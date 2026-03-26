గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (10:14 IST)

Ram Charan Birth day: అప్పుడు ఒంటరి ఇప్పుడు పెద్ది లా ఎదిగిన కొణిదెల రామ్ చరణ్.

Konidela Ram Charan
పద్మవిభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడిగా వెండితెర ఆరంగేట్రం చేసి నేడు "మెగాపవర్ స్టార్"గా కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను తన నటనతో అలరిస్తున్నారు చరణ్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుటుంబం నుండి వచ్చే హీరోల మీద ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుందో  కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. అలాంటిది మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొడుకే వారసుడిగా వస్తే, వచ్చాక నిలదొక్కుకుంటాడా? లేదా? అనే అనుమానం కూడా అతనిలో వుంటుంది.
 
అందుకే ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదిగిన నటుడు రామ్ చరణ్ తన తొలి సినిమా చిరుత షూటింగ్ లో ఒంటరిగా తెల్లటి దుస్తులు ధరించి నానక్ రామ్ గూడా సెట్లో కూర్చొని వుంటే షాట్ గేప్ లో ఏదో పుస్తకం చదువుతూ తన పనితాను చేసుకుంటున్నారు. 24 క్రాఫ్ట్ లకు చెందిన లైప్ మ్యాన్ లు, ఆర్ట్ డిపార్ట్ మెంట్, కెమెరాఅసిస్టెంట్ లు ఆయన ఎదురుగా తిరుగుతూ వారి పనివారు చేసుకుంటున్నారు. ఎవ్వరూ ఆయన పక్కన కూర్చొని కబుర్లు చెప్పడం చేయలేదు. షాట్ రెడీ కాగానే కో డైరెక్టర్ పిలుపు మేరకు వెళ్లి వచ్చారు. ఇలా ఒంటరిగా వున్న రామ్ చరణ్ కు ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాతో గ్లోబల్ స్థాయికి అభిమానులను, ప్రేక్షకులకు సంపాదించుకోవడం మామూలు విషయం కాదు. 
 
రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు మార్చి 27, శుక్రవారం. ఈ శుక్రవారం శ్రీరామనవమి పండుగ కూడా కావడంతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. అయితే తెలుగులో పెద్ద చిత్రాలు ఏమీ విడుదల కావకపోవడం విశేషం.
 
ఇక రామ్ చరణ్ కెరీర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే, తొలి చిత్రం "చిరుత"తో నటుడిగా, డ్యాన్సర్‌గా తన సత్తా చూపి, మలి చిత్రం "మగధీర"తో దక్షిణాది సినీ ఎకనామిక్స్ మార్చేశారు. వాణిజ్యపరంగా తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన చిత్రం "మగధీర". ఆ వెంటనే "ఆరెంజ్" లాంటి ప్రేమకథా చిత్రంలో నటించి పాత్రల ఎంపికలో వైవిధ్యాన్ని, తన అభిరుచిని చాటి చెప్పారు. 
 
దక్షిణాది భాషల్లోనే అతిపెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది "ఆరెంజ్". తన వారసుడిని మాస్ హీరోగా నిలబెట్టాలన్న మెగాస్టార్ ఆకాంక్షలకు, అభిమానుల ఆశలకు అనుగుణంగా రచ్చ, ఎవడు, నాయక్ తదితర చిత్రాలతో మాస్ హీరోగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు రామ్ చరణ్. మరో వైపు ఆఫ్-స్క్రీన్ తన ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వంతో చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరి అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు చరణ్. 
 
దర్శకులు మణిరత్నంగారి సూచన మేరకు "ధ్రువ" లాంటి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ట్రై చేసి సక్సెస్ అయ్యాక సుకుమార్ దర్శకత్వంలో చేసిన "రంగస్థలం" చిత్రం నటుడిగా రామ్ చరణ్‌లోని మరో కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. 
 
"సౌండ్ ఇంజనీర్ చిట్టిబాబు" పాత్రలో చెలరేగిపోయిన చరణ్ పెర్ఫామెన్స్ చిరకాలం తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులో చెరగని ముద్ర వేసింది. నటుడిగా రాణిస్తూనే మరో వైపు తండ్రి కలను నిజం చేసేందుకు చిరంజీవిగారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన "సైరా" చిత్రాన్ని తన భుజస్కందాల పై వేసుకుని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు, కొడుకుగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తించి "శెభాష్ బిడ్డా" అనిపించుకున్నారు. 
 
ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్రంతో నటుడిగా తన విశ్వరూపాన్ని విశ్వానికి పరిచయం చేశారు చరణ్. ముఖ్యంగా "రామరాజు" పరిచయ సన్నివేశంలో కేవలం తన హావభావాలతో పాత్ర తాలూకు ఇంటెన్సిటీని పలికించడం నభూతో.. ! ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో కళ్ళతో చేసిన సటిల్ యాక్ట్ సినీ ప్రేమికులను చాలా కాలం గుర్తుండిపోతుంది. 
 
"ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రామరాజు" కేవలం ఇండియాకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ సైతం నటుడిగా రామ్ చరణ్ కెపాసిటీకి,  పొటెన్షియలిటీకి ఫిదా అయ్యాయి. ఎన్నో హాలీవుడ్ పత్రికలతో పాటు ఎందరో సినీ ప్రముఖులు సైతం చరణ్‌ను ప్రశంసల వర్షంతో ముంచెత్తారు. 
 
తన చుట్టూ ఇంత జరుగుతున్నా ఆయన మాత్రం తన పని తాను చేసుకుంటూపోయారు తప్ప ఇవేవీ ఆయన పట్టించుకోలేదు. ప్రేక్షకులను, తన అభిమానులను అలరించటానికి అనుక్షణం ఆయన పడే తపన సినీ వర్గీయులకు తెలుసు.
 
ఈ రోజున రామ్ చరణ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న స్టార్ డమ్ అనేది వారసత్వంగా బంగారు పళ్ళెంలో చిరంజీవిగారు ఆయనకు అందించింది కాదు. 
 
సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరో కావాలంటే టాలెంట్‌తో పాటు పట్టుదల, కృషి, డిసిప్లిన్ అవసరం. ఎందరో మహామహుల వారసులు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి విఫలమైన సంగతి ప్రేక్షకులకు తెలిసిందే! నటుడిగా ఒక్కొక్క అనుభవం నుంచి పాఠం నేర్చుకుంటూ నటుడిగా పాత్రకు తగిన విధంగా తనను తాను మలుచుకుని "గ్లోబల్ స్టార్" స్థాయికి చేరుకున్నారు రామ్ చరణ్. 
 
"పెద్ది" మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్‌లో ఆయన చేయబోయే వైవిధ్యమైన పాత్రలు అభిమాన గణంతో పాటు ప్రేక్షకులను కూడా అలరిస్తాయని ఆశిస్తూ.. అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

మద్యం మత్తులో బైక్‌ను ఢీకొట్టిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య

మద్యం మత్తులో బైక్‌ను ఢీకొట్టిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్యటాలీవుడ్ హీరో రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో అరెస్టయ్యారు. లావణ్య మద్యం మత్తులో కారు నడుపుతూ ఓ ప్రమాదానికి కారణమయ్యారు. అనంతరం స్థానికులతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి, మల్లేపల్లి గ్రామ పరిసరాల్లో చోటుచేసుకుంది. లావణ్య మద్యం సేవించి కారు నడుపుతూ వెళ్తుండగా మల్లేపల్లి వద్ద ఓ బైక్‌ను ఢీకొట్టారు. ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ ఆమె కారు ఆపకుండా అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే స్థానికులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు.

కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లో విద్యార్థిని పట్ల ఉపాధ్యాయుడి వెకిలి చేష్టలు (video)

కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లో విద్యార్థిని పట్ల ఉపాధ్యాయుడి వెకిలి చేష్టలు (video)కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌కు రప్పించుకుని ఓ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థిని పట్ల అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించాడు. కొడంగల్ నియోజకవర్గం మద్దూరు మండలం మోమినపూర్ గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో విద్యార్థినితో స్వామి అనే ఉపాధ్యాయుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. సీసీ కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డైనాయి. ఈ నెల 7వ తేదీన కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌కు పిలిపించుకుని వెకిలి చేష్టలకు ఉపాధ్యాయుడు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయం బయటికి రాకుండా ఉండేందుకు ఎంఈవో, ప్రధానోపాధ్యాయుడు, గ్రామ పెద్దలు ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

సురక్షితమైన తాగునీరు- ఎస్ఓపీని ఆమోదించిన ఏపీ సర్కారు.. నీటి కాలుష్యానికి చెక్... సూపర్ ప్లాన్

సురక్షితమైన తాగునీరు- ఎస్ఓపీని ఆమోదించిన ఏపీ సర్కారు.. నీటి కాలుష్యానికి చెక్... సూపర్ ప్లాన్అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల (యూఎల్బీలు) పరిధిలో తాగునీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణ, నిఘా, ప్రజా సమాచారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక- ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాన్ని (ఎస్ఓపీ) ఆమోదించింది. సురక్షితమైన తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కఠినమైన జవాబుదారీతనాన్ని అమలు చేస్తుందని, రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణను చేపడుతుందని పురపాలక - పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.

రామతీర్థం వద్ద గిరి ప్రదక్షిణ.. పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం

రామతీర్థం వద్ద గిరి ప్రదక్షిణ.. పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభంశ్రీరామ నవమికి ​​ముందు భక్తులకు ప్రవేశాన్ని మెరుగుపరిచే యాత్రికుల కేంద్రమైన రామతీర్థం వద్ద గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ప్రారంభించారు. సీతారాముని పేట జంక్షన్ నుంచి నీలాచలం కొండ వరకు 3.70 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.3.40 కోట్లతో బిటి రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, వంగలపూడి అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌, ఎంపీ కె.అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి పాల్గొన్నారు.

మార్కాపురం ఘటన: రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. పారిపోయిన డ్రైవర్, క్లీనర్లు..

మార్కాపురం ఘటన: రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. పారిపోయిన డ్రైవర్, క్లీనర్లు..మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గురువారం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు మరణించడం, మరికొందరు తీవ్ర గాయాల పాలవడం పట్ల ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అలాగే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. నిర్మల్ నుండి నెల్లూరుకు వెళ్తుండగా సంభవించిన ఈ బస్సు ప్రమాదంలో బాధితుల వివరాలను సేకరించాలని ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణ రావును ఆదేశించారు.

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.
