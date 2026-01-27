ఆ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ నా లక్కీ ఛార్మ్ : కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణెపై కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. దీపికా తన లక్కీ ఛార్మ్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ ఓ చిత్రాన్ని తెరెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్గా దీపికా పదుకొణెను ఎంపిక చేశారు. 'ఏఏ22' అనే వర్కింట్ టైటిల్తో చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అట్లీ ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దీపికా పదుకొణె తన లక్కీ ఛార్మ్ అని చెప్పారు. ఈ మూవీలో ఆమె కొత్తగా కనిపిస్తారని, ఆమె నటన కట్టిపడేస్తుందని కొనియాడారు. మేకింగ్ పరంగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. అద్భుతమైన ఔట్పుట్ కోసం నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నట్టు చెప్పారు. అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ సిద్ధం చేస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.
ఈ మూవీ సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో కొనసాగనుంది. ఇందులో హీరో పాత్ర మూడు విభిన్న కోణాల్లో సాగుతుందని, మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కు అధిక ప్రాధాన్యత ఉన్నట్టు తెలిపారు. పైగా, ఇందులో ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లకు అవకాశం ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అట్లీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
కాగా, గతంలో షారూక్ ఖాన్ - దీపికా పదుకొణె జంటగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన జవాన్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. ఆ చిత్రం తర్వాత అట్లీ మరో చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించలేదు. ఇపుడు అల్లు అర్జున్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.