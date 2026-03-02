సోమవారం, 2 మార్చి 2026
దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న సినీ తారలు.. మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలి

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న తరుణంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ కొణిదెల తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో ఉన్నారు. అక్కడ నెలకొన్న ఆందోళనకర పరిస్థితులపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. తాము క్షేమంగానే ఉన్నామని తెలిపి అభిమానుల ఆందోళనను దూరం చేశారు. 
 
మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతున్న వేళ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ క్రమంలో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు అజిత్ కుమార్, మాధవన్ దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నాయి.. దీంతో వారి అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. 
 
హీరో అజిత్ గురించి వస్తున్న వార్తలపై ఆయన పీఆర్ టీమ్ స్పందించింది. అజిత్ క్షేమంగా ఉన్నారని వారు ధృవీకరించారు. అయితే విమానాల రద్దు కారణంగా కొంత ఆలస్యమైనా, ఆయన సురక్షితంగా ఉన్నారని తెలియజేయడంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరోవైపు నటుడు మాధవన్ కూడా తన గురించి వస్తున్న రూమర్లపై స్పందించారు. 
 
తాను ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో లేనని, తన కుటుంబంతో కలిసి అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో కలిసి సెలవుల్లో ఉన్న టాలీవుడ్ నటుడు మంచు విష్ణు ఈ దాడుల మధ్య చిక్కుకుపోయారు. తాము ఉంటున్న ఇంటికి అత్యంత సమీపంలో మిస్సైళ్లు పేలడంతో ఇల్లు ఒక్కసారిగా కంపించిందని, తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ శబ్దాలకు తన చిన్న కూతురు ఐరా తీవ్రంగా భయపడిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
 
కాగా, దుబాయ్ గగనతలంలో డ్రోన్లను ఇంటర్‌సెప్టర్లు అడ్డుకుంటున్న వీడియోను మంచు విష్ణు ఇప్పటికే షేర్ చేశారు. ఏ చిన్నారి కూడా ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణంలో, బాంబుల శబ్దాల మధ్య పెరగకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా పిల్లలకు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అక్కడ నెలకొన్న భయానక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తన సోదరుడు క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నటి మంచు లక్ష్మి సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
 
దుబాయ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ మూసివేత, క్షిపణి దాడుల వార్తల నేపథ్యంలో మంచు లక్ష్మి స్పందిస్తూ.. "విష్ణు, ఆయన అందమైన కుటుంబం దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. కష్టకాలంలో మన సొంత వాళ్ళు ఆపదలో ఉంటే ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుందో మాటల్లో చెప్పలేం. మిమ్మల్ని నా గుండెల్లో హత్తుకుంటున్నాను. దేవుడి దయ మీ చుట్టూ ఉండాలి. ప్రేమ మాత్రమే గెలుస్తుంది" అని ట్వీట్ చేశారు. 

ఎంతో ఘనంగా జరిగిన రెండో పెళ్లి.. నాలుగో రోజే వరుడు ఆత్మహత్య

ఎంతో ఘనంగా జరిగిన రెండో పెళ్లి.. నాలుగో రోజే వరుడు ఆత్మహత్యచిత్తూరు జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే వరుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జె. మురళి అనే యువకుడు సీఎస్‌సీ కేంద్రంలో ఆపరేటర్‌గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. గతంలో మొదటి భార్యతో విడాకులు తీసుకున్న మురళికి, కుటుంబ సభ్యులు ఫిబ్రవరి 25న సుజాత అనే యువతితో రెండో వివాహం జరిపించారు.

మద్యపానంతో భార్యాభర్తలు గొడవలు.. నలుగురు సభ్యుల మిస్సింగ్

మద్యపానంతో భార్యాభర్తలు గొడవలు.. నలుగురు సభ్యుల మిస్సింగ్శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రొళ్ల మండలంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు అదృశ్యం కావడం ఇపుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. హెచ్.టి.హళ్లి వడ్రహట్టి గ్రామానికి చెందిన తాపీ మేస్త్రీ వీరేశ్ కుటుంబంలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది.

గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధ మేఘాలు... దిక్కుతోచని స్థితిలో భారతీయ యాత్రికులు

గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధ మేఘాలు... దిక్కుతోచని స్థితిలో భారతీయ యాత్రికులుగల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా తమపై చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ అమెరికా మిత్రదేశాలపై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. దీంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ కారణంగా యూఏఈలో వందలాది మంది భారత్ యాత్రికులు చిక్కుకున్నారు. ఈ యుద్ధ ప్రకంపనలు కారణంగా వందలాది విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి. అనేక విమాన సంస్థలు తమ సర్వీసులను అకస్మాత్తుగా రద్దు చేయడంతో టూరిస్టులు సైతం విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకునిపోయారు.

నా పనులన్నీ వదులుకుని వచ్చి తిరుపతిలో కూర్చోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు: తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు

నా పనులన్నీ వదులుకుని వచ్చి తిరుపతిలో కూర్చోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు: తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుఇటీవల సోషల్ మీడియాలో తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు సంబంధించి కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నా పనులన్నీ వదులుకుని వచ్చి తిరుపతిలో కూర్చోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఇదేమీ నా బ్రతుకుదెరువు కాదు. హైదరాబాదులో నా వ్యాపారాలు నాకు వున్నాయి. కొందరు నా ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేందుకు నకిలీ డీప్ ఫేక్ వీడియోను సృష్టించి వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి తన రూపాన్ని అనుకరిస్తూ వీడియోలు తయారు చేసి, నన్ను వ్యక్తిగతంగా అప్రతిష్టపాలుచేసేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారు.

తమిళనాడు డీఎంకే ఆర్కే రోజా మద్దతు.. స్టాలిన్‌ను ఆకాశానికెత్తేసింది.. బాబు ఏకిపారేసింది..

తమిళనాడు డీఎంకే ఆర్కే రోజా మద్దతు.. స్టాలిన్‌ను ఆకాశానికెత్తేసింది.. బాబు ఏకిపారేసింది..తమిళ రాజకీయాల్లో వైసీపీ ఫైర్‌బ్రాండ్, మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా సందడి చేశారు. ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆమె, స్టాలిన్ అందిస్తున్న అద్భుతమైన సంక్షేమ పథకాలను రోజా ఆకాశానికెత్తారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో మహిళల ఆర్థిక భద్రత కోసం ప్రతినెలా వారి ఖాతాల్లో నేరుగా వెయ్యి రూపాయలు జమ చేయడం వంటి పథకాలు మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనమని ఆమె కొనియాడారు.

