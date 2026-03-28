బ్యాక్టీరియాతో ఆకు కూరలు, అవి తిని బక్కచిక్కిపోయిన హృతిక్ రోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్
ఆకు కూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా ఆరోగ్యం అంటుంటారు. ఐతే ఈ ఆకుకూరలను తగినవిధంగా శుభ్రం చేయకుండా తింటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారుతాయంటోంది బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, నటి సబా అజాద్. ఆకుకూరల్లో వుండే సైక్లోస్పోరా కయోటానెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల తన ఆరోగ్యం పాడయ్యిందనీ, గత రెండువారాలుగా తన జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనంత అనారోగ్యానికి గురయ్యానని అంటోంది.
ఆ బ్యాక్టీరియా కారణంగా కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనీ, ఏది తిన్నా జీర్ణంకాక తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడ్డానని అంటోంది. తను ఆరోగ్యం పట్ల ఎంతో జాగ్రత్తగా వుంటాననీ, బైటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంటి నుంచి మంచినీళ్లు బాటిల్ కూడా తీసుకెళ్తాననీ, అయినప్పటికీ ఈ బ్యాక్టీరియా ఎలా పట్టుకుందో అర్థంకావడంలేదని వెల్లడించింది.
ఈ వ్యాధి వల్ల తనకు ఓపిక నశించి కనీసం అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోయాననీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తను అనారోగ్యానికి కారణమైన ఆ బ్యాక్టీరియా బారిన మరెవ్వరూ పడకూడదనీ, మీరు వంట చేసుకునేటప్పుడు ఆకుకూరలను, కూరగాయలను బాగా కడిగి వంట చేయాలని సూచన చేసింది. అనారోగ్యంతో చికాకుగా వున్న తనను హృతిక్ పక్కనే వుండి నవ్విస్తున్నారని పేర్కొన్నది.