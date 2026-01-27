మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (18:20 IST)

ఆ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ నా లక్కీ ఛార్మ్ : కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ

atlee
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణెపై కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. దీపికా తన లక్కీ ఛార్మ్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ ఓ చిత్రాన్ని తెరెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్‌గా దీపికా పదుకొణెను ఎంపిక చేశారు. 'ఏఏ22' అనే వర్కింట్ టైటిల్‌తో చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అట్లీ ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
దీపికా పదుకొణె తన లక్కీ ఛార్మ్ అని చెప్పారు. ఈ మూవీలో ఆమె కొత్తగా కనిపిస్తారని, ఆమె నటన కట్టిపడేస్తుందని కొనియాడారు. మేకింగ్ పరంగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. అద్భుతమైన ఔట్‌పుట్‌ కోసం నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నట్టు చెప్పారు. అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ సిద్ధం చేస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. 
 
ఈ  మూవీ సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్‌లో కొనసాగనుంది. ఇందులో హీరో పాత్ర మూడు విభిన్న కోణాల్లో సాగుతుందని, మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌కు అధిక ప్రాధాన్యత ఉన్నట్టు తెలిపారు. పైగా, ఇందులో ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లకు అవకాశం ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అట్లీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. 
 
కాగా, గతంలో షారూక్ ఖాన్ - దీపికా పదుకొణె జంటగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన జవాన్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. ఆ చిత్రం తర్వాత అట్లీ మరో చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించలేదు. ఇపుడు అల్లు అర్జున్‌ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. 

అక్రమ మైనింగ్‌ను బాట వేస్తోన్న ఉచిత ఇసుక విధానం.. పచ్చి మోసం.. గోవర్ధన్ రెడ్డి

అక్రమ మైనింగ్‌ను బాట వేస్తోన్న ఉచిత ఇసుక విధానం.. పచ్చి మోసం.. గోవర్ధన్ రెడ్డివైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నాయకుడు కె. గోవర్ధన్ రెడ్డి మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉచిత ఇసుక విధానం అధికార పార్టీ నాయకులకు పెద్ద ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తోందని, తద్వారా రాష్ట్ర సహజ వనరులను దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఉచిత ఇసుక పథకంగా ప్రచారం చేసినప్పటికీ, ఇసుకను ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారని రెడ్డి ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం గొప్పగా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ఉచిత ఇసుక విధానం ఒక పూర్తి మోసం. ఇది అధికార పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున అక్రమ మైనింగ్ చేయడానికి, సహజ వనరులను వ్యవస్థీకృతంగా దోచుకోవడానికి ఒక ముసుగుగా మారిందని రెడ్డి ఆరోపించారు.

రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే వల్ల 5 సార్లు ప్రెగ్నెంట్, అబార్షన్ అయ్యింది: మహిళ ఆరోపణ

రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే వల్ల 5 సార్లు ప్రెగ్నెంట్, అబార్షన్ అయ్యింది: మహిళ ఆరోపణరైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఓ మహిళ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తనను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి, కారు లోపలే తనపై లైంగిక దాడి చేసాడనీ, కేకలు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే భౌతిక దాడి చేసాడంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో ఇలా చెప్పుకొచ్చింది. నేను ఫేస్ బుక్ ద్వారా రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యేకి విషెస్ చెప్పాను. నా నెంబర్ చూసి ఆయన నాకు కాల్ చేసారు. మొదటిసారే నాతో 2 గంటలు మాట్లాడాడు. నా వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

సీఎం హోదాను పక్కనబెట్టి.. సాధారణ కార్యకర్తలా శిక్షణకు హాజరైన చంద్రబాబు

సీఎం హోదాను పక్కనబెట్టి.. సాధారణ కార్యకర్తలా శిక్షణకు హాజరైన చంద్రబాబుఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఓ సామాన్య కార్యకర్తలా మారిపోయారు. ఇక్కడ తాను ముఖ్యమంత్రిని కాదని, మీలాగే తాను కూడా ఓ సాధారణ కార్యకర్తనేనని అన్నారు. దీంతో పార్టీ శిక్షణ తరగతుల్లో కూర్చొని శ్రద్ధగా పాఠాలు ఆలకించారు.

Telangana: ఫిబ్రవరి 11 నుంచి మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 13న విడుదల

Telangana: ఫిబ్రవరి 11 నుంచి మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 13న విడుదలతెలంగాణలో మున్సిపాలటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఎన్నికలలో మొత్తం 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఐ. రాణి కుముదిని జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, జనవరి 28న ఎన్నికల నోటీసు జారీ చేయడం, నామినేషన్ల స్వీకరణతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

ఎపుడైనా.. ఎక్కడైనా.. ఆధార్‌లో మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్...

ఎపుడైనా.. ఎక్కడైనా.. ఆధార్‌లో మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్...భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) కొత్త సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబరును ఎపుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా అప్‌డేట్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించింది. ఉడాయ్ డే సందర్భంగా తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త సౌకర్యం జనవరి 28వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నట్టు ఉడాయ్ తెలిపింది. దీని ద్వారా ఆధార్ సేవలు మరింత సరళం కానున్నాయని తెలిపింది.

Watch More Videos

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com