సంబంధిత వార్తలు
- Nandini Rai: అనకాపల్లి నుంచి తారక్ పొన్నప్ప, నందినీ రాయ్ల మాస్ నంబర్ రిలీజ్
- NTR: విజయ్ గురించి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంతో పోల్చిన నందమూరి రామకృష్ణ
- Samantha: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం ఆడియో హక్కులు పొందిన థింక్ మ్యూజిక్
- Amba’s Revenge: తెలుగులో తొలి ఏఐ సినిమా అంబ’s రివెంజ్
- Samantha: దీవాన మూవీ లో ప్రేమ సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన సమంత
Jonnavithula: జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ లలిత
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవుతున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
Nandini as Lalitha
చిత్రంలో రఘు బాబు, పృథ్వీ రాజ్, తాగుబోతు రమేష్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తన విశ్వాసం, వ్యక్తిత్వం కోసం నిలబడే ఓ మహిళ కథగా రూపొందుతున్న ఈ సామాజిక నేపథ్య చిత్రానికి 'గర్ల్ఫ్రెండ్ అంటే బానిస కాదు...' అనే క్యాప్షన్ ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. త్వరలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.
నటీనటులు - నందిని, అభిలాష్, అఖిల్ వివాన్, రఘు బాబు, పృథ్వీ రాజ్, తాగుబోతు రమేష్, డీడీ శ్రీనివాస్, వి. ఝాన్సీ మేఘనా, సురేష్ దామరపల్లి, శ్రీవాణి త్రిపురనేని, జయశ్రీ రాచకొండ, మహేంద్రనాథ్, కిరణ్ కళ్యాణ్ కొండ, తదితరులు
బక్రీద్ పండుగ - ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరీక్షల రీ-షెడ్యూల్
బక్రీద్ పండుగ దృష్ట్యా, మే 28న జరగాల్సిన డిగ్రీ పరీక్షల తేదీలను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మార్చనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవుల మేరకు, బక్రీద్ పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని మే 27న విశ్వవిద్యాలయం ఎటువంటి పరీక్షలను షెడ్యూల్ చేయలేదని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ కుమార్ మొలుగురామ్ సోమవారం స్పష్టం చేశారు. అయితే, బక్రీద్ తేదీలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ఆ పరీక్షల తేదీలను తదనుగుణంగా మార్చడం జరుగుతుందని ఆయన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తదుపరి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక ఓయూ వెబ్సైట్లో పొందుపరచబడుతుందని ఉపకులపతి పేర్కొన్నారు.
భూమి కోసం అక్కను కత్తితో పొడిచి చంపేసిన తమ్ముడు
బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రంపై డ్రోన్ దాడి : ఇరాన్ చర్యేనా?
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉద్రిక్తలు మరింత తీవ్రమయ్యేలా ఆయా దేశాలు నడుచుకుంటున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, యూఏఈలోని బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఇది ఇరాన్ చర్యేనని భావిస్తున్నారు. ఈ దాడి కారణంగా ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో మంటలు చెలరేగాయి. యూఏఈకి దాదాపు 25 శాతం విద్యుత్ను అందించే ఈ కీలక కేంద్రంపై దాడి జరగడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ దాడిని భారత్ సహా పలు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.
ఆరు నెలల్లో టీవీకే ప్రభుత్వం కుప్పకూలిపోతుంది : డీఎంకే ఎమ్మెల్యే జోస్యం
Nara Devansh: జెన్ జెడ్ కంటెంట్ క్రియేటర్గా నారా దేవాన్ష్.. వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు (video)
సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ క్రియేషన్కు పెరుగుతున్న క్రేజ్ను అందిపుచ్చుకుంటూ, విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు నారా దేవాంశ్ ఆదివారం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ 'డైనో డీట్స్'ను ప్రారంభించారు. ఈ ఛానెల్ ద్వారా, దేవాంశ్ డైనోసార్లు, శిలాజాలు, ప్రాచీన చరిత్ర, పురాజీవశాస్త్రంపై తాను చేసిన పరిశోధనను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సందర్భంగా నారా, నందమూరి కుటుంబాలు దేవాంశ్ను అభినందించాయి. దేవాంశ్ యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్ టీజర్లో లోకేష్ కనిపించారు. దేవాంశ్ డైనోసార్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడానికి తాను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఈ పాడ్కాస్ట్లో పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.