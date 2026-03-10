మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (10:55 IST)

Lavanya Tripathi : ఆన్‌లైన్ వేధింపులు.. పోలీసులకు ఆశ్రయించిన లావణ్య త్రిపాఠి

Lavanya Tripathi
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కోడలు, వరుణ్ తేజ్ సతీమణి లావణ్య త్రిపాఠి ఆన్‌లైన్ వేధింపులను, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో ఆమె ఇక భరించలేనని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. 
 
ఆమెను ట్రోల్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా, ఆమె ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేయడం, అసభ్యకరంగా చిత్రీకరించడం, అసత్య ప్రచారాలను చేయడం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తన పైన జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని సహించలేని స్థితిలో లావణ్య త్రిపాఠి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో లావణ్య త్రిపాటి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 
 
లావణ్య ఫిర్యాదుతో పోలీసులు సెక్షన్ 67తో పాటుగా భారత న్యాయ సంహిత 78, 79 కింద కేసు నమోదు చేశారు. లావణ్య త్రిపాఠి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేత

ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేతవాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయిన తర్వాత మంగళవారం నుండి బెంగళూరులోని హోటళ్ళు కార్యకలాపాలను మూసివేయవచ్చు. ఈ అంతరాయం రోజువారీ భోజనం కోసం హోటళ్లపై ఆధారపడే వేలాది మందిని ప్రభావితం చేస్తుందని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు సోమవారం జారీ చేసిన నోటీసులో అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా నగరం అంతటా ఉన్న హోటళ్ళు సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే వరకు సేవలను నిలిపివేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?

కేసీఆర్ ఫోటోతో ఎన్నికలకు వెళ్లను... అందుకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వున్నారు కదా?కేటీఆర్, కవితల రాజకీయ గుర్తింపు వారి తండ్రి కేసీఆర్ నుంచే ఉద్భవించిందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కానీ తెలంగాణలో జరగనున్న స్వతంత్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఇమేజ్, వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించకూడదని కవిత నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో తన ఎన్నికల ప్రచారంలో కేసీఆర్ ఫోటోను ఉపయోగించబోనని కవిత ధృవీకరించారు.

తెలంగాణలో కోళ్ల మృతి.. ఏపీలో పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తం

తెలంగాణలో కోళ్ల మృతి.. ఏపీలో పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తంతెలంగాణలో ఒకే రోజు భారీ సంఖ్యలో కోళ్లు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తమైనారు. తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఇటీవల పెద్ద సంఖ్యలో పక్షులు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పౌల్ట్రీ రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ సరిహద్దు జిల్లాల్లోని రైతులు కోళ్ల ఫారాలను నిశితంగా పరిశీలించాలని, పక్షులు, కోడిగుడ్లు వంటి ఉత్పత్తుల రవాణాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని టి. దామోదర్ నాయుడు కోరారు.

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?నల్గొండలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఓ మహిళతో పాటు ఆమె ఇద్దరు కుమారులను బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. యాదాద్రి-భోంగిర్ జిల్లా భువోంగిర్ మండలం వాడపర్తి శివార్లలో సోమవారం సాయంత్రం ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన డొంకెన కేతమ్మ (60), ఆమె కుమారులు డొంకెన సురేష్ (32), డొంకెన నరేష్ (30)గా గుర్తించారు. నరేష్ వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తి, సురేష్ టీజీఎస్సార్టీసీ అద్దెకు తీసుకున్న బస్సులో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యం

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యంఅమరావతి: యువతలో వ్యవస్థాపక సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి, పర్యావరణ అనుకూల జీవనోపాధి అవకాశాలను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా, భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్(బివైఎస్టి) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సూక్ష్మ మరియు నానో వ్యాపార సంస్థలను విస్తరింప చేయటానికి, వాటిని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా వాటికి అవసరమైన కౌన్సెలింగ్, శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, ఆర్థిక లభ్యత, చేయూత అందించటం ద్వారా బివైఎస్టి మద్దతును అందిస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలు

నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, తగ్గించే చిట్కాలుచాలామంది మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి సహజంగా కనిపిస్తాయి. అయితే వీటి తీవ్రత ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొందరిలో రుతుస్రావం మొదలుకావడానికి రెండు మూడు రోజుల నుండే పొత్తికడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నడుమునొప్పిగా ఉంటుంది. మరి వాటిని తగ్గించే చిట్కాలేంటో చూద్దాం. 1. నీటిని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిదనే విషయం మనందరికి తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ ఈ నియమాన్ని పాటించి కావల్సినంత నీటిని త్రాగడం వల్ల నెలసరి సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. 2. ప్రతిసారి నీళ్ళు తాగాలంటే కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి హెర్బల్ టీని తీసుకోండి. వెచ్చటి ద్రవం గొంతులో దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవేమన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.
