విజయ్ నాకు అన్నతో సమానం... పరాశక్తిలో వివాదం లేదు : శివకార్తికేయన్
హీరో విజయ్ తనకు అన్నతో సమానమని, పరాశక్తి చిత్రంలో ఎలాంటి వివాదం లేదని హీరో శివకార్తికేయన్ అన్నారు. ఈ రెండు అంశాలపై ఎలాంటి ట్రోల్స్ వచ్చినా తాను ఆందోళనపడబోనని స్పష్టం చేశారు.
కాగా, విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సెన్సార్ ఆలస్యం కావడంతో ఈ చిత్రం విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇది కోలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు, ఈ నెల 10వ తేదీన శివకార్తికేయన్ నటించి 'పరాశక్తి' చిత్రం నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారమే విడుదలైంది. దీంతో 'పరాశక్తి' విడుదలైన నాటి నుంచి కొందరు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ ఫ్యాన్ వార్ గురించి శివకార్తికేయన్ మాట్లాడారు. తనకు విజయ్ అన్నలాంటివారని, మా ఇద్దరి సినిమాల మధ్య పోటీని తాను ఎప్పుడూ వివాదాస్పదంగా మార్చాలని అనుకోలేదన్నారు.
ఢిల్లీలోని కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఎల్.మురుగన్ నివాసంలో సంక్రాంతి వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'కొంతమంది అభిమానులు దీన్ని పెద్ద విషయంగా చూస్తున్నారు. నేను ఈ అంశంపై ఆందోళన చెందడం లేదు. దీనిపై వివరణ ఇవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నా దృష్టిలో ఇది అసలు సమస్యే కాదు. విజయ్ నాకు అన్నతో సమానం. ఎప్పటికీ మేం ఇలానే ఉంటాం. ఇంతకుమించి ఈ అంశంపై మాట్లాడడానికి ఏం లేదు' అని చెప్పారు.
ఇక తన 'పరాశక్తి' గురించి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా విషయంలోనూ ఎలాంటి వివాదం లేదన్నారు. ప్రజలు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇది సరైన విధంగానే ప్రజల్లోకి వెళ్తోందన్నారు. కాగా, 1965లో తమిళనాడులో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని దర్శకురాలు సుధా కొంగరా తెరకెక్కించారు.