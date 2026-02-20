Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?
Kriti Sanon, Rashmika Mandanna, Shahid Kapoor
నటి పరంగా రష్మిక మందన్న వినూత్నమైన కథలతో వస్తోంది. పుష్ప 2లో అల్లు అర్జున్ కు మూడ్ వచ్చినప్పుడల్లా బెడ్ రూమ్ కు వెల్ళే సీన్స్ కూడా వున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్ లో తాజాగా బాలీవుడ్ లో కాక్టెయిల్ 2 సినిమాలో నటించింది. షాహిద్ కపూర్ నాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న తోకూడిన బీచ్ సీన్స్ లు టీజర్ లో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్ లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న లు స్వలింగ ప్రేమికులుగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్తలు రకరకాలుగా కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమా వైవిధ్యంతో కూడిన ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అని, రష్మిక-కృతి పాత్రల మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకే హైలైట్గా నిలవనుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూడు పాత్రల చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అందులో వీరు రకరకాల ప్రదేశాల్లో తిరగడం వంటిా సన్నివేశాలు హాట్ హాట్ గా వున్నాయంటున్నారు.
త్వరలో పెండ్లి చేసుకోబోతున్న ఈ సినిమా రష్మిక మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందేమో చూడాలి. ఇంకా విడుదలతేదీ ప్రకటించలేదు. హోమీ అదజానియా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. గతంలో సైఫ్ అలీ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె నటించిన 'కాక్టెయిల్' చిత్రానికి ఇది సీక్వెల్గా వస్తోంది.