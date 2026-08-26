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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (12:21 IST)

కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్‌పై కంగనా వర్సెస్ రాహుల్ మాటల యుద్ధం... వెనక్కి తగ్గిన జివ

kriti sanon
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (12:21 IST)
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బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్‌తో జివి జ్యువెలరీ బ్రాండ్ చేయించిన రాఖీ యాడ్ దేశంలో పెను సంచలనమైంది. దీనిపై బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీల మధ్య మాటలు యుద్ధం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జివ కంపెనీ ఆ యాడ్‌ను అన్ని ప్రసారమాధ్యమాల నుంచి తొలగిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. 
 
నటి కృతి సనన్‌తో 'రక్షా బంధన్ యాడ్‌'ను చేయించింది. అయితే, ఈ యాడ్‌లో ఆమె ధరించిన దుస్తులపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శళువచ్చాయి. రాజకీయంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీంతో సదరు ఆభరణాల కంపెనీ ఆ యాడ్‌ను తొలగిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. 
 
ఇదే అంశంపే జివ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. 'మాకు భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, పండగలపై ఎంతో గౌరవం ఉంది. రాఖీ లాంటి పండగను కుటుంబమంతా చేసుకోవాలని మేం భావించాం. అందులో భాగంగానే పెంపుడు జంతువులకు కూడా ప్రేమను పంచాలనుకున్నాం. 
 
కానీ, మా యాడ్‌ వల్ల సమాజంలోని కొన్ని వర్గాల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. మేం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇలా చేయలేదని మరోసారి స్పష్టం చేస్తూ.. ఈ ప్రకటనను అన్ని మాధ్యమాల నుంచి తొలగిస్తున్నాం. ఈ పండగను మీ అందరూ ఎంతో ఆనందంగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం' అని జివ ఓ పత్రికా ప్రకటన వెల్లడించింది. 
 
రాఖీ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఈ యాడ్‌ను విడుదల చేయగా ఇందులో కృతి వస్త్రధారణ, పెంపుడు శునకానికి రాఖీ కట్టడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. అలాంటి దుస్తులు వేసుకుని రాఖీ కట్టడాన్ని తప్పుపడుతూ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌ మండిపడ్డారు. సంప్రదాయ భారతీయ పండగకు ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలో తెలియదా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇదేసమయంలో కృతికి రాహుల్‌ గాంధీ మద్దతిచ్చారు. ఆయనకు కౌంటర్‌ ఇస్తూ మళ్లీ కంగనా పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఈ వరుస వాడీ వేడి పోస్టుల నేపథ్యంలో సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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