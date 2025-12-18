ది రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్.. నిధి అగర్వాల్కు ఇక్కట్లు.. సుమోటోగా కేసు (video)
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాబోయే 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం నుండి ఒక పాట విడుదల కార్యక్రమంలో నటి నిధి అగర్వాల్ను అదుపు చేయలేని ఫ్యాన్స్ చుట్టుముట్టారు. దీనిపై కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ (కేపీహెచ్బీ) పోలీసులు గురువారం (డిసెంబర్ 18, 2025) లూలూ మాల్ యాజమాన్యం, ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమానికి అగర్వాల్ సహనటుడు ప్రభాస్ కూడా హాజరు కావడంతో, మాల్ వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో వైరల్ అయిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలలో, అభిమానులు ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి, మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించడంతో, ఆ నటి ఫ్యాన్స్ మధ్య చిక్కుకుపోయారు.
దీంతో నిధి అగర్వాల్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆమె అన్ని వైపుల నుండి చుట్టుముట్టబడి, తన కారు వద్దకు చేరుకోవడానికి కష్టపడుతున్నట్లు వీడియాలో కనిపించింది. ఆమె వ్యక్తిగత గోప్యతకు పదేపదే భంగం కలగడంతో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది.
ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి నిర్వాహకులు ముందుగా అనుమతి తీసుకోలేదని కేపీహెచ్బీ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. అనుమతి లేకుండా కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు మాల్ యాజమాన్యం, ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. జన నియంత్రణ, భద్రతా ఏర్పాట్లలో జరిగిన లోపాలను నిర్ధారించడానికి తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.