విజయ్ నాకు అన్నతో సమానం... పరాశక్తిలో వివాదం లేదు : శివకార్తికేయన్

vijay - shivakartikeyan
హీరో విజయ్ తనకు అన్నతో సమానమని, పరాశక్తి చిత్రంలో ఎలాంటి వివాదం లేదని హీరో శివకార్తికేయన్ అన్నారు. ఈ రెండు అంశాలపై ఎలాంటి ట్రోల్స్ వచ్చినా తాను ఆందోళనపడబోనని స్పష్టం చేశారు. 
 
కాగా, విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ చిత్రానికి సెన్సార్ ఆలస్యం కావడంతో ఈ చిత్రం విడుదలకు నోచుకోలేదు. ఇది కోలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు, ఈ నెల 10వ తేదీన శివకార్తికేయన్ నటించి 'పరాశక్తి' చిత్రం నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారమే విడుదలైంది. దీంతో 'పరాశక్తి' విడుదలైన నాటి నుంచి కొందరు ట్రోల్స్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ ఫ్యాన్‌ వార్‌ గురించి శివకార్తికేయన్‌ మాట్లాడారు. తనకు విజయ్‌ అన్నలాంటివారని, మా ఇద్దరి సినిమాల మధ్య పోటీని తాను ఎప్పుడూ వివాదాస్పదంగా మార్చాలని అనుకోలేదన్నారు.
 
ఢిల్లీలోని కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఎల్.మురుగన్ నివాసంలో సంక్రాంతి వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'కొంతమంది అభిమానులు దీన్ని పెద్ద విషయంగా చూస్తున్నారు. నేను ఈ అంశంపై ఆందోళన చెందడం లేదు. దీనిపై వివరణ ఇవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నా దృష్టిలో ఇది అసలు సమస్యే కాదు. విజయ్‌ నాకు అన్నతో సమానం. ఎప్పటికీ మేం ఇలానే ఉంటాం. ఇంతకుమించి ఈ అంశంపై మాట్లాడడానికి ఏం లేదు' అని చెప్పారు. 
 
ఇక తన 'పరాశక్తి' గురించి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా విషయంలోనూ ఎలాంటి వివాదం లేదన్నారు. ప్రజలు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇది సరైన విధంగానే ప్రజల్లోకి వెళ్తోందన్నారు. కాగా, 1965లో తమిళనాడులో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని దర్శకురాలు సుధా కొంగరా తెరకెక్కించారు. 

మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచిన వారిపై కఠిన చర్యలు : పొన్నం ప్రభాకర్

మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచిన వారిపై కఠిన చర్యలు : పొన్నం ప్రభాకర్మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచే విధంగా వ్యవహరించిన వారిపై ప్రభుత్వం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులపై ఒక చానెల్‌లో ప్రసారమైన కథనం వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. నిరాధారమైన వార్తలను ప్రసారం చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదన్నారు. అలా చేసే జర్నలిస్టులు, మీడియా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.

జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తే రప్పా రప్పా నరికేస్తాం.. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం...

జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తే రప్పా రప్పా నరికేస్తాం.. ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం...వైకాపా శ్రేణులు మరోమారు రెచ్చిపోయారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలోని బత్తలపల్లి మండలం పోట్లమర్రి గ్రామంలో భోగి పండుగ వేళ పలువురు కార్యకర్తలు పెట్రేగిపోయారు. జగనన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రఫ్పా రఫ్పా నరికేస్తాం... ఇంటి పునాదులు కూడా లేకుండా పెకలిస్తాం అంటూ వైకాపా నేతలు టీడీపీ నేతలు ఇంటిపై దాడికి దిగి విధ్వంసం సృష్టించారు.

కొన ఊపిరితో ఉన్న కన్నతల్లిని బస్టాండులో వదిలేసిన కుమార్తె

కొన ఊపిరితో ఉన్న కన్నతల్లిని బస్టాండులో వదిలేసిన కుమార్తెతెలంగాణ రాష్ట్రం గద్వాల జిల్లాలో సంక్రాంతి పండుగ పూట మానవత్వం మంట కలిసిపోయింది. కొనఊపిరితో ఉన్న కన్నతల్లిని కుమార్తె ఆర్టీసీ బస్టాండులో వదిలివేసి వెళ్లింది. ఈ హృదయవిదారక ఘటన బుధవారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఇరాన్ టీవీ.. ఈ సారి గురి తప్పదంటూ కథనం

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఇరాన్ టీవీ.. ఈ సారి గురి తప్పదంటూ కథనంఇరాన్, అమెరికా దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించి ప్రత్యక్ష హత్యా బెదిరింపుతో కథనం వచ్చింది. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. 2024 జూలై 13వ తేదీన పెన్సిల్వేనియాలో ట్రంప్‌పై జరిగిన హత్యాయత్నం ఫోటోను ప్రసారం చేస్తూ ఈసారి గురి తప్పదు అనే పర్షియన్ క్యాప్షన్‌ను జోడించింది. బుధవారం ఈ సంచలన ప్రసారం జరిగినట్టు అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ ఏజెన్స్ ఫ్రాన్స్ ప్రెస్ వెల్లడించింది.

ఇరాన్ - అమెరికా దేశాల మధ్య యుద్ధ గంటలు... ఇరాన్‌కు వెళ్లొద్దంటూ భారత్ విజ్ఞప్తి

ఇరాన్ - అమెరికా దేశాల మధ్య యుద్ధ గంటలు... ఇరాన్‌కు వెళ్లొద్దంటూ భారత్ విజ్ఞప్తిగత కొన్ని రోజులుగా ఇరాన్‌లో హింసాత్మక నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ఇరాన్‌లో పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా ఉంది. మరోవైపు, ఆ దేశంపై సైనిక చర్యకు అమెరికా సిద్ధమవుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్‌లోని భారతీయులంతా అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల్లో ఇరాన్‌ను వీడాలని సూచించింది. అలాగే, ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో భారతీయులు ఎవరూ ఇరాన్‌కు వెళ్లొద్దని అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.
