు. ఈ సినిమా వాటన్నింటికంటే పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం ఉంది. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు హవీష్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. కావ్యా థాపర్కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆమె చాలా నేచురల్ యాక్టర్. ఇప్పటికే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలో పాటలు హైలెట్గా నిలుస్తాయి. మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేలా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో నేను భాగం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఇది వంద శాతం సూపర్ హిట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను.