గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026 (11:42 IST)

Ramcharan: పెద్ది చిత్రంలోని రెండవ పాట గురించి తాజా సమాచారం

Ramcharan, Buchibabu
Ramcharan, Buchibabu
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ సినిమా నుంచి విడుదల కానున్న రెండో పాట కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులకు స్వల్ప ఆలస్యం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలే చికిలి.. చికిలి.. సాంగ్ కు అనూహ్యస్పందన వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా రెండో పాటను మరింత క్రేజ్ తెచ్చేలా చిత్రీకరిస్తున్నారు. సమాచారం మేరకుక ఈ పాట ఈ వారం విడుదల అవుతుందని తొలుత సమాచారం వచ్చినప్పటికీ, నిర్మాతలు ఈ వారం పాటను విడుదల చేయడం లేదని తెలుస్తోంది. 
 
కనుక ఆ పాట ఫిబ్రవరి చివరి వారం లేదా మార్చి మొదటి వారంలో విడుదల కావచ్చని అంచనా. అయితే, ఇప్పటివరకు నిర్మాతల నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఏదీ వెలువడలేదు.ఇక సినిమా పరంగా చెప్పాలంటే, స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు సనా బుజ్జిబాబు ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. అందుకోసం దేవుడి పూజ తర్వాత షూటింగ్ వెలుతాడని ఇటీవలే బుజ్జిబాబు ప్రకటించారు. రామ్ చరణ్ తో తను వున్న ఫొటోను కూడా పోస్ట్ చేశాడు.
 
కాగా, ఈ సినిమా 2026 మార్చి 27న రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా విడుదల కూడా అదే నెలలో ప్రకటించడంతోపాటు కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం నిర్మాతలు సినిమా విడుదలను వాయిదా వేసి, 2026 ఏప్రిల్ 30న విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. 

అసెంబ్లీ ఇమేజ్‌ను పెంచకపోయినా పర్లేదు.. అణగదొక్కే హక్కు ఎవరిచ్చారు.. స్పీకర్ ఫైర్

అసెంబ్లీ ఇమేజ్‌ను పెంచకపోయినా పర్లేదు.. అణగదొక్కే హక్కు ఎవరిచ్చారు.. స్పీకర్ ఫైర్శాసనసభ్యులు సభ ప్రతిష్టను పెంచడంలో విజయం సాధించలేకపోయినా, ప్రజల దృష్టిలో దానిని అణగదొక్కే హక్కు వారికి లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సి. అయ్యన్నపాత్రుడు గురువారం అన్నారు. బడ్జెట్ సెషన్ అల్లకల్లోలంగా ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో వైఎస్‌ఆర్‌సిపి శాసనసభ్యులు గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగాన్ని నినాదాలు చేయడంలో, అధికారిక పత్రాలను చింపివేయడంలో మునిగిపోయారు.

YS Sharmila: అమరావతికి చట్టబద్ధత అంటూ డ్రామాలు ఆడుతున్నారు.. వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila: అమరావతికి చట్టబద్ధత అంటూ డ్రామాలు ఆడుతున్నారు.. వైఎస్ షర్మిలసూపర్ సిక్స్ హామీలు సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. రూ. 33 వేల కోట్లతో వాటిని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పడం పూర్తిగా బూటకమని అన్నారు. నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 3 వేలు ఇస్తామన్న నిరుద్యోగ భృతి హామీ అడ్రస్ లేకుండా పోయిందని, తల్లికి వందనం కింద 20 లక్షల మంది విద్యార్థులను, అన్నదాత సుఖీభవ కింద 40 లక్షల మంది రైతులను మోసం చేశారని ఆరోపించారు. కోటి మంది మహిళలకు నెలకు రూ.1500 ఇచ్చే ఆడబిడ్డ పథకానికి దిక్కులేదని, కానీ ఐదు లక్షల మంది మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారుస్తున్నామని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు.

Forced Marriage: పోలీసు ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తి కిడ్నాప్ చేశారు.. ఆపై పెళ్లి చేశారు..

Forced Marriage: పోలీసు ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తి కిడ్నాప్ చేశారు.. ఆపై పెళ్లి చేశారు..పోలీసు ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న ఓ యువకుడిని కొందరు కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా వివాహం చేసిన ఘటన బీహార్‌లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సమస్తీపూర్ జిల్లా జోడి పఖర్ గ్రామానికి చెందిన నితీశ్ కుమార్ బిహార్ పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ ఎగ్జామ్ కోసం శిక్షణ పొందుతున్నాడు. చక్‌రాజా అలీ గ్రామానికి చెందిన శంకర్ రాయ్ కుటుంబం అతడిని తమ ఇంటి అల్లుడిగా చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.

Nara Lokesh: పుట్టపర్తిలో ట్రిపుల్ ఐటీ ఏర్పాటు.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: పుట్టపర్తిలో ట్రిపుల్ ఐటీ ఏర్పాటు.. నారా లోకేష్రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక విద్యాసంస్థలలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. త్వరలోనే పనులు చేపడతామని అసెంబ్లీకి హామీ ఇచ్చారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో, ఎమ్మెల్యేలు విద్య, ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను లేవనెత్తారు. పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర రెడ్డి ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయాలని, స్థానిక కళాశాలల్లో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరారు.

అయ్యా సీఎం సారూ, తిరుపతిలో పేదోళ్ల పిల్లల్ని వ్యభిచారంలో దింపుతున్నారు: మహిళ ఆక్రందన

అయ్యా సీఎం సారూ, తిరుపతిలో పేదోళ్ల పిల్లల్ని వ్యభిచారంలో దింపుతున్నారు: మహిళ ఆక్రందనతిరుపతిలో తను పొట్టకూటి కోసం పనులు చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాననీ, తన బిడ్డను కొందరు కిడ్నాప్ చేసి వ్యభిచార కూపంలోకి దించారంటూ ఓ మహిళ తీవ్ర ఆవేదనతో మీడియా ముందు చెపుతూ కనిపించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నా బిడ్డను కాపాడంటూ పిచ్చికుక్కలా తిరిగాను. హోంమంత్రిని మూడుసార్లు కలిసాను. నా కూతుర్ని గత రెండేళ్లుగా బలవంతంగా వ్యభిచార కూపంలోకి దించి చేయిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్‌ను కలవనివ్వడంలేదు. నా కుమార్తెను కాపాడాలంటూ పోలీసు అధికారులకు చెప్పాను. అయ్యా సీఎం సారూ... తిరుపతిలోని పేదోళ్ల ఆడపిల్లలకి డ్రగ్స్ అలవాటు చేస్తున్నారు. వారిని కిడ్నాప్ చేసి వ్యభిచారంలోకి బలవంతంగా దించుతున్నారు. మీరే కాపాడాలి అంటూ ఆమె కన్నీటిపర్యంతమైంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.
