Varun Tej: కొరియన్ ఫుడ్ తింటూ షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న కొరియన్ కనకరాజ్
గత రాత్రి వరుణ్ తేజ్ కొరియా నుండి కొన్ని సహజమైన చిత్రాలను పంచుకున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న చిత్రం కొరియన్ కనకరాజ్. ఈ చిత్రం చివరి షెడ్యూల్ శనివారంనాడు ప్రారంభమవుతుంది. కనుక కొరియాలో అక్కడి స్థానికులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతున్న కొన్ని క్యాండిడ్ ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.
ఈ చిత్రం హారర్ కామెడీ నేపథ్యంలో రూపొందుతోంది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ భిన్నమైన గెటప్ లో కనిపించనున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఎస్. థమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఇటీవలే గ్లింప్స్ విడుదలయింది. మంచి స్పందన వచ్చింది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.