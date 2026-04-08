Kurchi Madathapetti: కుర్చీ మడతపెట్టి.. కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కు
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన గుంటూరు కారం చిత్రంలోని సంచలన గీతం కుర్చీ మడతపెట్టి, యూట్యూబ్లో 60 కోట్ల (600 మిలియన్ల) వీక్షణలను అధిగమించి చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని లిఖించుకుంది.
ఈ ఘనతతో, ఈ మైలురాయిని దాటిన మూడవ తెలుగు పాటగా ఇది నిలిచింది. అల వైకుంఠపురములో చిత్రంలోని బుట్టబొమ్మ, రాములో రాముల పాటల సరసన ఇది చేరింది. ఈ విజయాన్ని మరింత విశేషంగా మార్చే అంశం ఏమిటంటే, దీనిని సాధించిన వేగం.
కుర్చీ మడతపెట్టి కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కును చేరుకుంది. తద్వారా, ఈ సంఖ్యను అత్యంత వేగంగా చేరుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు పాటగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.
ఆసక్తికరంగా, గుంటూరు కారం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించినంతగా రాణించకపోయినప్పటికీ, ఆ సినిమా సాంగ్స్ మాత్రం భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ పాట తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అభిమానులను ఆకట్టుకుని, దేశవ్యాప్త ప్రేక్షకులను సంపాదించుకుంది. తద్వారా ఇది ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత గుర్తింపు పొందిన తెలుగు పాటలలో ఒకటిగా నిలిచింది. తమన్కు 'కుర్చి మడతపెట్టి' ఒక కెరీర్ మైలురాయిగా నిలిచింది.
అంతేకాకుండా, చార్ట్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచే పాటలను నిలకడగా సృష్టించగల అతని సామర్థ్యానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. ఇప్పటికీ అదే జోరును కొనసాగిస్తున్న ఈ పాట, ఇప్పుడు 70 కోట్ల మార్కును లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాబోయే నెలల్లో ఈ ఘనతను అందుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
గుంటూరు కారంలో మహేష్ బాబు-త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయిక బాక్సాఫీస్ వద్ద అంచనాలను అందుకోలేకపోయినప్పటికీ, ఒక శక్తివంతమైన సౌండ్ట్రాక్ సినిమా ముగిసిన చాలా కాలం తర్వాత కూడా ఎలా చెరగని ముద్ర వేయగలదో అనడానికి 'కుర్చి మడతపెట్టి' ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.