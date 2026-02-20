శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (19:04 IST)

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?

Kriti Sanon, Rashmika Mandanna, Shahid Kapoor
Kriti Sanon, Rashmika Mandanna, Shahid Kapoor
నటి పరంగా రష్మిక మందన్న వినూత్నమైన కథలతో వస్తోంది. పుష్ప 2లో అల్లు అర్జున్ కు మూడ్ వచ్చినప్పుడల్లా బెడ్ రూమ్ కు వెల్ళే సీన్స్ కూడా వున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్ లో తాజాగా బాలీవుడ్ లో కాక్‌టెయిల్ 2 సినిమాలో నటించింది. షాహిద్ కపూర్ నాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న తోకూడిన బీచ్ సీన్స్ లు టీజర్ లో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్ లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న లు స్వలింగ ప్రేమికులుగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
 
సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్తలు రకరకాలుగా కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమా వైవిధ్యంతో కూడిన ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అని, రష్మిక-కృతి పాత్రల మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలవనుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూడు పాత్రల చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అందులో వీరు రకరకాల ప్రదేశాల్లో తిరగడం వంటిా సన్నివేశాలు హాట్ హాట్ గా వున్నాయంటున్నారు.
 
త్వరలో పెండ్లి చేసుకోబోతున్న ఈ సినిమా రష్మిక మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందేమో చూడాలి. ఇంకా విడుదలతేదీ ప్రకటించలేదు. హోమీ అదజానియా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. గతంలో సైఫ్ అలీ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె నటించిన 'కాక్‌టెయిల్' చిత్రానికి ఇది సీక్వెల్‌గా వస్తోంది.

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం వైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలుసుకున్నారు. విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఈ అరుదైన కలయిక జరిగింది. తాడేపల్లి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేందుకు జగన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోగా, అదేసమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి తన వ్యక్తిగత పనిమీద బ్రహ్మానందం గన్నవరంకు చేరుకున్నారు.

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశంవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ అంశంపై అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇటు భారత ఎన్నికల సంఘాల మధ్య పెద్ద మాటల యుద్ధమే సాగుతోంది. పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం మధ్య నిందల పర్వం కొనసాగుతోందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

పెట్రోల్ బంక్‌‍లో సిగరెట్ కాల్చొద్దన్న సిబ్బంది.. ఆగ్రహంతో ఇంధన ట్యాంకుకు నిప్పు (వీడియో)

పెట్రోల్ బంక్‌‍లో సిగరెట్ కాల్చొద్దన్న సిబ్బంది.. ఆగ్రహంతో ఇంధన ట్యాంకుకు నిప్పు (వీడియో)ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయపూర్‌లో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెట్రోల్ బంకులో సిగరెట్ కాల్చొద్దంటూ ఓ ద్విచక్రవాహనదారుడికి పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది సూచించాడు. వెంటనే తన చేతిలోని లైటర్‌ను వెలిగించి ద్విచక్రవాహనం ఇంధన ట్యాంకులో పడేశాడు. దీంతో బైకుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది క్షణాల్లో మంటలను ఆర్పివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

దర్యాప్తు చేతకాకుంటే చెప్పండి సీబీఐకు అప్పగిస్తాం.. అనంతబాబు కేసులో ఏపీ పోలీస్‌పై సుప్రీం ఫైర్

దర్యాప్తు చేతకాకుంటే చెప్పండి సీబీఐకు అప్పగిస్తాం.. అనంతబాబు కేసులో ఏపీ పోలీస్‌పై సుప్రీం ఫైర్తన వద్ద పనిచేసే కారు డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి శవాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సంచనలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఏపీ పోలీసులకు దర్యాప్తు చేతకాకుంటే చెప్పండి.. కేసును సీబీఐకు అప్పగిస్తామంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిందితుడితో పోలీసులు ఇప్పటికీ చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఇంత దారుణంగా వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం అవుతుంటే డీజీపీ, ఎస్పీలు ఏం చేస్తున్నారు అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.

కొణిదెల గ్రామంలో తాగునీటి కొరతకు సొంత డబ్బుతో పవన్ కల్యాణ్ సాయం

కొణిదెల గ్రామంలో తాగునీటి కొరతకు సొంత డబ్బుతో పవన్ కల్యాణ్ సాయంకర్నూలు జిల్లాలోని కొణిదెల గ్రామంలోని నీట సమస్య పరిష్కారమైంది. కర్నూలు జిల్లాలోని కొణిదెల గ్రామం తీవ్ర తాగునీటి కొరతతో ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బంది పడుతోంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ సమస్యను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పరిష్కరించారు. అది కూడా స్వయంగా తన సొంత నిధులను ఉపయోగించి పరిష్కరించారు. చాలా సంవత్సరాలుగా, గ్రామస్తులు, ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు తాగునీటి కోసం ప్రతిరోజూ చాలా దూరం నడవాల్సి వచ్చింది. వేసవిలో, పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ప్రజల బాధను అర్థం చేసుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఇచ్చిన వాగ్ధానాన్ని పవన్ నిలబెట్టుకున్నారు.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.
