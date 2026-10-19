టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల వెనుక ఈ అనిల్ పండిత్ ఎవరు..?
ఆదివారం సాయంత్రం జుహు ప్రాంతంలో జరిగిన కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినంటూ అనిల్ పండిత్ అనే వ్యక్తి ప్రకటించాడు. పైగా హిందీ చిత్రపరిశ్రమకు కూడా ఆయన హెచ్చరికలు చేశారు. అంతేకాకుండా, ప్రముఖ నటుడు సల్మాన్ఖాన్.. లారెన్స్ బిష్ణోయ్, బిష్ణోయ్ సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాడు.
సల్మాన్తో కలిసి పనిచేసేవారిని చంపేస్తామంటూ బెదిరించాడు. టైగర్కు ఇప్పటికే వార్నింగ్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలేదని, ఇక ఇదే తన నుంచి వచ్చే చివరి హెచ్చరిక అంటూ ఆ క్లిప్లో పేర్కొన్నాడు. అలాగే సల్మాన్ కుటుంబానికి బెదిరింపులు పంపాడు. అయితే ఆ ఆడియో క్లిప్ విషయంలో ఎలాంటి ధ్రువీకరణ లేదు.
హర్యానా రాష్ట్రంలోని పానిపట్కు చెందిన అనిల్ పండిత్.. 2024లో అక్రమమార్గం (డంకీ రూట్)లో అమెరికాకు వలసవెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. తర్వాత నుంచి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో పనిచేయడం ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. భారత్లో ఉన్నంతవరకు అతడిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు లేవని.. ఆ తర్వాత మాత్రం అతడిపై పలు కేసులు నమోదైనట్లు మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
ఆడియో క్లిప్లో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ పేరు వాడినప్పటికీ.. పండిత్ నేరుగా అతడి నుంచి ఆదేశాలు అందుకోలేదని వారు చెప్పారు. అనిల్కు హ్యాండ్లర్గా ఉన్న హారీ బాక్సర్ (హరిచంద్ జాట్) 2022 నుంచి యూఎస్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాడని, అతడిపై రాజస్థాన్, పంజాబ్, ఢిల్లీలో దోపిడీ, హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు.
ఇదిలావుంటే, ఈ యేడాదిలో బాలీవుడ్కు సంబంధించిన పలువురు వ్యక్తుల లక్ష్యంగా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరిట కాల్పులకు తెగబడింది. ఫిబ్రవరిలో బాలీవుడ్ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టి నివాసం వద్ద కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పలు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. అయితే నాడు రోహిత్కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. జూన్లో పంజాబీ సింగర్ గురురంధ్వాకు చెందిన జిమ్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని దుండగులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు.
ఈ కాల్పులకు బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడు అనిల్ పండిత్ అప్పట్లో సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించుకున్నాడు. బాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు సల్మాన్ఖాన్తో సింగర్ గురురంధ్వాకు సాన్నిహిత్యం పెరుగుతోందని అందుకే దాడి చేసినట్లు వెల్లడించాడు.