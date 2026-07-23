మనకెందుకులే అని దాటవేసే మనస్తత్వాన్ని వీడండి : మంచు లక్ష్మి పిలుపు (Video)
సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై పౌరులు మౌనంగా ఉండటం చాలా ప్రమాదకరమని సినీ నటి మంచు లక్ష్మి అభిప్రాయపడ్డారు. మనకెందుకులే అని దాటవేసే మనస్తత్వాన్ని వీడి ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. లడఖ్ రాజ్యాంగ హక్కులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పోరాడుతున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్ చుక్ మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆమె ఒక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు.
సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై పౌరుల మౌనం చాలా ప్రమాదకరమని, ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా నోరు విప్పాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. దేశంలో ఏ విపత్తు లేదా సమస్య వచ్చినా తమకేమీ పట్టినట్టు ఉండటం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికే విఘాతమని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పైగా, ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి పోరాటాలు చేయాల్సిన పనిలేదని, కనీసం సామాజిక మాధ్యమల ద్వారానైనా గొంతు కలపడం, విషయాలపై అవగాహన పెంచుకోవడం పౌరులుగా మన బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. నిస్వార్థంగా ప్రజల కోసం పోరాడే వాంగ్చుంక్ వంటి యోధులకు సమాజం అండగా నిలవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
కేవలం రాజకీయ నాయకులకు వేలెత్తి చూపడంతో బాధ్యత తీరిపోదన్నారు. దేశ భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని పౌరులు కార్యోన్ముఖులు కావాలని కోరారు. చుట్టూ జరుగుతన్న పరిస్థితులను చూస్తూ ఊరుకోవడం తనను తీవ్రంగా కలచివేస్తోందని మంచు లక్ష్మి ఎమోషనల్ అయ్యారు.