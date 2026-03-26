Ram Charan Birth day: అప్పుడు ఒంటరి ఇప్పుడు పెద్ది లా ఎదిగిన కొణిదెల రామ్ చరణ్.

పద్మవిభూషణ్ మెగాస్టార్
చిరంజీవి తనయుడిగా వెండితెర ఆరంగేట్రం చేసి నేడు "మెగాపవర్ స్టార్"గా కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను తన నటనతో అలరిస్తున్నారు చరణ్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుటుంబం నుండి వచ్చే హీరోల మీద ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుందో కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. అలాంటిది మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొడుకే వారసుడిగా వస్తే, వచ్చాక నిలదొక్కుకుంటాడా? లేదా? అనే అనుమానం కూడా అతనిలో వుంటుంది.
అందుకే ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదిగిన నటుడు రామ్ చరణ్ తన తొలి సినిమా చిరుత షూటింగ్ లో ఒంటరిగా తెల్లటి దుస్తులు ధరించి నానక్ రామ్ గూడా సెట్లో కూర్చొని వుంటే షాట్ గేప్ లో ఏదో పుస్తకం చదువుతూ తన పనితాను చేసుకుంటున్నారు. 24 క్రాఫ్ట్ లకు చెందిన లైప్ మ్యాన్ లు, ఆర్ట్ డిపార్ట్ మెంట్, కెమెరాఅసిస్టెంట్ లు ఆయన ఎదురుగా తిరుగుతూ వారి పనివారు చేసుకుంటున్నారు. ఎవ్వరూ ఆయన పక్కన కూర్చొని కబుర్లు చెప్పడం చేయలేదు. షాట్ రెడీ కాగానే కో డైరెక్టర్ పిలుపు మేరకు వెళ్లి వచ్చారు. ఇలా ఒంటరిగా వున్న రామ్ చరణ్ కు ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాతో గ్లోబల్ స్థాయికి అభిమానులను, ప్రేక్షకులకు సంపాదించుకోవడం మామూలు విషయం కాదు.
రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు మార్చి 27, శుక్రవారం. ఈ శుక్రవారం శ్రీరామనవమి పండుగ కూడా కావడంతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. అయితే తెలుగులో పెద్ద చిత్రాలు ఏమీ విడుదల కావకపోవడం విశేషం.
ఇక రామ్ చరణ్ కెరీర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే, తొలి చిత్రం "చిరుత"తో నటుడిగా, డ్యాన్సర్గా తన సత్తా చూపి, మలి చిత్రం "మగధీర"తో దక్షిణాది సినీ ఎకనామిక్స్ మార్చేశారు. వాణిజ్యపరంగా తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన చిత్రం "మగధీర". ఆ వెంటనే "ఆరెంజ్" లాంటి ప్రేమకథా చిత్రంలో నటించి పాత్రల ఎంపికలో వైవిధ్యాన్ని, తన అభిరుచిని చాటి చెప్పారు.
దక్షిణాది భాషల్లోనే అతిపెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది "ఆరెంజ్". తన వారసుడిని మాస్ హీరోగా నిలబెట్టాలన్న మెగాస్టార్ ఆకాంక్షలకు, అభిమానుల ఆశలకు అనుగుణంగా రచ్చ, ఎవడు, నాయక్ తదితర చిత్రాలతో మాస్ హీరోగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు రామ్ చరణ్. మరో వైపు ఆఫ్-స్క్రీన్ తన ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వంతో చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరి అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు చరణ్.
దర్శకులు మణిరత్నంగారి సూచన మేరకు "ధ్రువ" లాంటి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ట్రై చేసి సక్సెస్ అయ్యాక సుకుమార్ దర్శకత్వంలో చేసిన "రంగస్థలం" చిత్రం నటుడిగా రామ్ చరణ్లోని మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది.
"సౌండ్ ఇంజనీర్ చిట్టిబాబు" పాత్రలో చెలరేగిపోయిన చరణ్ పెర్ఫామెన్స్ చిరకాలం తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులో చెరగని ముద్ర వేసింది. నటుడిగా రాణిస్తూనే మరో వైపు తండ్రి కలను నిజం చేసేందుకు చిరంజీవిగారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన "సైరా" చిత్రాన్ని తన భుజస్కందాల పై వేసుకుని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు, కొడుకుగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తించి "శెభాష్ బిడ్డా" అనిపించుకున్నారు.
ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్రంతో నటుడిగా తన విశ్వరూపాన్ని విశ్వానికి పరిచయం చేశారు చరణ్. ముఖ్యంగా "రామరాజు" పరిచయ సన్నివేశంలో కేవలం తన హావభావాలతో పాత్ర తాలూకు ఇంటెన్సిటీని పలికించడం నభూతో.. ! ఎమోషనల్ సీన్స్లో కళ్ళతో చేసిన సటిల్ యాక్ట్ సినీ ప్రేమికులను చాలా కాలం గుర్తుండిపోతుంది.
"ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రామరాజు" కేవలం ఇండియాకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ సైతం నటుడిగా రామ్ చరణ్ కెపాసిటీకి, పొటెన్షియలిటీకి ఫిదా అయ్యాయి. ఎన్నో హాలీవుడ్ పత్రికలతో పాటు ఎందరో సినీ ప్రముఖులు సైతం చరణ్ను ప్రశంసల వర్షంతో ముంచెత్తారు.
తన చుట్టూ ఇంత జరుగుతున్నా ఆయన మాత్రం తన పని తాను చేసుకుంటూపోయారు తప్ప ఇవేవీ ఆయన పట్టించుకోలేదు. ప్రేక్షకులను, తన అభిమానులను అలరించటానికి అనుక్షణం ఆయన పడే తపన సినీ వర్గీయులకు తెలుసు.
ఈ రోజున రామ్ చరణ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న స్టార్ డమ్ అనేది వారసత్వంగా బంగారు పళ్ళెంలో చిరంజీవిగారు ఆయనకు అందించింది కాదు.
సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరో కావాలంటే టాలెంట్తో పాటు పట్టుదల, కృషి, డిసిప్లిన్ అవసరం. ఎందరో మహామహుల వారసులు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి విఫలమైన సంగతి ప్రేక్షకులకు తెలిసిందే! నటుడిగా ఒక్కొక్క అనుభవం నుంచి పాఠం నేర్చుకుంటూ నటుడిగా పాత్రకు తగిన విధంగా తనను తాను మలుచుకుని "గ్లోబల్ స్టార్" స్థాయికి చేరుకున్నారు రామ్ చరణ్.
"పెద్ది" మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్లో ఆయన చేయబోయే వైవిధ్యమైన పాత్రలు అభిమాన గణంతో పాటు ప్రేక్షకులను కూడా అలరిస్తాయని ఆశిస్తూ.. అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.