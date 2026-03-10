Lavanya Tripathi : ఆన్లైన్ వేధింపులు.. పోలీసులకు ఆశ్రయించిన లావణ్య త్రిపాఠి
మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కోడలు, వరుణ్ తేజ్ సతీమణి లావణ్య త్రిపాఠి ఆన్లైన్ వేధింపులను, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో ఆమె ఇక భరించలేనని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ఆమెను ట్రోల్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా, ఆమె ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేయడం, అసభ్యకరంగా చిత్రీకరించడం, అసత్య ప్రచారాలను చేయడం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తన పైన జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని సహించలేని స్థితిలో లావణ్య త్రిపాఠి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో లావణ్య త్రిపాటి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
లావణ్య ఫిర్యాదుతో పోలీసులు సెక్షన్ 67తో పాటుగా భారత న్యాయ సంహిత 78, 79 కింద కేసు నమోదు చేశారు. లావణ్య త్రిపాఠి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.