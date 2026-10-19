  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Lawrence Bishnoi gang's Anil Pandit, Harman Sandhu under scanner over Tiger Shroff attack |
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (09:27 IST)

టైగర్‌ ష్రాఫ్‌పై కాల్పుల వెనుక ఈ అనిల్‌ పండిత్ ఎవరు..?

tiger shroff
Written By: ఠాగూర్
Published: Mon, 19 Oct 2026 (09:27 IST)
google-news
ఆదివారం సాయంత్రం జుహు ప్రాంతంలో జరిగిన కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినంటూ అనిల్ పండిత్ అనే వ్యక్తి ప్రకటించాడు. పైగా హిందీ చిత్రపరిశ్రమకు కూడా ఆయన హెచ్చరికలు చేశారు. అంతేకాకుండా, ప్రముఖ నటుడు సల్మాన్‌ఖాన్‌.. లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్, బిష్ణోయ్ సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాడు. 
 
సల్మాన్‌తో కలిసి పనిచేసేవారిని చంపేస్తామంటూ బెదిరించాడు. టైగర్‌కు ఇప్పటికే వార్నింగ్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలేదని, ఇక ఇదే తన నుంచి వచ్చే చివరి హెచ్చరిక అంటూ ఆ క్లిప్‌లో పేర్కొన్నాడు. అలాగే సల్మాన్ కుటుంబానికి బెదిరింపులు పంపాడు. అయితే ఆ ఆడియో క్లిప్‌ విషయంలో ఎలాంటి ధ్రువీకరణ లేదు. 
 
హర్యానా రాష్ట్రంలోని పానిపట్‌కు చెందిన అనిల్ పండిత్.. 2024లో అక్రమమార్గం (డంకీ రూట్‌)లో అమెరికాకు వలసవెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. తర్వాత నుంచి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్‌తో పనిచేయడం ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. భారత్‌లో ఉన్నంతవరకు అతడిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు లేవని.. ఆ తర్వాత మాత్రం అతడిపై పలు కేసులు నమోదైనట్లు మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. 
 
ఆడియో క్లిప్‌లో లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్ పేరు వాడినప్పటికీ.. పండిత్ నేరుగా అతడి నుంచి ఆదేశాలు అందుకోలేదని వారు చెప్పారు. అనిల్‌కు హ్యాండ్లర్‌గా ఉన్న హారీ బాక్సర్‌ (హరిచంద్ జాట్) 2022 నుంచి యూఎస్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాడని, అతడిపై రాజస్థాన్‌, పంజాబ్, ఢిల్లీలో దోపిడీ, హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు. 
 
ఇదిలావుంటే, ఈ యేడాదిలో బాలీవుడ్‌కు సంబంధించిన పలువురు వ్యక్తుల లక్ష్యంగా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరిట కాల్పులకు తెగబడింది. ఫిబ్రవరిలో బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు రోహిత్‌ శెట్టి నివాసం వద్ద  కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పలు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అయితే నాడు రోహిత్‌కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. జూన్‌లో పంజాబీ సింగర్‌ గురురంధ్వాకు చెందిన జిమ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకొని దుండగులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. 
 
ఈ కాల్పులకు బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడు అనిల్ పండిత్‌ అప్పట్లో సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించుకున్నాడు. బాలీవుడ్‌ అగ్ర కథానాయకుడు సల్మాన్‌ఖాన్‌తో సింగర్‌ గురురంధ్వాకు సాన్నిహిత్యం పెరుగుతోందని అందుకే దాడి చేసినట్లు వెల్లడించాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్‌‍పై కాల్పులు... తృటిలో తప్పిన ప్రాణముప్పు

అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుందంటే?అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంటుంది... తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితి: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం నెలకుంటుంది. ఉదయం సమయాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, మధ్యాహ్నం వేళ తేలికపాటి ఎండ వెలుగు ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 31°C నుండి 33°C వరకు. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 20°C నుండి 22°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: నగరంలో ఉదయం వేళ తేలికపాటి పొగమంచు లే

మార్కో రూబియో, సెర్గియో గోర్‌లకు జామ్ నగర్‌కు స్వాగతం పలికిన ముఖేష్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీ

మార్కో రూబియో, సెర్గియో గోర్‌లకు జామ్ నగర్‌కు స్వాగతం పలికిన ముఖేష్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీరిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ముఖేష్ అంబానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ అనంత్ అంబానీ కలిసి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రిఫైనరీకి నిలయమైన జామ్‌నగర్‌కు విచ్చేసిన అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి శ్రీ మార్కో రూబియో, భారతదేశంలో అమెరికా రాయబారి శ్రీ సెర్గియో గోర్‌లకు స్వాగతం పలికారు. ఈ గౌరవనీయ అతిథులకు ప్రపంచ స్థాయి రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్‌లో పర్యటన ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా వారు దాని పరిమాణం, అధునాతన సాంకేతికత, సమీకృత కార్యకలాపాలను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం లభించింది.

జంబూ సవారీలో అపశృతి, అమ్మవారి అంబారీని కిందపడేసిన ఏనుగు, వీడియో

జంబూ సవారీలో అపశృతి, అమ్మవారి అంబారీని కిందపడేసిన ఏనుగు, వీడియోకర్నాటకలోని శివమొగ్గలో బుధవారం జరిగిన జంబూ సవారిలో అపశృతి చోటుచేసుకున్నది. చాముండేశ్వరి దేవి విగ్రహాన్ని వుంచిన వెండి అంబారీని మోసుకెళ్తున్న సోమన్న అనే ఏనుగు అకస్మాత్తుగా దిశ మార్చుకుని పరుగులు తీసింది. దీనితో అది మోసుకువెళ్తున్న 450 కిలోల బరువున్న అంబారీ కిందపడిపోయింది. ఏనుగు అదుపుతప్పి వస్తుండటంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో అంబారీకి స్వల్ప నష్టం వాటిల్లింది. కాగా సోమన్న అనే ఏనుగు అంబారీని మోయడం ఇదే ప్రథమం. ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనే మరో ఏనుగు కాలు నొప్పి కారణంగా దాని స్థానంలో కొత్తగా సోమన్న అనే ఏనుగును ఏర్పాటు చేసారు.

ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)

ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన ముహమ్మద్ సాదెఖ్, నలుగురు భార్యల ద్వారా 58 మంది పిల్లలకు తండ్రి. అతను అమ్మిన ఒక్కో కారుకు వచ్చే సుమారు 15 డాలర్ల స్వల్ప సంపాదనతో కనీస అవసరాలు తీర్చడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్నాడు. అతని కుటుంబం తీవ్ర పేదరికంలో జీవిస్తోంది. పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఆకలితో, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు. ఇంతమంది పిల్లలను కన్నందుకు సాదెఖ్ బాధపడుతుండగా, అతని కథ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని పేదరికం బాల్య వివాహాల వంటి విస్తృత సవాళ్లను వెలుగులోకి తెస్తుంది.

పంజరంలో పెట్టిన పాలపిట్ట రోదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?: సజ్జనార్ ప్రశ్న

పంజరంలో పెట్టిన పాలపిట్ట రోదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?: సజ్జనార్ ప్రశ్నఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగరాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్టను దసరా వేళ కొందరు స్వార్థం కోసం ఇనుప బోనుల్లో బంధించారు. మూగజీవులను హింసిస్తే చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని మేం ముందుగానే స్పష్టంగా హెచ్చరించినప్పటికీ.. కొందరు పెడచెవిన పెట్టి ఆ నిస్సహాయ పక్షులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. అప్రమత్తమైన పౌరుల నుంచి అందిన పక్కా సమాచారంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి, మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో దాడులు జరిపి మొత్తం 4 పాలపిట్టలను ప్రాణాలతో కాపాడారు.

అల్లంలో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలు

అల్లంలో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలుఅల్లం. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఇది ఒకటి. ఈ అల్లంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలున్నాయని వైద్యులు చెపుతారు. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. ఉదయాన్ని అల్లంతో ప్రారంభించాలని పోషకాహార నిపుణులు చెపుతారు. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్‌తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది. అల్లం సహజ నొప్పి నివారిణి, ప్రత్యేకంగా వ్యాయామం-ప్రేరిత కండరాల నొప్పి, ఋతు నొప్పిని అడ్డుకుంటుంది.

అత్తి పండ్లను ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

అత్తి పండ్లను ఎందుకు తినాలో తెలుసా?అంజీర్ పండులో వున్న అధిక పొటాషియం మనకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో చాలా సహాయకారిగా ఉంటాయి. అధిక చక్కెర, పిండి పదార్థాలు ఉన్నందున అవి శక్తికి గొప్ప మూలం అయినప్పటికీ, ఎండిన అత్తి పండ్లను మీరు మితంగా తినాలి. అత్తి పండ్లను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి తెలుసుకుందాము. అత్తి పండ్లలో విటమిన్ ఎ, బి, సి, కెతో పాటు కార్బోహైడ్రేట్లు, ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం మొదలైనవి ఉంటాయి. అంజీర పండ్లలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది కనుక ఇది రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచుతుంది

అల్లం నీటితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

అల్లం నీటితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఅల్లం నీరు. అల్లం నీరు తాగితే జీర్ణ సమస్యలు తొలగుతాయి. పరగడుపున అల్లం నీరు తాగితే కలిగే లాభాలు, నష్టాలు వున్నాయి. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం ముక్కను నమలడం లేదా అల్లం నీటిని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బలపడుతుంది. ఈ నీటిని తాగడం వల్ల మలబద్ధకం, గ్యాస్ తొలగిపోతాయి. పీరియడ్స్ సమయంలో అల్లం ముక్కను నమలడం వల్ల నొప్పి, తిమ్మిరి తగ్గుతాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో అల్లం తీసుకుంటే, చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం తీసుకోవడం వల్ల జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది.

45 ఏళ్లు పైబడిన 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌కి సంబంధించిన ఒక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెలియదు

45 ఏళ్లు పైబడిన 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌కి సంబంధించిన ఒక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెలియదుజాతీయ స్థాయిలో, ప్రతి 10 మంది పురుషులలో ఏడుగురు ఒక్క ప్రమాద కారకాన్ని కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. తెలంగాణలో, సర్వే చేసిన ఐదు రాష్ట్రాలలో అవగాహన, స్క్రీనింగ్ రెండూ అత్యంత బలహీనంగా ఉన్నాయి. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అవగాహనకు సంబంధించి నిర్వహించిన ఒక కొత్త జాతీయ సర్వేలో 45 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న 10 మంది భారతీయ పురుషులలో దాదాపు ఏడుగురు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రమాద కారకాన్ని కూడా గుర్తించలేకపోతున్నారని కనుగొన్నారు, ఇది దేశవ్యాప్తంగా గణనీయమైన అవగాహన లోపాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు కర్బూజా జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?

విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు కర్బూజా జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?విరేచనాలు అవుతున్నప్పుడు చాలామంది చల్లగా ఏదో ఒకటి తాగాలని అంటుంటారు. ఐతే ఆ సమయంలో ఎలాంటి పానీయాలు తాగాలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది. ముఖ్యంగా కర్బూజా జ్యూస్ అస్సలు తాగరాదు. వీటిలో నీటి శాతం ఎక్కువ. విరేచనాలు అవుతున్న సమయంలో ఇది కడుపులో ఉబ్బరాన్ని పెంచి, మరింత తరచుగా మోషన్స్ అయ్యేలా చేస్తుంది. కర్బూజా శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉండే పీచు పదార్థం (Fiber) పేగులపై భారాన్ని పెంచి విరేచనాలను తగ్గనివ్వదు. మోషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఎలక్ట్రోలైట్ నీరు లేదా ఓఆర్ఎస్: శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గకుండా (Dehydration నివారించడానికి) ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం లేదా ఉప్పు-చక్కెర కలిపిన నీరు తాగాలి.