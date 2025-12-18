గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (21:59 IST)

ది రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్.. నిధి అగర్వాల్‌కు ఇక్కట్లు.. సుమోటోగా కేసు (video)

Nidhi Agarwal
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాబోయే 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం నుండి ఒక పాట విడుదల కార్యక్రమంలో నటి నిధి అగర్వాల్‌ను అదుపు చేయలేని ఫ్యాన్స్ చుట్టుముట్టారు. దీనిపై కూకట్‌పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ (కేపీహెచ్‌బీ) పోలీసులు గురువారం (డిసెంబర్ 18, 2025) లూలూ మాల్ యాజమాన్యం, ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు.
 
ఈ కార్యక్రమానికి అగర్వాల్ సహనటుడు ప్రభాస్ కూడా హాజరు కావడంతో, మాల్ వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వైరల్ అయిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలలో, అభిమానులు ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి, మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించడంతో, ఆ నటి ఫ్యాన్స్ మధ్య చిక్కుకుపోయారు. 
 
దీంతో నిధి అగర్వాల్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆమె అన్ని వైపుల నుండి చుట్టుముట్టబడి, తన కారు వద్దకు చేరుకోవడానికి కష్టపడుతున్నట్లు వీడియాలో కనిపించింది. ఆమె వ్యక్తిగత గోప్యతకు పదేపదే భంగం కలగడంతో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది.
 
ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి నిర్వాహకులు ముందుగా అనుమతి తీసుకోలేదని కేపీహెచ్‌బీ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. అనుమతి లేకుండా కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు మాల్ యాజమాన్యం, ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. జన నియంత్రణ, భద్రతా ఏర్పాట్లలో జరిగిన లోపాలను నిర్ధారించడానికి తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం సమీపంలోని సాహెబ్ నగర్ వద్ద ఉన్న 102 ఎరకాల భూమి తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖదేనని తీర్పునిచ్చింది. ఈ భూమి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమమైన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా హెచ్ డీ సినిమాలను పైరసీ చేసిన కేసులో ఐ బొమ్మ రవిపై కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఐ బొమ్మ రవిపై మరో నాలుగు కేసులు నమోదు కాగా.. నాలుగు కేసుల్లో 12 రోజుల పాటు కస్టడీకి నాంపల్లి కోర్టు అనుమతించింది.

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలను ఏరివేసేందుకు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగానే నష్టపోయింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్... పాకిస్థాన్ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఒకటైన మురిద్ ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కీలకమైన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనంపై దాడి జరిపింది. ఈ దాడి జరిగిన ప్రాంతాన్ని కప్పి పుచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ఇపుడు ఓ భారీ రెడ్ టార్పాలిన్‌ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రైవేట్ టీవీ చానెల్ ప్రసారం చేసింది.

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?పాత కారుతో రోడ్డుపైకి వస్తే రూ.20 వేలు అపరాధం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నెలకొంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. హస్తినలో వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ప్రజలు శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలుష్య నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, పాత వాహనాల విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులకు తావు ఇవ్వడం లేదు. ఢిల్లీ సరిహద్దులతో పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా మారుస్తాం.. నిమ్మల మాస్టర్ ప్లాన్

పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా మారుస్తాం.. నిమ్మల మాస్టర్ ప్లాన్ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ బృహత్తర ప్రాజెక్టులో భాగంగా సుమారు 9900 ఎకరాల భూమిని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఇటీవల మాస్టర్ ప్లాన్- అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలను సమీక్షించారు. పోలవరం ప్రాంతంలో దాని పరిసరాల్లో పర్యావరణ పర్యాటకం, నదీతీర పర్యాటకం, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మంత్రి సచివాలయంలో వాస్తుశిల్పులు, ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. ప్రధాన ఆకర్షణగా పోలవరం స్పిల్‌వేను సుందరీకరించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
